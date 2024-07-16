Hatay'da Bir Genç Kızın Sadaka Parası Üzerine Yazdığı İfadelere Şaşırtan Tepki

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HATAY (İHA) – Hatay'da bir genç kızın sevdiğine kavuşmak için verdiği sadaka parasının üzerine yazdığı 'Bu para benim sadakam. Lütfen bu parayı bulan bana dua etsin. Ben Alper'i çok seviyorum. Allah'ım onu bana nasip etsin. Güzel bir geleceğimiz olsun. Kavuşalım artık' ifadeleri görenleri şaşırttı.

Antakya ilçesinde köftecide çalışan Ali Ballı, müşteriden aldığı 20 TL'lik kağıt banknotun üzerinde bir şeyler yazdığını fark etti. Yazıyı kontrol eden Ballı, paranın üzerinde, 'Bu para benim sadakam. Lütfen bu parayı bulan bana dua etsin. Ben Alper'i çok seviyorum. Allah'ım onu bana nasip etsin. Ben Alper'i çok seviyorum. Allah'ım onu bana nasip etsin. Güzel bir geleceğimiz olsun. Kavuşalım artık' ifadeleri yer aldığını gördü. İlk kez böyle bir durumla karşılaşan iş yeri çalışanları durum karşısında şaşkınlık yaşadı. Ballı, yazıya konu olan Alper isimli kişiye seslenerek, "Alper bu kızı duy, bu zamanda böyle bir kız bulamazsın" dedi.

"İnşallah sadakası kabul olur ve sevdiğine kavuşur"

20 TL'nin üzerindeki ilginç yazıyı gören Ali Ballı, "Herhangi bir şey olmadı. Normal sıradan bir müşteriye gitmiştim. Yemeği verdikten sonra para verdi. Normal olarak ücretini ödedi. Ben de parayı buraya getirdim. Parayı kasaya teslim ederken böyle ilginç bir yazı buldum. Sanırım bir hanımefendi sevgilisiyle aşk yaşarken ömür boyu onunla mutlu olmak istemiş. İnşallah hanımefendinin duası kabul olur, bir ömür boyu mutlu olurlar. Paranın üzerinde 'Bu para benim sadakam. Lütfen bu parayı bulan bana dua etsin. Ben Alper'i çok seviyorum. Allah'ım onu bana nasip etsin. Ben Alper'i çok seviyorum. Allah'ım onu bana nasip etsin. Güzel bir geleceğimiz olsun. Kavuşalım artık' diye yazmış. 20 TL'lik cüzi bir para üstüne yazılmış. Bence bunu yazanlar 16 veya 18 yaşlarında gençlerdir. Kasaya teslim ettik. Kasiyer arkadaşımız fark etti. İnşallah sadakası kabul olur. Sevdiğine kavuşur. Alper de duysun bu kızı artık. Kaçırmasın. Bu zamanda böylesini bulamazsın" ifadelerini kullandı. - HATAY