Gençlik hayallerini Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleştirdi - Son Dakika

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, gençlik dönemindeki hayallerini 7 senelik belediye başkanlığı döneminde tek tek gerçekleştiriyor.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Yapılan ve devam eden projeler hakkında açıklamalarda bulunan Kılıç, gençlik döneminde hayali olan Delikli tepe Sosyal Tesisleri, Mobilya Kent ve daha birçok projeyi tek tek gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu projeler Benim gençlik hayallerimdi. Allah nasip etti bu hayallerimiz gerçeğe dönüştü" dedi.

Deliklitepe Sosyal Tesisi

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç Deliklitepe Sosyal Tesisinin Oğuzeli'ne renk kattığını belirterek, "Biz burada 7 yıldan beri yaptığımız çalışmalarımızın en son projesinin içerisinde bulunmaktayız. Seyir tepesi delikli tepe burası. Burası Barak ovasına Oğuzeli ovasına hakim olan bir tepedir. Havaalanını yukarıdan gören en yüksek alanımızdır. Tabi burası bizim gençlikten beri hayallerimizdi buranın doğal güzelliği tarih ve kültürel yapısını daha çok değerlenmesi gerektiğine inanıyorduk. Bu benim seçim vaatlerimden bir tanesiydi. Allaha şükürler olsun bu sözümüzü gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"Ezogelin ve Barak Kültür Merkezi kurduk"

Ezogelin ve Barak Kültür Merkezi kurduklarını ifade eden Kılıç, "Ezogelin üstüne türküler yazılmış, filmler çekilmiş bir değerimizdi. Biz bunu da hem ülke hem de Gaziantep düzeyinde tanıtmak için buraya Ezogelin ve Barak Kültür Merkezi kurduk. Geleneksel mimariye uygun şekilde yaptık. Bunu yaşatmak için bir Ezogelin bebek yarışması düzenledik" şeklinde konuştu.

"Nar atölyesi kurduk"

Ürünlerinin katma değerlerini yükseltmek için Nar atölyesi kuruduklarını söyleyen Kılıç, "Buradaki vatandaşımızın ürettiği ürünleri de değerlendirmek istedik. Katma değerini arttıralım istedik. Buranın geçim kaynağı kurutmalık, nar ve nar ekşisi bunun içinde bir nar atölyesi kurduk. Oğuzeli Hanımeller adı altında kurduk. Burada yetişen ürünleri Oğuzeli'nin becerili kadınları üretiyor. Nar ekşisini kendimiz üretiyoruz. İddia ediyorum Türkiye'de eşi ve benzeri yoktur. Nar ekonomik değerini kaybettiği için herkes nar ağacını sökmeye başlamıştı. Bizim bu atölyeyi kurma amacımız bu ağaçların sökülmesini engellemek, ekonomik değerini arttırmaktı. Nar geçen yıla göre 2 kat arttı" ifadelerini kullandı.

"1 sosyal tesisten 23 sosyal tesise ulaştık"

Göreve geldiklerinde sadece bir sosyal tesis olduğunu bu sayıyı 23'e çıkarttıklarının altını çizen Kılıç, "Bir tane sosyal tesisimiz varken şuanda 23 tane sosyal tesisimiz oldu. Şuanda Oğuzeli'nde nüfusu 400'ün üstünde olup ta sosyal tesisi olmayan mahalle kalmadı. Oğuzeli'nin Gaziantep'e katma değer sağlayacak, vizyonuna değer katacak projeler ürettik üretmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Mobilya Kent ile 5 bine yakın istihdam sağlayacağız"

Gaziantep'teki tüm mobilyacıları 1 milyon 300 bin bir alanda kurulacak olan mobilyacılar sanayi sitesine getirmeyi planladıklarının altını çizerek, "1 milyon 300 bin bir alanda mobilyacılar sanayi sitesi kurmayı planladık. Planlar hem ilçe hem de Büyükşehir Belediyesinden geçti. Gaziantep'teki bütün mobilyacıları buraya getirmeyi planlıyoruz. Burada yaklaşık 300 tane işletme öngörüyoruz. 3 bin ila 5 bin arasında bir iş istihdamı sağlanacak. Bu proje Türkiye düzeyinde yapılmış en güzel proje olacak. Buranın ismi mobilya kent olacak. Alışılagelmiş sanayi sitelerinden farklı bir yapısı olacak. Girişinde 50 bin metrekarelik bir mobilya AVM olacak" sözcüklerini kullandı.

"Kentsel dönüşümle Oğuzeli'nin çehresi değişecek"

Kentsel dönüşümle Oğuzeli'nin çehresinin değişeceğini ifade eden Kılıç, "35 bin metrekarelik bir alanda TOKİ ile birlikte kentsel dönüşüm uyguluyoruz. Şuanda vatandaşlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu gerçekleştiğinde Oğuzeli'nin görünümü çok daha farklılaşacak" şeklinde konuştu.

"Projeler benim gençlik hayalimdi"

Kılıç, yaptıkları ve devam eden birçok projenin gençlik hayalleri olduğunu ifade ederek, "Bu söylediğim Nar Atölyesi, Deliklitepe Sosyal Tesisleri ve Mobilya Kent benim gençlik hayallerimdi. Allah nasip etti bu hayallerimiz gerçeğe dönüştü" diye konuştu. - GAZİANTEP