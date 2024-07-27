Hakkari'de süper öğretmen Kenan Canan, uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi'nde sunum yapacak - Son Dakika
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Hakkari'de süper öğretmen Kenan Canan, uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi'nde sunum yapacak

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tanınan süper öğretmen Kenan Canan, uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi'nde Yüksekova'nın deprem riski yönetimi ve afet eğitimi konusunda sunum yapacak. Yüksekova'nın jeolojik yapısı ve deprem riski incelenirken, bölgedeki faylar, kıvrımlar ve heyelanlar üzerinde duruldu. Canan, toplumun deprem konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, afet riskini azaltma çabalarına katkıda bulunmayı hedeflediğini belirtti.

27.07.2024 15:39
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HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde süper öğretmen olarak tanınan Kenan Canan, uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresinde (UCEK), Yüksekova'nın deprem riski yönetimi ve afet etiğimi çalışması konusunda sunum yapacak.

Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK) 6.sı bu yıl İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi iş birliği ile düzenlenecek. Kongre, 19-22 Eylül 2024 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşmesi planlanırken, VI. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi'nin ana teması bu yıl "Tüm Yönleriyle Afetler ve Afet Eğitimi" olarak belirlendi. Asrın felaketi olan Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ilde yaşanan yıkımlar sonrası Türkiye geneli depreme karşı atağa geçildi. Bunun üzerine Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK) 6.sı bu yıl İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi iş birliği ile düzenlenecek programa, Yüksekova'nın süper öğretmeni Kenan Canan katılarak bölgenin deprem riski yönetimi ve afet eğitimini sunacak.

"Yüksekova'nın jeolojik yapısı ve deprem riskini inceledik"

Yüksekova'da Deprem Riski Yönetimi ve Afet Eğitimi, Mevcut Durum, Sorunlar ve Öneriler" başlıklı çalışmasıyla 6. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi'nde yer aldıklarını belirten belirten coğrafya öğretmeni Kenan Canan, "Yüksekova'nın jeolojik yapısını ve deprem riskini derinlemesine inceledik ve Hakkari bölgesinin tektonik hareketlerde oluşuyor. Bölgedeki faylar, kıvrımlar ve heyelanlar üzerinde duruldu. Yüksekova ve çevresinin, önemli deprem riski taşıyor. Geçmişte yaşanan büyük depremlerden biri olan 1930 Salmas depremi ve 2005 Hakkari depremi ve ciddi hasara yol açtı. Yüksekova-Yeniköprü karayolunun mevcut durumu ve alternatif bir yolun gerekli olduğu söylenebiliriz. Ayrıca, ova üzerine kurulu hastane ve havalimanının olası bir depremde zarar görmesi durumunda alternatif planlama yapılması gerekiyor" dedi.

"Toplum, deprem konusunda bilinçlendirilmeli"

Yüksekova'nın jeolojik yapısı nedeniyle yüksek deprem riski taşıyor ve bölge halkının afetlere karşı hazırlık düzeyinin yetersiz bir durumda kaldıklarının altını çizen Canan, "Yapı denetimi ve yönetmeliklerin güçlendirilmesi, toplum bilinçlendirme, alternatif alanların teşviki, altyapı ve acil durum planları ile toplum katılımı ve işbirliğinin önemi yer almalı. Valimiz Ali Çelik, doğal afetler konusunda özellikle deprem konusunda duyarlı ve ilimize geldiği günden beri ciddi çalışmalar yürütmektedir. Kendisinin liderliğinde güzel bir yol haritası belirlenmiş ve ilerlemeler kaydedilmiştir. İl AFAD Müdürlüğümüz de il afet müdahale planını güncellemekte olup, güncellenmiş planın en kısa sürede vatandaşlarla paylaşılacağına inanıyorum. Kongre süresince bu önemli konuları paylaşarak Yüksekova'da ve benzer bölgelerde afet riskini azaltma çabalarına katkıda bulunmayı hedefliyorum. Konunun uzmanlarıyla bir araya gelerek, daha güvenli ve dirençli toplumlar için nasıl ileri adımlar atabileceğimizi tartışacağız. Araştırma sonuçlarımızın, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurumlar için yol gösterici olacağını umuyoruz. Böylece, afetlere karşı daha etkin bir şekilde mücadele edebilecek ve toplumu daha iyi bir geleceğe hazırlayabileceğiz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari'de süper öğretmen Kenan Canan, uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi'nde sunum yapacak - Son Dakika

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