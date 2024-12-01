Hayırsever İş Adamı Hasan Öztimur 97 Yaşında Hayatını Kaybetti

Yerel

Bursa'da 1978 yılı itibarıyla iş hayatını sürdüren Şanlıurfa Siverek doğumlu hayırsever iş adamı Hasan Öztimur, 97 yaşında hayata veda etti.

Öztimur ailesinin koca çınarı, hayırsever iş adamı Hasan Öztimur, 1978 yılında Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği "Bursa-Mudanya Yolu Yapımı" ihalesini kazanması vesilesiyle Diyarbakır'da sürdürdüğü ticaret hayatını sonlandırarak ailesiyle birlikte Bursa'ya yerleşti. Şirketi Öztimur Müteahhitlik ile Karayolları, İl Özel İdaresi, Köy Hizmetleri ve belediyeler olmak üzere çok sayıda kuruma hizmet veren Öztimur, 1978 yılı itibarıyla Bursa ve civarı bölgede çok sayıda yol yapım ve asfalt işi üstlendi.

5 erkek, 1 kız çocuğu babası olan Hasan Öztimur'un, ömrünün 46 yılını geçirdiği Bursa'ya, "Kazandığım kente faydam olsun" yaklaşımıyla çok sayıda bağışı oldu. Son olarak, işletilmesi üzere Bursa Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağışladığı 120 kişi kapasiteli "Hasan Öztimur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi" bugün çok sayıda yaşlıya yuva oldu. 2013 yılında yapımı tamamlanıp teslimi gerçekleştirilen "Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Dekanlık Binası", 2016 yılında Yıldırım'da inşaası tamamlanıp Milli Eğitim Bakanlığı'na teslimi gerçekleştirilen 32 derslikli "Hasan Öztimur 75. Yıl İlkokulu", yine Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde 2009 yılında eğitim-öğretimin başladığı 24 derslikli "Hasan Öztimur İlköğretim Okulu" ise eğitime verdiği destekler oldu.

1996 yılında Bursa - İzmir yolu 20. kilometrede, İrfaniye Kavşağı'nda inşa ettiği Hasan Öztimur Camii ve Uludağ Üniversitesi Kampüsü içinde halen yapımı devam eden camiye olan desteklerinin yanı sıra bireysel destekleriyle Bursa'da çok sayıda ihtiyaç sahibinin 'Hasan Amca'sı, 'Hasan Dede'si olan Öztimur, yaşama veda ederken ardında çok sayıda sevenini bıraktı.

Hasan Öztimur'un cenazesi, 2 Aralık 2024 Pazartesi günü, Mihraplı Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Hamitler Mezarlığı'nda bulunan aile mezarlığına defnedilecek. - BURSA