Hastanede Ameliyat Koşullarında Ciddi Sorunlar - Son Dakika
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Hastanede Ameliyat Koşullarında Ciddi Sorunlar

Hastanede Ameliyat Koşullarında Ciddi Sorunlar
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YENİ Parti Isparta İl Başkanı, SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki ameliyat koşullarını eleştirdi.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - YENİ Parti Isparta İl Başkanı Hasan Karaca, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ameliyathanelerinde havalandırmaların çalışmadığı, ameliyatların yüksek sıcaklıkta gerçekleştirildiği ve bazı tıbbi malzemelerin eski teknolojiyle kullanıldığı yönündeki iddiaları gündeme getirerek, hastane yönetimine ve iktidar temsilcilerine sorunların çözülmesi çağrısında bulundu.

Karaca, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Isparta açısından önemli bir sağlık kuruluşu olduğunu belirterek, hastaların sağlıklarına kavuşmak amacıyla başvurdukları hastanede bazı olumsuzluklarla karşı karşıya kaldığını öne sürdü.

Ameliyathanelerdeki havalandırma sistemlerinin çalışmadığını savunan Karaca, geçmiş dönemde yaklaşık 6 aylık bir tadilat süreci olduğunu, bu süreçte hastanenin tamamen başka bir alana taşınmadan ameliyatların devam ettiğini öne sürdü.

Karaca, "İddia odur ki hasta yakınları ve hastalar ameliyathaneye girdiğinde havalandırmaların çalışmadığını görüyor. Biz biraz araştırdık, 6 aylık bir tadilat süresi olmuş geçmiş dönem içerisinde. Bu tadilatta bile hastane tam anlamıyla farklı bir alana boşaltılarak tadilata devam edilmemiş. Bir taraftan tadilat yapılırken diğer taraftan da ameliyatlar yapılmaya devam edilmiş" dedi.

Havalandırmaların tadilat sürecinin ardından da çalışmadığını ileri süren Karaca, ameliyathanelerde uygun sıcaklık koşullarının sağlanması gerektiğini belirtti.

Karaca, "Sağlıklı bir operasyonun yapılabilmesi, ameliyatların yapılabilmesi açısından ameliyathanelerimizin 18-20 derecede çalışır bir halde olması gerekiyor. Ama şu anda doktorlarımız 30 derece ve üzerinde bir ortamda ameliyat yapmak zorunda kalıyorlar" ifadelerini kullandı.

Bu durumun hastalar açısından risk oluşturabileceğini savunan Karaca, "Hastalarımız oraya şifa bulmak, sağlık bulmak açısından gelirken kısmen sağlıklı kalan kısmının da enfeksiyon kapma riskiyle daha da büyük sıkıntılara yol açabilecek duruma düşürülebiliyor" diye konuştu.

"BU EKSİKLİĞİN BİR AN EVVEL GİDERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Hastane yöneticilerine, üniversite rektörüne ve başhekimliğe çağrıda bulunan Karaca, doktorların kendilerine sağlanan imkanlar çerçevesinde görevlerini yaptığını, sorumluluğun yönetim düzeyinde olduğunu söyledi.

Karaca, "Doktorlarımız tabii imkan neyse onu uygulayacak. Onlara nasıl bir ortam sağlandıysa o ortamda ameliyat edecek. Fakat burada esas rektörlük ve başhekimlik, hele başhekimimiz ve hastane başhekimimiz yeni değişmişken kendilerinden rica ediyoruz, bu eksikliğin bir an evvel giderilmesini istiyoruz" dedi.

İKTİDAR TEMSİLCİLERİNE ÇAĞRI

Karaca, açıklamasında AK Parti Isparta milletvekillerine de çağrıda bulunarak, kentteki sağlık sorunlarının siyasi tartışmaların önüne geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Karaca, şunları kaydetti:

"Bir de iddia odur ki bu olayların ötesinde, oradaki hastanedeki kullanılan alet, edevat, malzeme, eski teknolojiyle yapılan malzemeler. Çünkü üniversite hastanesinin bizim sağlığımıza kavuşabilmesi için son teknolojileri kullanıp, son teknolojiyle üretilen malzemeleri kullanıp, bizim bir an evvel sağlıklı bir şekilde hayata dönmemizi sağlaması gerekir. Evet, doktorlarımıza teşekkür ediyoruz, bireysel olarak ellerinden gelen imkanları sağlıyorlar ama yöneticilerimiz sınıfta kalıyor.

Bir an evvel tıp fakültesi hastanemizin sağlıklı bir şekilde işlevsel hale gelebilmesi açısından o havalandırmaların yapılması ve kullanılan alet, edevatın, malzemenin de daha düzgün bir teknolojiyle üretilen ürünler haline getirilmesini yöneticilerden istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Yeni Parti, Ameliyat, Isparta, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hastanede Ameliyat Koşullarında Ciddi Sorunlar - Son Dakika

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