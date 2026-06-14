Hatay\'da Özbekistan Mahallesi açıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen "Özbekistan Mahallesi ve Kardeşlik Alanları İsimlendirme Töreni", Türkiye ile Özbekistan arasındaki güçlü ilişkilerin şehir yaşamına yansıyan önemli bir adımı oldu. Tören kapsamında yeni yerleşim alanlarına Özbekistan Mahallesi, Şevket Mirziyoyev Bulvarı, Taşkent Caddesi, Semerkand Caddesi, Özbekistan Cumhuriyeti Kardeşlik Parkı ve Buhara Camii isimleri verildi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda iki ülke arasındaki tarihi bağlar, ortak kültürel miras ve geleceğe dönük iş birliği alanları öne çıktı.

ÖZBEKİSTAN MAHALLESİ RESMEN AÇILDI

Hatay Antakya'da hayata geçirilen Özbekistan Mahallesi, düzenlenen törenle resmi olarak açıldı. Türkiye ile Özbekistan arasındaki kardeşlik bağlarını simgeleyen proje kapsamında yalnızca bir mahalle değil, aynı zamanda bölgedeki cadde, park ve ibadet alanlarına da iki ülke dostluğunu yansıtan isimler verildi. Bu kapsamda Şevket Mirziyoyev Bulvarı, Taşkent Caddesi, Semerkand Caddesi, Özbekistan Cumhuriyeti Kardeşlik Parkı ve Buhara Camii isimleri törenle duyuruldu. Açılış töreni, Hatay'da deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinin yanı sıra uluslararası dayanışmanın da önemli örneklerinden biri olarak dikkat çekti. Özbekistan Mahallesi'nin, iki ülke arasındaki dostluğu kalıcı hale getiren sembol projelerden biri olması hedefleniyor. Törene katılan davetliler, alanın isimlendirilmesiyle birlikte Türkiye-Özbekistan kardeşliğinin şehir planlaması ve sosyal yaşam alanlarında da somut bir karşılık bulduğunu ifade etti.

PROTOKOLDEN TÖRENE YOĞUN KATILIM

Programa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Osman Mesten ile Özbekistan'dan üst düzey heyet katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen törende, Türkiye ve Özbekistan arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik iş birliği mesajları verildi. Program, Özbekistan heyetinin karşılanmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve Türkiye ile Özbekistan milli marşları okundu. Tören kapsamında Özbekistan Mahallesi'nin yapım sürecini ve iki ülke arasındaki ilişkileri anlatan video gösterimi yapıldı. Katılımcılar, bölgenin oluşum sürecine ilişkin detayları yerinde inceleme fırsatı buldu.

KÜLTÜREL GÖSTERİLER TÖRENE RENK KATTI

Etkinlikte Özbekistan'ın dünyaca ünlü "Lazgi" Dans Grubu da sahne aldı. Grup tarafından sunulan kültürel gösteri, protokol üyeleri ve davetliler tarafından ilgiyle takip edildi. Özbek kültürünün önemli unsurlarından biri olan gösteri, törenin kardeşlik ve kültürel yakınlık temasını güçlendiren anlardan biri oldu. Programda yapılan konuşmalarda Türkiye ile Özbekistan arasındaki ortak tarih, kültür ve medeniyet bağlarına dikkat çekildi. İki ülke halkları arasındaki gönül bağının yalnızca diplomatik ilişkilerle sınırlı olmadığı, kültürel etkileşimler ve ortak projelerle daha da güçlendiği vurgulandı. Hatay'da oluşturulan bu alanların da söz konusu kardeşliğin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir sembol olacağı belirtildi.

KURTULMUŞ: TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN KARDEŞLİĞİNİ SİMGELEYECEK KALICI BİR ESER OLACAKTIR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin son yıllarda önemli bir ivme kazandığını belirtti. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev başta olmak üzere projede emeği geçen tüm taraflara teşekkür eden Kurtulmuş, Özbekistan Mahallesi'nin Hataylı vatandaşlar tarafından sahiplenilecek kalıcı bir eser olacağını ifade etti. Kurtulmuş, "Özbekistan Mahallesi, Hataylı vatandaşlarımızın sahip çıkacağı ve Türkiye-Özbekistan kardeşliğini simgeleyecek kalıcı bir eser olacaktır" dedi. Bu sözlerle projenin yalnızca fiziki bir düzenleme olmadığını, aynı zamanda iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel yakınlığın güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı. Kurtulmuş'un değerlendirmeleri, törenin diplomatik anlamını daha da öne çıkardı.

MASATLI: KARDEŞLİK HUKUKUNUN SOMUT BİR GÖSTERGESİ

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ise yaptığı değerlendirmede, hayata geçirilen projenin sadece bir şehir düzenlemesi olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Masatlı, Özbekistan Mahallesi ve kardeşlik alanlarının isimlendirilmesinin, Türkiye ile Özbekistan arasındaki kardeşlik hukukunun somut bir göstergesi olduğunu vurguladı. Vali Masatlı, bu tür projelerin gelecek nesiller için kalıcı bir diplomatik miras niteliği taşıdığını ifade etti. Tören kapsamında hazırlanan beratlar protokol üyelerine takdim edilirken, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de Kardeşlik Parkı beratını Milliy Tiklanish Demokratik Partisi Parlamento Grubu Başkanı Kadirov Alisher'e sundu. Programın sonunda kurdele kesilerek Özbekistan Mahallesi ve isimlendirilen alanların resmi açılışı gerçekleştirildi. Hatay'da hayata geçirilen proje ile Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkilerin yalnızca diplomatik düzeyde değil, şehir planlaması, kültürel miras ve toplumsal dayanışma alanlarında da kalıcı şekilde güçlendirilmesi hedefleniyor.

Haber: Hüseyin Zorkun