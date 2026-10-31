Hatay'da otizmli Ertuğrul Gök, 6 enstrüman çalıp Halk Eğitimde usta öğretici oldu - Son Dakika
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Hatay'da otizmli Ertuğrul Gök, 6 enstrüman çalıp Halk Eğitimde usta öğretici oldu

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Hatay\'da otizmli Ertuğrul Gök, 6 enstrüman çalıp Halk Eğitimde usta öğretici oldu
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Hatay\'da otizmli Ertuğrul Gök, 6 enstrüman çalıp Halk Eğitimde usta öğretici oldu
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Hatay Antakya'da yaşayan 22 yaşındaki otizmli Ertuğrul Gök, 9 aylıkken konulan tanının ardından eğitimini tamamlayıp 6 enstrüman çalabilen bir müzik öğretmeni oldu. Gök, şimdi Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak 12 öğrencisine müzik eğitimi veriyor.

Hatay'da 9 aylıkken otizm tanısı konulan ve oyuncak gitarla müziğe ilgisi başlayan 22 yaşındaki Ertuğrul Gök, 6 farklı müzik aletinde kendini geliştirdi ve eğitimini tamamlayarak müzik öğretmeni oldu. Küçük yaşlardan itibaren özel eğitim kurumlarında öğrenci olarak eğitim alan Gök, şimdiyse öğretmen olarak kendisi gibi özel bireylere müzik eğitimi veriyor.

Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde yaşayan Sahra Gök ve rahmetli Hamza Gök çiftinin 22 yaşındaki oğulları Ertuğrul'a henüz 9 aylıkken otizm tanısı konuldu. Evlatlarının eğitim hayatından vazgeçmeyen aile, Ertuğrul'un gelişimi için 1 yaşından itibaren yoğun bir eğitim süreci başlattı. Küçük yaşlarda tekrarlayan hareketlerini azaltmak amacıyla eline oyuncak gitar verilen Ertuğrul'un müziğe ilgisi ailesinin dikkatini çekti. Ertuğrul'un müziğe ilgisinin olduğunu fark eden ailesi, evlatlarını farklı kurslara götürerek yeteneğini geliştirmesine destek oldular. İlkokul ve ortaokul eğitimini tamamlayan Ertuğrul, 8'inci sınıfta hazırlandığı yetenek sınavını kazanarak Bedi Sabuncu Güzel Sanatlar Lisesi'nin müzik bölümüne girdi. Buradaki öğretmenlerinin yönlendirmesiyle kanun enstrümanını seçen Gök, dört yıllık lise eğitiminin ardından üniversite sınavına girdi. Sınavdan 191 puan alarak barajı geçen Ertuğrul, Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Devlet Konservatuvarı'nın yetenek sınavını da kazanarak üniversite eğitimine başladı. Dört yıllık eğitimini ve pedagojik formasyonunu 2026 yılında başarıyla tamamlayan Gök, mezuniyetinin ardından Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici alarak müzik eğitimi vermeye başladı. Profesörlerin hiçbir zaman okuma yazma öğrenemez dediği otizmli Ertuğrul; piyano, kanun, gitar, bağlama, yan flüt, darbuka ve davul gibi aletleri rahatlıkla çalabiliyor ve öğrencilerine müzik aletlerini çalmayı öğretiyor. Bir zamanlar özel eğitim kurumlarında öğrenci olarak eğitim alan Gök, şimdiyse özel bireylere eğitim vererek onlara örnek oluyor. Evladının başarılılarının destekçisi olan fedakar anne Gök, Ertuğrul'un geldiği noktadan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

"2026 yılında konservatuvar eğitimini ve pedagojik formasyonunu başarıyla tamamlayarak mezun oldu"

