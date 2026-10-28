Hakkari’de Cumhuriyet yürüyüşü... Hakkâri Şehit Aileleri Derneği Başkanı Keskin: “Bu görüntülere hasret kalmıştık”

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen kortej yürüyüşünde 110 metrelik Türk bayrağı taşındı. Bando eşliğinde çarşı merkezinde gerçekleştirilen yürüyüşe çok sayıda yurttaş katılırken, Hakkari Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sami Keskin, "Bu görüntüler bizim hasret kaldığımız, özlediğimiz görüntüler" dedi.

Yüksekova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Cumhuriyet İlköğretim Okulu'ndan başlayan yürüyüş, çarşı merkezindeki Cengiz Topel Caddesi üzerinden Farabi Anadolu Lisesi'ne kadar devam etti. Yürüyüşte taşınan 110 metrelik Türk bayrağına bando takımı eşlik etti.

Etkinliğe Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Mehmet Kuşca, Büyükçiftlik Belediye Başkanı Çayan Çiçek, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

KESKİN: "BU GÖRÜNTÜLERE HASRET KALMIŞTIK"

Yürüyüşe katılan Hakkari Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sami Keskin, Yüksekova'da Cumhuriyet Bayramı'nın coşkuyla kutlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Keskin, "Bu görüntüler bizim hasret kaldığımız, özlediğimiz görüntüler. Bugün burada Yüksekova'da Cumhuriyet'in coşkuyla kutlanması ve çarşı merkezinde kortej yürüyüşünün yapılması bizleri çok mutlu etti. Devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

AİLELER ÇOCUKLARIYLA YÜRÜYÜŞE KATILDI

Etkinliğe kızıyla katılan Selvihan Ateşer, Cumhuriyet'in 103'üncü yılında Yüksekova'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Hep birlikte Atamızı andık, Cumhuriyetimizi kurtaran şehitlerimizi andık. Yarın da törende onlara eşlik edeceğiz inşallah" dedi.

Eşi ve çocuklarıyla yürüyüşte yer alan Sevinç Hortuna ise etkinliğin güzel geçtiğini ifade ederek, Cumhuriyet'in gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkati çekti. Hortuna, "Cumhuriyeti korumalıyız, genç nesillere bunun önemini aktarmalıyız" diye konuştu.

Kortej yürüyüşünün ardından Farabi Anadolu Lisesi önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.