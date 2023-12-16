Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz bölgesinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Gümüşhane çevreleri, Bursa'nın yüksekleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Havaa sıcakllığı: Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren kuzey ilçeleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 14
İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 10
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
17
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 22
Antalya: Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 11
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 14 - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Hava Durumu Tahmini - Son Dakika