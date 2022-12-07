SMA hastası torununu istemeyen dededen dehşete düşüren sözler: Götürün çöpe atın - Son Dakika
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SMA hastası torununu istemeyen dededen dehşete düşüren sözler: Götürün çöpe atın

07.12.2022 13:08

SMA teşhisi konduktan sonra annesi tarafından terk edilen Göktuğ bebek hayatta kalma savaşı veriyor. Doktorların "Annesine ihtiyacı var" dediği Göktuğ bebeği istemeyen annesinin ailesi ise, "Alın çocuğu çöpe atın" dedi. Dehşete düşüren o sözler, kameralara anbean kaydedildi.

Doğuştan SMA Tip 1 hastası olan 20 aylık Göktuğ bebek yaşam savaşı veriyor. İddiaya göre bebeğe SMA teşhisinin konulmasının ardından eşinden ayrılan anne B.D., babasının evine yerleşti. B.D. bu süre zarfında çocuğunu görmeye de gelmedi. Doktorların ısrarla "çocuğun anneye ihtiyacı var" demesine rağmen B.D. ve babası A.C.D. çocuğu istemediklerini belirtti.

"BİZ BU ÇOCUĞU İSTEMİYORUZ"

Son olarak geçtiğimiz aylarda çocuğu annesine götüren çaresiz baba Atakan Altunöz burada aldığı cevap karşısında şok oldu. Göktuğ'un dedesi, "Biz bu çocuğu istemiyoruz götür çöpe at" dedi. Yaşanan bu anlar ise orada bulunan bir kişi tarafından saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi. Aldığı cevap karşısında yıkılan talihsiz adam mecburen çocuğu yeniden evine getirdi.

"TEŞHİS KONULDUKTAN 2 HAFTA SONRA ANNESİ TERK ETTİ"

Göktuğ'u annesinin hasta olduğu için istemediğini iddia eden baba Atakan Altunöz, "Göktuğ SMA tip 1 hastası ve 7 aylıkken teşhis konuldu. Doğuştan gelen bir hastalık ama teşhisi biraz geç konuldu. Teşhis konulduktan iki hafta sonra annesi tarafından terk edildi. Yaklaşık 10 aydır düzenlediğimiz kampanyada yüzde 76'sını tamamladık. Göktuğ'la beraber hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Annesi 'Ben bu çocuğa bakamam' diye babasının evine yerleşti. Çocuk hasta olduğu için istemiyor 'Götürün çöpe atın' diyor. Eşimin ailesi de çocuğu istemiyor. Hatta ölürse sevineceklerini ifade ettiler" dedi.

"BENİM TEK AMACIM ÇOCUĞUMU YAŞATABİLMEK"

Kendisinin tek amacının çocuğunu yaşatabilmek olduğunu dile getiren Altunöz imkanlarının kısıtlı olduğunu belirterek "Benim bu hayattaki tek gayem evladımı yaşatabilmek. Ne yazık ki bunu tek başıma yapamıyorum. Göktuğ'un yaşayabilmesi için yurtdışındaki tedaviyi alması gerekiyor. Ben buradan tüm Türkiye'den yardım istiyorum" ifadelerini kullandı.

GÖKTUĞ İÇİN BAŞLATILAN KAMPANYANIN YÜZDE 76'SI TAMAMLANDI

Göktuğ'un şu ana kadar dört doz ilaç aldığını beşinci dozu bazı kriterler nedeniyle alamadığını ancak ilerleyen süreçte bu ilacı da almaya başaracaklarına inandığını dile getiren Altunöz, "Şu an bir ilacın dört dozunu aldı, beşinci dozda kriterlere takıldık. Önümüzdeki süreçte inşallah bu dozlarımızı da alacağız. Sağlık Bakanlığı'ndan ret kararı geldi. Kriterler kaldırıldı diye iki ay önce resmi gazetede yazı yayınlanmıştı. Şuan mahkeme sürecimiz var ondan sonra Göktuğ tedaviden faydalanacak. Kampanya şuan yüzde 76'da yüzde 24'ü kaldı. Gen tedavisini de aldıktan sonra sağlığına kavuşacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Ali Can, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel SMA hastası torununu istemeyen dededen dehşete düşüren sözler: Götürün çöpe atın - Son Dakika

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