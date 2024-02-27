Türkiye'nin en uzun süreli Milli Eğitim Bakanı, Köy Enstitüleri'nin ve Türk eğitim sisteminin kurucularından Hasan Ali Yücel, vefatının 63. yılında Eskişehir'de düzenlenen program ile anıldı.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Tepebaşı Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) Eskişehir Şubesi iş birliğiyle eski Milli Eğitim Bakanı ve Köy Enstitüleri'nin kurucusu Hasan Ali Yücel'in 63. ölüm yılına özel anma programı düzenlendi.
EBB Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da düzenlenen programa; CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, EBB Başkan Vekili Ahmet İlker, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, eğitimciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Program başlangıcında gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun Köy Enstitüleri hakkındaki görüşlerini açıkladığı konuşması katılımcılara izletildi. Ardından açılış konuşmasını yapan YKKED Eskişehir Şubesi Başkanı Ayhan Türkseven, Hasan Ali Yücel'in Türk eğitim tarihine geçen çok önemli çalışmalara imza attığını belirterek Köy Enstitüleri'nin kıymetinin bilinmesi ve tekrar o vizyonla eğitimin şekillendirilmesi gerektiğini kaydetti.
Anma programı, YKKED Ankara Şubesi Başkanı Alper Akçam'ın "Hasan Ali Yücel ve Eğitimimiz" ile eğitimci-yazar İlyas Küçükcan'ın "Çifteler Köy Enstitüsü bağlantılarıyla Hasan Ali Yücel" konulu konuşmalarıyla tamamlandı.
Son Dakika › Yerel › Hasan Ali Yücel'in ölüm yılında anma programı düzenlendi - Son Dakika
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