Otizmli evladının eğitim hayatını başarılı şekilde tamamlayıp üniversiteden mezun olduğunu anlatan anne Sahra Gök, "Ertuğrul şu anda 22 yaşında. Henüz 6 aylıkken otizmden şüphelenmeye başladık, 9 aylıkken tanı konuldu. O günden bu yana 21 yıldır yoğun bir eğitim süreci içerisindeyiz. Ertuğrul'un 6 yaşından itibaren tekrarlayan hareketlerini azaltmak amacıyla eline oyuncak bir gitar verdik. Bu sayede müziğe ilgisini fark ettik. Uzun yıllar gitar öğrenmesi için çaba gösterdik ve müzikle ilgili duyduğumuz bütün kurslara onu götürmeye çalıştık. Zamanla Ertuğrul'un güçlü bir müzik kulağı olduğunu gördük. Bunun üzerine 8'inci sınıfta onu yetenek sınavlarına hazırladık. Sınavı kazanarak Bedi Sabuncu Güzel Sanatlar Lisesi'nin müzik bölümüne girdi. Dört yıl lise eğitimi aldı. Liseden sonra üniversite sınavına girdi. Ertuğrul sınavda 191 puan alarak barajı fazlasıyla geçti. Bu bizim için büyük bir gurur ve mutluluktu. Verdiğimiz emeğin karşılığını almaya başlamıştık ama yolumuz henüz bitmemişti. Ertuğrul, Antakya Devlet Konservatuvarının yetenek sınavını da kazanarak üniversite eğitimine başladı. 2026 yılında konservatuvar eğitimini ve pedagojik formasyonunu başarıyla tamamlayarak mezun oldu. Bu mutluluğu ve gururu kelimelerle anlatmam mümkün değil. Özel çocuğu olan bütün annelerin bu duyguyu yaşamasını isterim. Bunun tarifi yok" dedi.

"Ertuğrul bir zamanlar özel eğitim kurumlarında eğitim alan bir öğrenciyken bugün ise kendisi gibi öğrencilere ders veren bir usta öğretici oldu"

Evladının özel eğitim kurumlarında öğrenciyken şimdi ise özel eğitim kurumunda müzik öğretmeni olarak eğitim verdiğini söyleyen anne Sahra Gök, "Ertuğrul şu anda müzik öğretmeni. Mezun olduktan sonra diplomasıyla büyük bir gururla Halk Eğitim Merkezine usta öğretici olmak için başvurduk ve başvurusu kabul edildi. Şu anda kendisi gibi özel bireylere gitar eğitimi veriyor. Ertuğrul ilk kez kendi parasını kazanmaya başladı. Kazandığı paranın miktarı bizim için önemli değil. Onun kendi başına bir şeyleri başarması, sorumluluk alması ve bunun bilincinde olması bizi fazlasıyla mutlu ediyor. 6 farklı enstrüman çalabiliyor. Kanun, piyano, gitar, bağlama, flüt ve bendir çalıyor. Şu anda 12 öğrencisi bulunuyor. Öğrencileri arasında otizmli, Down sendromlu, zihinsel ve ortopedik engelli bireyler var. Farklı yaş gruplarından öğrencilerine eğitim veriyor. Ertuğrul bir zamanlar özel eğitim kurumlarında eğitim alan bir öğrenciydi. Bugün ise kendisi özel eğitim alan öğrencilere ders veren bir usta öğretici oldu. Bir anne olarak bundan daha büyük bir gurur düşünemiyorum. Otizmin başarıya engel olmadığını gördük. Emek verildiğinde, fırsat tanındığında ve çocukların azmine inanıldığında pek çok engelin aşılabileceğini Ertuğrul sayesinde öğrendik. Hiç kimsenin umut etmediği, başaramayacağını düşündüğü bir noktadan bugünlere geldik. Allah'ın izniyle başardık. Ertuğrul'un geldiği durumdan çok mutluyum. Bu gurur bize yeter" şeklinde konuştu.

"Ertuğrul hocam sayesinde gitar çalmayı öğrendim ve derslerimiz güzel ilerliyor"

Otizmli Ertuğrul2un verdiği eğitim sayesinde gitar çalmayı öğrendiğini ifade eden Canan Kilicioğlu, "Ertuğrul hocamı, yıllardır tanıyorum. Buraya gelerek hocam güzel bir gitar dersi almaya başladım. Hocamdan çok memnunum. Ertuğrul hocam sayesinde gitar çalmayı öğrendim. Derslerimiz güzel ilerliyor. Benim için güzel bir değişiklik oldu. En azından bir şeyler öğrenme çabası içerisindeyiz. Ertuğrul hocam, her türlü musikide çok başarılı oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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