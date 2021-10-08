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Maltepe'de 3. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı - Son Dakika

Maltepe'de 3. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı

08.10.2021 10:28

Maltepe'de 3. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen, 14 yerli ve yabancı yapımın yer aldığı 3. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı.

Maltepe'de 3. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı

İSTANBUL - Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen, 14 yerli ve yabancı yapımın yer aldığı 3. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı. Özbekistan, Sırbistan, Azerbaycan, Ukrayna, İspanya, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Rusya Federasyonu gibi ülkelerden tiyatro sanatçılarının yer aldığı festivale sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı 3. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı. Festivale Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, belediye meclis üyeleri, sanatseverler, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 14 yerli ve yabancı yapımın yer aldığı, konser, söyleşi ve atölyelerle renkli etkinliklerin düzenlendiği festivalde Özbekistan, Sırbistan, Azerbaycan, Ukrayna, İspanya, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Rusya Federasyonu'ndan tiyatro grupları sahne için yerini aldı.

Festivalde konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "2018'de temellerini attığımız 1. Maltepe Uluslararası tiyatro festivalini gerçekleştirmiştik. Ancak pandemi koşulları nedeni ile 3.'sünü gerçekleştiremedik. ve bu yıl üçüncü tiyatro uluslararası festivali, toplamda yirmi üç ülkeden insanlarımızın katıldığı bir festivaldir. Yaklaşık 10 ülkeden tiyatro oyunlarımız mevcut. Dostluk köprülerini kardeşlik köprülerini inşa ediyoruz" dedi.

"Avrasya tiyatrolar birliğini kurduk"

Maltepe Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Kubilay Erdelikara ise, "2021 yılında 10 ülkenin katılımı ve 14 yerli yabancı yapımla ve atölyelerle, söyleşilerle seyircimiz ile buluşacağız. Birçok ülke katılıyor. 2019 yılında ikincisini gerçekleştirdiğimiz festival içerisinde Avrasya Tiyatrolar Birliği'ni kurduk. Romanya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet ve Türkiye bu birliğin kurulmasına imza attılar. Biz pandemi döneminde çalıştık ve birçok ülkeyle tekrar iletişime geçtik. Bazı referanslarla bu ülkeler çoğaldı. Şu anda gururla söylüyoruz ki Avrasya Tiyatrolar Birliği içerisinde Portekiz'den Hindistan'a kadar yirmi beş üyemiz bulunmakta" ifadelerini kullandı.

"Böyle işlerin olması çok güzel"

Özbekistan'dan tiyatro festivali için Türkiye'ye gelen Aybek Veysal Olblu, festivalden memnun olduklarını söyledi. Olblu, "Bu ağır günlerde yani pandemide böyle işlerin olması çok güzel. Özbekistan'da da tiyatroyu çok severler. Türkiye'yi de çok severler. İşte biz de güzel bir oyunla geldik. Böylece kardeş olduğumuzu, böylece birbirimize yakın olduğumuzu, böylece birbirimize olan saygı, sevgi ortaya koyuyoruz" diye konuştu.

Özbekistanlı misafirlerin fotoğraf sergisi de vatandaşlar tarafından ilgi odağı oldu.

Maltepe'de 3. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı
Maltepe'de 3. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı
Maltepe'de 3. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı
Maltepe'de 3. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Maltepe'de 3. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı - Son Dakika


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