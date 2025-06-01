Hatay'da Trafik Sorunu Çözüme Kavuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hatay'da Trafik Sorunu Çözüme Kavuşuyor

Hatay\'da Trafik Sorunu Çözüme Kavuşuyor
01.06.2025 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antakya'da açılan 5 köprülü kavşak, Hatay'ın trafik sorununu 2025'te çözmeyi hedefliyor.

HATAY (İHA) – Asrın felaketi sonrası yeniden inşa edilen Hatay'ın Antakya ilçesinde hayata geçirilen 5 köprülü kavşağın hizmete açılmasıyla birlikte uzun yıllar trafik sorunu yaşanmaması planlanıyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, mega ulaşım ağını kapsayan 6 projenin 2025 yılı sonu itibariyle hizmete alınacağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da birçok bina yerle bir olurken kentin yolları da hasar almıştı. Asrın felaketinin ardından inşa ve ihya çalışmalarının hızla başladığı kentte çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bölgenin yıllardır beklediği yatırımlar arasında olan ve kentte ulaşım sorununu çözecek 6 projenin çalışmalarını sürdürüyor. Mega projenin içinde olan; Kuzeytepe mevkii köprülü kavşağı, Topboğazı 6. bölge köprülü kavşağı, Topboğazı 7. Bölge köprülü kavşağı, Ekinci mevkii farklı seviyeli kavşak, Gülderen TOKİ konutları bağlantı kavşağı ve Samandağ yolu deprem hasarları onarımı çalışmaları sonucunda kentin trafiğinin rahatlaması planlanıyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, mega ulaşım ağını kapsayan bu 6 proje hakkında yürütülen çalışmalara hakkında bilgi vererek projelerin 2025 yılı sonu itibariyle tamamıyla hizmete alınacağını söyledi.

"Mega ulaşım ağını kapsayan bu 6 projemizin tümüyle bitme ve Hataylı hemşerilerimin hizmetine alınma tarihi olarak 2025 yılı sonunu gösterebilirim"

Mega ulaşım ağını kapsayan 6 projenin 2025 yılı sonunda hizmete gireceğini ifade eden Hatay Valisi Masatlı, "Antakya ilçemizde inşa edilen TOKİ Afet Konutlarımıza ve rezerv alanında yerinde kentsel dönüşüm projelerimize ulaşımların sağlanması ve genel itibariyle şehir trafiğine nefes olacak bu projelerden bahsetmek istiyorum. Bu kavşaklar; Antakya Çevre Yolu Kuzeytepe Mevkii Köprülü Kavşağı, Topboğazı- Antakya Devlet Yolu 6. Bölge Köprülü Kavşağı, Topboğazı- Antakya Devlet Yolu 7. Bölge Köprülü Kavşağı, Ekinci Mevkii Farklı Seviyeli Kavşak, Gülderen TOKİ Konutları Bağlantı Kavşağı ve Samandağ Yolu Deprem Hasarları Onarımı'dır. Bu kavşaklarımızdan Gülderen TOKİ Bağlantı Kavşağı çok kısa bir sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Yine Topboğazı- Antakya Devlet Yolu 6. Bölge Köprülü Kavşağı Dikmece TOKİ Konutları bağlantısının tek tarafı da bayram sonunda tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine açılacaktır. Bu 5 farklı seviyeli kavşak ve Samandağ Devlet Yolu projelerinin tamamlanmasıyla birlikte; bölgelerdeki trafik hacmi, güvenliği ve konforu artacak, trafik akışı rahatlayacak, kavşağı kullanacak araçların birbirini engellemesi önlenecek, yavaşlama ve hızlanmadan doğan yakıt ve zaman kayıpları asgari düzeye indirilmesine imkan sağlayacak. Ayrıca söz konusu kavşaklarımız Dikmece, Alazi, Gülderen, Kuzeytepe TOKİ Konutlarına ulaşımı sağlayan bağlantı yollarına entegre şekilde çalışacağından, bölgedeki trafik bütünlüğü sağlanmış olacaktır. Bu Mega ulaşım ağını kapsayan bu 6 projemizin tümüyle bitme ve Hataylı hemşerilerimin hizmetine alınma tarihi olarak 2025 yılı sonunu gösterebilirim. Bu yeni, modern ve sağlam zeminlerdeki kavşaklarımız ve yollarımız aslında deprem öncesi dönemde de şehrimizin ihtiyaç duyduğu bir hizmetti. Bu hizmetin de hem başlaması hem de tamamlanarak hizmete açılmasını görmek bizlere nasip oldu. Ben buradan bir kez daha diğer Mega Projeler gibi bu yol projelerini de bizlere kazandıran ve her daim bizlere liderliği ile rehber olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüze, Bölge Müdürlüğümüze ve çalışanlarına tüm Bakanlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, destek veren değer katan herkese teşekkür ediyorum. Yeni köprü ve kavşaklarımızın, yollarımızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kıymetli Hataylı hemşerilerimin her şeyde olduğu gibi ulaşım konusunda da en iyisine layık olduğunu ve çalışmalarımızın bu kapsamda devam ettiğini de bir kez daha vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Mustafa Masatlı, Yerel Yönetim, Antakya, Köprülü, Ekonomi, trafik, Deprem, Ulaşım, Yerel, Yaşam, hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da Trafik Sorunu Çözüme Kavuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü
İBB’ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30’u yakalandı İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz

14:51
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
14:44
Güneş’te 8,2’lik dev patlama İstanbul’da kuzey ışıkları görülebilir
Güneş'te 8,2'lik dev patlama! İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
12:35
Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem
10:55
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken “Filistin’e özgürlük“ diye bağırdı
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken "Filistin'e özgürlük" diye bağırdı
10:42
Yüzde 200 artırılacak İşte Okan Buruk’un yeni maaşı
Yüzde 200 artırılacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
10:37
Marmaray sapığı Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
Marmaray sapığı! Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
10:31
Ümit Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
10:28
İstanbul’da saat 15.00’ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
10:26
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 15:30:06. #7.13#
SON DAKİKA: Hatay'da Trafik Sorunu Çözüme Kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.