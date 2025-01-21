Hava Durumu: Yağmur ve Buzlanma Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hava Durumu: Yağmur ve Buzlanma Bekleniyor

Batıda yağmur, iç doğuda buzlanma ve sis bekleniyor. Çığ tehlikesi ve rüzgar uyarısı var.

21.01.2025 09:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz ile Marmara'nın güneybatı, İç Anadolu'nun batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, yağışların gece saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4-7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar: Rüzgarın yurdun doğu kesimleri ile Marmara'nın batısında kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Hatay kıyılarında doğulu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevrelerinde başlamak üzere, zamanla il geneli aralıklı sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı ve az bulutlu 18

Antalya: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 10

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -1

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hava Durumu, istanbul, Antalya, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hava Durumu: Yağmur ve Buzlanma Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:56 Ülkü Ocakları Başkanı’ndan gözaltına alınan Ümit Özdağ için sert sözler Ülkü Ocakları Başkanı'ndan gözaltına alınan Ümit Özdağ için sert sözler
08:43 Alevlerin sardığı otelde can pazarı Çarşafları birbirine bağlayıp pencereden atladı Alevlerin sardığı otelde can pazarı! Çarşafları birbirine bağlayıp pencereden atladı
07:52 Bolu Valisi Aydın: Otel yangınındaki vefatlardan 2’si panikle atlamak suretiyle oluşuyor Bolu Valisi Aydın: Otel yangınındaki vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
01:27 Gözaltına alınan Ümit Özdağ, İstanbul’a getirildi Gözaltına alınan Ümit Özdağ, İstanbul'a getirildi
13:51 Süper Lig devinin eski yıldızı subay oldu Süper Lig devinin eski yıldızı subay oldu
13:51 Celal Şengör’den Neşet Ertaş için tepki çeken sözler “Hiç duymadım, kimdir bilmiyorum“ Celal Şengör'den Neşet Ertaş için tepki çeken sözler! "Hiç duymadım, kimdir bilmiyorum"
13:48 Havai fişeklerden korkan fil, beş kişiyi ezdi Havai fişeklerden korkan fil, beş kişiyi ezdi
13:41 Özel’den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır Özel'den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır
13:41 Rus komutanın yaralı askere işkence ettiği görüntüler ortaya çıktı Rus komutanın yaralı askere işkence ettiği görüntüler ortaya çıktı
13:35 Jose Mourinho Göztepe maçında takımın başında olamayacak Jose Mourinho Göztepe maçında takımın başında olamayacak
13:26 Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!
13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 09:40:44. #1.13#
SON DAKİKA: Hava Durumu: Yağmur ve Buzlanma Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.