Hak-İş Van'da Kadına Yönelik Şiddete Hayır Dedi - Son Dakika
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Hak-İş Van'da Kadına Yönelik Şiddete Hayır Dedi

Hak-İş Van\'da Kadına Yönelik Şiddete Hayır Dedi

Hak-İş Van İl Başkanı Fatih Akdeniz, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yaptıkları basın açıklamasında, kadına yönelik şiddeti kınayarak, kadın cinayetlerine ve ayrımcılığa karşı güçlü bir ses verileceğini belirtti.

25.11.2024 13:07  Güncelleme: 13:09
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Hak-İş Van İl Başkanlığı düzenlediği basın açıklamasında kadına yönelik şiddete hayır dedi.

İpekyolu Belediyesi yanındaki işçiler çadırı önünde bir basın açıklaması yapan Hak-İş Van İl Başkanı Fatih Akdeniz, 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" sebebiyle 81 ilde meydanlarda olduklarını ifade etti. Akdeniz, "Filistin ve Gazzeli kadın ve çocuklar başta olmak üzere tüm dünyada zulme ve şiddete maruz kalan kadın, çocuk, hayvan ve tüm canlılara yapılan şiddeti kınamak, kadın kardeşlerimiz adına güçlü bir ses vermek üzere büyük Hak-İş teşkilatı olarak kadını erkeği hep birlikte meydanlardayız. Bizler, nereden ve kimden gelirse gelsin şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz. Kadın cinayetlerine, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa ve güvencesizliğe son verilmesini istiyoruz" dedi.

Konuşmasında kadına şiddetin fiziksel, cinsel, psikolojik, siber, ısrarlı takip ve ekonomik olmak üzere çeşitli türleriyle karşılaşıldığını belirten Akdeniz, "Yapılan araştırmalar, şiddete en fazla maalesef ki kadınların maruz kaldığını ortaya koymaktadır. Ülkemizde ve dünyada şiddet toplumsal bir problem haline gelmiştir. Bütün dünyanın gözleri önünde Gazze'de bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Filistin'de savaş suçu işlenmektedir. Siyonist İsrail, Gazze'de soykırım yapmaktadır. Kadınlar, çocuklar, bebekler ve masum insanlar katledilmektedir. Son bir yılda Gazze'de 18 bin çocuk, 12 bin kadın olmak üzere yaklaşık 45 bin insan katledildi, 103 bin insan yaralandı. Binlerce insan evinden, yurdundan edildi. Temel insan haklarından mahrum bırakıldı. Dünya genelinde Filistin ve Gazze gibi birçok bölgede kadınlar ve çocuklar sistematik zulme maruz bırakılmaktadır. Kudüs'te, Yemen'de, Ukrayna'da, Suriye'de, Arakan'da, Afrika'da, Doğu Türkistan'da kadınlar cinsel şiddet ve etnik temizlikle karşı karşıya kalmakta, yetersiz beslenme ve hastalıklardan en çok kadın ve çocuklar etkilemektedir. Bu yaşananlar maalesef bütün insanlığın ve BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşların gözleri önünde yaşanmaktadır. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların görevi, savaşları izlemek değil, kalıcı bir barışı tesis etmektir. Bu soykırım karşısında dünya suskun olsa da Hak-İş olarak biz susmayacağız. Gerçeği haykırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hak-İş olarak kadına yönelik şiddetin, birlik ve dayanışma içerisinde engellenebileceğine inandıklarının altını çizerek, "Aciz olmayın kadına şiddet uygulamayın" diyen Akdeniz, "Bütün emekçi kadınları, 'Emekçilerin Güvenli Limanı' Hak-İş çatısı altında toplanmaya, dayanışmaya davet ediyoruz. Gelin eşitsizlik ve adaletsizliklere karşı, haklarımız için birlikte mücadele edelim. Hak-İş olarak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Filistinli kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere dünya genelinde zulüm gören ve şiddete maruz kalan kadınlara, çocuklara, hayvanlara ve tüm canlılara yapılan şiddet ve ayrımcılığa karşı mücadelemizi güçlü ve azimli bir şekilde sürdüreceğimizi kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hak-İş Van'da Kadına Yönelik Şiddete Hayır Dedi - Son Dakika

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