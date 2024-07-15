HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 15 Temmuz Şehitliği\'ni ziyaret etti

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika temsilcileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti. Arslan, darbe girişiminde şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi ve 15 Temmuz'un Türkiye'nin işgal girişimine karşı bir direniş sembolü olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumaya devam edeceklerini belirtti.

15.07.2024 13:00
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Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminde şehit olan vatandaşları anmak için 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Hak-İş'e bağlı sendika temsilcileri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 8'inci yılı olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları çerçevesinde, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliğini ziyaret etti.

Ziyarette bir konuşma gerçekleştiren HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, darbe girişimine karşı direnerek vefat eden 252 şehide Allah'tan rahmet diledi. Arslan, "15 Temmuz Türkiye'yi işgal girişimidir. Ülkemizde her 10 yılda bir yaşadığımız darbe girişimleri ve darbelerle hiçbir alakası yoktur. Dolayısıyla 15 Temmuz Türkiye'yi işgal girişimine karşı bir direniş sembolüdür. O nedenle burada ve Türkiye'nin değişik bölgelerinde metfun olan şehitlerimiz ülkemizin işgaline karşı soylu bir direnişi temsil etmektedirler" açıklamasında bulundu.

"HAK-İŞ'liler meydanları doldurmuş, işgalci hainlere karşı canını siper etmiştir"

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı mücadele eden herkese teşekkür eden Arslan, "HAK-İŞ olarak o işgal girişimini tespit ettiğimiz andan itibaren Konfederasyonumuzun yönetim kurulunun aldığı karar gereği milletimizi sokağa davet etmiş bu işgale karşı direniş için çağrıda bulunmuştuk. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla beraber milletimizle birlikte HAK-İŞ'liler meydanları doldurmuş, Türkiye'nin her yerinde bu işgalci hainlere karşı canını siper etmiştir. Bu vesileyle Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önünde hainlerin, işgalci alçakların kurşunlarına hedef olan, helikopterden atılan, ne yazık ki o tür saldırılarla şehit verdiğimiz kardeşlerimiz var. Celalettin İbiş Genelkurmay Karargahı önünde, Genelkurmay'daki işgali durdurmak için elinde sadece Türk Bayrağı varken şehit edildi. Ahmet Özsoy, Ali Karslı özellikle bu teröristlerin hedefi olan Türksat'ı hainlere vermemek için canlarını feda etmişler ve Türksat'ta şehit olmuşlardır. Hakan Gülşen kardeşimiz hepimizin onuru ve haysiyeti olan Külliyeyi savunurken parçalanarak şehit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Ülkenin birliğini bütünlüğünü, bağımsızlığını, korumaya devam edeceğiz"

Arslan, Türkiye topraklarında bağımsız, özgür bir devlet olarak yaşamanın ağır bedelleri olduğunu belirterek, "Bu bedelleri ödeyerek geldik ve 15 Temmuz bu bedellerin en sonuncusudur. Bundan sonra da olacaktır. Bu topraklar pahalı topraklardır. Bu ülke, bu devlet, bu vatan pahalıdır. Bundan sonra da hainlerin ve alçakların, ihanet şebekelerinin hedefi olacağımızı unutmayalım. Varsın birileri 15 Temmuz'u kurgulanmış bir darbe olarak söylesin. Varsın birileri bizim irtibat kurduğumuz herkes şu anda yok desin. Biz bu ülkede var olmaya, bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü, bağımsızlığını korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Arslan, konuşmasının ardından şehit mezarlarını gezerek, mezarlara karanfil bıraktı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika


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