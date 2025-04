Halkçı Liseliler'den Eğitim Tepkisi

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE)- "Proje okullarında" öğretmenlerin kadro dışı bırakılmasına tepki gösteren Rize Halk-Lis, başkanı Simge Uygur, "Cumhuriyetin gerçek sahipleri olan Halkçı Liseliler olarak ilan ediyoruz: Bizler var oldukça ülkemizi karanlığa teslim etmeyeceğiz. Bizler var oldukça bu ülkede her türlü haksızlığa, hukuksuzluğa karşı Türkiye'nin tüm gençleri ile omuz omuza mücadele edeceğiz" dedi

Proje okullarında liyakatin hiçe sayılarak iktidara sadakate göre yapılan atamalar sonucunda kadro dışı bırakılan, sürgün edilen öğretmenlere gözaltına alınan öğrencilere Halkçı Liseliler (Halk-Lis) tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik örgütlenmesi olan Rize Halk-Lis Başkanı Simge Uygur ve yönetimi, Rize CHP il başkanlığında basın açıklaması yaptı.

Simge Uygur, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimiz alenen saldırı altındadır. Bir ağacın yıkılması için köklerinin topraktan ayrılması gerektiği gibi Cumhuriyetimiz de köklerine uzanan kaliteli eğitim anlayışından yoksun bırakılmak isteniyor. Eğitimi kaliteli yapanlar öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimiz yol göstericimizdir, öğretmenlerimiz pusulamızdır. Öyle ki bu direniş ülkeyi adeta kendi malıymış gibi yönetenlerin uykularını kaçırıyor. İzmir'de Atatürk Lisesi'nden, İstanbul'da Kadıköy Anadolu Lisesi'nden, Bursa'da Gazi Anadolu Lisesi'nden, Ankara Mamak'tan, Antalya'dan, Adana'dan öyle bir ses yükseliyor ki öğrencilerin hayallerini çalanlar korkuya kapılıyor. Açlığa mahkum ettikleri gençler, yurtsuz bıraktıkları üniversiteliler; mülakatlarda torpille eledikleri öğrenciler birlikte o kadar güçlüler ki bir simidi bölüştükleri sofralarındaki umut, sofrasında ıstakoz yiyenlerin iştahını kaçırıyor.

"Bizler var oldukça ülkemizi karanlığa teslim etmeyeceğiz"

Bu anlayış Cumhuriyetin 100 yıllık tüm kazanımlarını yok etmek istiyor. Ama her şeyden çok yok etmek istedikleri bir şey var: Yok etmek ve sindirmek istedikleri şey biz gençleriz, biz gençlerin örgütlü mücadelesini, direnişini kırmak hatta yok etmek istiyorlar. Çünkü biliyorlar ki Cumhuriyet gençliğe başöğretmenden emanettir. Çünkü biliyorlar ki gençliğin direnişini kırabilirlerse her istediklerini yapmaya hak bulacaklar. Cumhuriyetin gerçek sahipleri olan Halkçı Liseliler olarak ilan ediyoruz: Bizler var oldukça ülkemizi karanlığa teslim etmeyeceğiz. Bizler var oldukça bu ülkede her türlü haksızlığa, hukuksuzluğa karşı Türkiye'nin tüm gençleri ile omuz omuza mücadele edeceğiz. Yakın zamanda kaybettiğimiz değerli sanatçımız Edip Akbayram'ın deyişiyle 'Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler' diyoruz. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan, geleceğine sahip çıkan; Ulu Önderimiz Atatürk'ün Cumhuriyet ateşi olan siz değerli gençleri saygıyla selamlıyor, teşekkür ediyoruz."