Hatay'da Yangınla Ölüm Davası
Hatay'da Yangınla Ölüm Davası

21.04.2026 10:50
Hatay'da İbrahim Yaşar'ın yakılmasıyla ilgili sanıklar kasten öldürme suçlamasıyla yargılanıyor.

Haber: Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Mersin'den çalışmak amacıyla geldiği Hatay'da konakladığı konteynerde 19 yaşındaki İbrahim Yaşar'ın 8 Mart 2025'te yakılmasına ilişkin iki sanığın "kasten öldürme" suçundan yargılanmasına başlandı. Sanıklardan Bilal Sanuk, "Elimdeki benzin bidonunu açıp içeri girerek 'Sizi yakayım mı?' diye şaka yaptım. Kapağı kapatınca söneceğini sanıyordum ama parmağım yanınca bidon elimden düştü. Her yer alev topuna döndü. Öldürme amacım yoktu" dedi.

Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Kırnaz (27) ve Bilal Sanuk (33) ile Yaşar'ın yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmayı Mağdur Aileler Topluluğu'ndan Tanju Mutluay da takip etti.

Sanık Bilal Sanuk, savunmasında, olay gecesi uyuşturucu ve alkol aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Olaydan önceki gece parkta uyuşturucu hap ve alkol aldık. Maddenin etkisiyle ufak bir tartışma çıktı, sonra sızmışım. Gece 03.00 gibi Ali'nin konteynerinde uyandığımda İbrahim oradaydı, telefonla oynuyordu. İbrahim bana 2 bin 500 liraya hap vermek istedi. Ben, 'Bin lira var' deyince, 'Bakır kabloları yakıp satıyoruz, benzin bulursan ben yaparım' dedi. Gece 04.00 gibi Mehmet Kırnaz ile benzin aramaya çıktık. Sabah benzini alıp geldik. İbrahim içerideydi, Mehmet Kırnaz selam verip içeri girdi. Ben de elimdeki benzin bidonunu açıp içeri girerek 'Sizi yakayım mı?' diye şaka yaptım. İbrahim gülümsedi. Kapağı kapatınca söneceğini sanıyordum ama parmağım yanınca bidon elimden düştü. Her yer alev topuna döndü. Öldürme amacım yoktu, kasıtlı öldürmeyi kabul etmiyorum."

Sanık Sanuk, emniyetteki ifadesinin farklı olduğuna dikkat çekilmesi üzerine, "kollukta darbedildiğini ve bu yüzden o şekilde ifade verdiğini" öne sürdü.

"Neden kasten öldüreyim?"

Diğer tutuklu sanık Kırnaz ise savunmasında, maktulü sadece ismen tanıdığını bildirerek, "O akşam alkol ve hap içtik. Mehmet Ali bize hap verdi. Konteynerde sızmışım, İbrahim beni yataktan kaldırdı. Gece benzin almaya gittik, uyuşturucunun etkisiyle benzinin ne için kullanılacağını sormadım. Sabah konteynere ilk ben girdim, sonra Bilal geldi. Ortalık birden alev topu oldu. Şoka girdim ve uzaklaştım. Kimseyi kasten öldürmedim, burada bir kasıt yok" dedi.

"Oğlumun hatırasına iftira atıyorlar"

İbrahim Yaşar'ın annesi ise oğlunun Hatay'a gelişinin dördüncü gününde cenazesinin geldiğini belirterek, "O gece beni arayıp 400 lira istemişti. Sanıkların söyledikleri yalan. Oğlumu niye yaktılar?" diye sordu.

Baba Vedat Yaşar ise sanıkların iftira attığını vurgulayarak, "Oğlum askerlik hazırlığı için çalışmaya gitmişti. Vahşice katlettiler, şimdi de hatırasına iftira atıyorlar. Aylardır duvarlarla konuşuyorum, adalete güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Müşteki Yaşar ailesinin avukatı, "Bu kadar ağır bir olayda HTS kayıtlarının neden talep edilmediğini anlamıyoruz. Sanıkların terör örgütü bağlantıları araştırılmalıdır" dedi.

Sanık avukatı ise müvekkillerinin uyuşturucu etkisi altında olduğunu ve öldürme kastı taşımadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Yakıtın alındığı istasyon hakkında usulsüz satışa dair soruşturma olup olmadığına ilişkin müzekkere yazılmasına hükmeden heyet, davayı 8 Temmuz'a erteledi.

"Oğlumun katilleri gibi onlar da uyuşturucunun arkasına sığındı"

Mahkeme çıkışı mağdur aileler ve İbrahim Yaşar'ın ailesi açıklama yaptı.

Mağdur Aileler Topluluğu'ndan Tanju Mutluay şunları söyledi:

"Ben Muhammed Mutluay'ın babası Tanju Mutluay. İstanbul'dan kardeşimize destek için geldim. Mahkemede ben de oradaydım. Her zamanki gibi aynı benim oğlumun katilleri gibi onlar da uyuşturucunun arkasına sığınıyor. 'Bizim hiçbir şekilde aklımız yerinde değildi. Uyuşturucu maddenin etkisindeydim'. Biz bunları asla kabul etmiyoruz. Bunların içeriden çıkamayacak kadar ceza almalarını talep ediyoruz. Derslerine çalışıp gelmişler. İnşallah sonuna kadar mücadelemizi birlikte vereceğiz. Bütün mağdurların yanındayım. 115 mağdur aileyiz. Maalesef büyük bir aileyiz. Bu aileler için sonuna kadar mücadele edeceğim."

"Cezalar yetersiz, cezasızlıktan cesaret buluyorlar"

İbrahim Yaşar'ın babası Vedat Yaşar da, "Bu canilerin toplumda yeri yok. Bugün İbrahim'e oldu, dün Muhammed'e oldu, Hakan'a oldu, Abdurrahman'a oldu, Poyraz'a oldu... Çocuklarımız emniyette kalsın diye hep beraber ses çıkarmamız lazım. Sokaklarımızda katil istemiyoruz. Kalıcı bir adalet istiyoruz. Türkiye sesleniyorum. Bizim buradaki amacımız sokaklarımız güvende olsun. Bunlar cezasızlıktan cesaret buluyorlar" dedi.

Kaynak: ANKA

