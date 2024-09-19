İskenderun'da Gaziler Günü Töreni - Son Dakika
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İskenderun'da Gaziler Günü Töreni

İskenderun\'da Gaziler Günü Töreni

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

19.09.2024 13:02  Güncelleme: 13:06
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İskenderun kent merkezinde bulunan Atatürk büstünde düzenlenen törende İskenderun Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, İskenderun Belediyesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği tarafından çelenk sunuldu. Çelenk sunma töreninin ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Etkinlikler çerçevesinde İskenderun Millet Parkı sosyal tesisinde Kaymakamlık ve İskenderun Belediyesi tarafından şehit, gaziler ve aileleri için kahvaltı düzenlendi. Kahvaltı sonrası şehitler ve gaziler için dua edildi.

Törende İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez de şunları söyledi:

"Bu vatanın her karış toprağını savunan, dününde, bugününde, yarınında savunacak olan gazilerimize, şehitlerimize sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Buradaki şehit ve gazi ailelerimizden yakınlarına şunu söylemek istiyorum; ben bir evladınız olarak her zaman emrinizdeyim. Ne zaman emirleriniz olursa biteceğine söz veriyorum, hakkınızı helal edin. Allah sizleri var etsin."

Törende konuşan İskenderun Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Kıbrıs gazisi Neşet Turhan ise, "Türk'ün Anadolu'daki bin yıllık varlığını sona erdirmek isteyen emperyalist güçler, 1. Dünya Savaşı sonunda ülkemizi dört bir yandan parçalamayı amaçlayan Sevr Anlaşması'nı milletimize zorla kabul ettirmek üzere Yunan ordusunu 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'e çıkardılar. Kahraman ordumuz, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Yunan ordusunu Polatlı yakınlarında Sakarya'da 22 gün 22 gece süren dünyanın en uzun ve en kanlı meydan muharebesinde yenerek bozguna uğrattı. Çareyi kaçmakta bulan Yunan ordusu, bir sene sonra Dumlupınar'da aynı akıbete uğratılarak 9 Eylül 1922'de topraklarımızdan tamamen atıldı" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İskenderun'da Gaziler Günü Töreni - Son Dakika

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