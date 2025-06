Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nın ilk etabı tamamlandı

Başkan Ünlüce, "Şehrin gerçek değeri, yalnızca insanlarına değil, tüm canlılara sunduğu yaşam kalitesiyle ölçülür"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarısungur Mahallesi'nde hayata geçirilen Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nda bakımevi inşaat çalışmaları devam ederken, Doğal Yaşam Alanı ise kapılarını açtı.

2024 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren 7527 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun doğrultusunda harekete geçen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlara daha iyi yaşam şartları sunmak amacıyla Türkiye'de örnek bir projeyi hayata geçiriyor. Toplam 67 dönüm arazi üzerine kurulacak Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nın ilk etabında 8 dönüm üzerinde zemin çalışmaları tamamlandı. Tamamlanan etabın açılışı görkemli bir törenle gerçekleştirildi.

Açılışa Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Vali Yardımcısı Adem Keleş, Yerel Reform Girişim Derneği Başkanı Murat Karayalçın, CHP Milletvekili İbrahim Arslan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Eskişehir Baro Başkanı Barış Günaydın, Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Erdinç Yuva, belediye bürokratları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende ilk olarak konuşan Eskişehir Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Başkanı Ece Bilgin, "Burası bir şefkat yuvası, merhamet yuvası olacak. Artık insanlarda çok da göremediğimiz aslında insana çok yakışan bir hasret olan merhamet, sevgi vicdan bu merkezde yaşayacak." dedi.

Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdinç Yuva, oda olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile her türlü iş birliğine açık olduklarını belirterek, "Veteriner hekimler olarak bizler de elimizden gelen her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek isterim. Sözlerimi çok uzatmadan, kıymetli Başkanımıza da iyi ki varsınız demek istiyorum. Gerçekten, sizlerin kıymetli destekleriyle bu şehirde güzel hizmetleri hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Biz veteriner hekimler de bu tesisler özelinde gece gündüz her türlü hizmete hazırız." diye konuştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Nurben Fatma Koptekin, "Bugün burada, sokakta yaşayan can dostlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla doğayla uyumlu, sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanını hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yerel Reform Girişimi Derneği Kurucu Başkanı Murat Karayalçın, Başkan Ünlüce ve ilçe belediye başkanlarını kutladı.

Vali Yardımcısı Adem Keleş, "Eskişehir ölçeğinde çok güzel hizmet verecek böyle bir tesisin hayata geçirilmesini oldukça kıymetli buluyorum. Böyle bir hizmete imza atan değerli belediyemize teşekkür ediyorum. Bu tesis, hazine ve orman arazilerinden tahsis edilerek inşa edilmiştir. Ayrıca Tepebaşı Belediyemizin ve Odunpazarı Belediyemizin de iki ayrı hayvan bakım evi bulunmakta. Ancak genel anlamda bu tesisler yeterli olmamakta. Yeni açılan bu tesisin, yükü paylaşma noktasında önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Son olarak konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, sokak hayvanları konusunun ülkemiz için en önemli beş sorun arasında yer aldığını ifade ederek, "Hayvan hakları ve hayvanların korunmasına dair yasada değişiklik yapıldı. Daha önceki uygulamada sokak hayvanları toplanıyor, kısırlaştırılıyor, rehabilite ediliyor ve sahiplendiriliyordu. Sahiplendirilemeyenler ise alındıkları yere geri bırakılıyordu. Yapılan değişiklikle artık bu geri bırakma uygulaması kaldırıldı. Bu değişiklik sonrası ciddi bir sorunla karşılaştık. Ancak artık aldığınız yere bırakma uygulaması olmadığı için barınaklar dolmuş durumda. Hayvan bakım evi inşaatı sürerken, bu tıkanıklığı aşmak için doğal yaşam alanı oluşturma kararı aldık. Tepebaşı ve Odunpazarı belediyelerimizle imzaladığımız protokolle hem kısırlaştırma işlemlerine devam etmeyi hem de rehabilitasyon süreci tamamlanan hayvanları bu merkeze almayı planladık. Bu nedenle sürece biraz hız verdik. Normalde önce bakım evi, ardından doğal yaşam alanı açılır. Biz bu sırayı tersinden uyguladık. Yer tahsisi konusunda bize destek olan Eskişehir Valiliği'ne ve yine bu tesisin her aşamasında bize destek olan Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu'na, Veteriner Hekimleri Odası Başkanımıza, yönetim kuruluna, tüm üyelerine ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ailesinin tüm çalışanlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Özellikle meclis üyelerimiz, projeye başladığımız ilk andan itibaren büyük bir heyecanla yanımızda oldular. Önümüzdeki birkaç ay içinde bakım evini de açmış olacağız. Böylece Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyelerimizle birlikte Eskişehir'deki bu soruna hep birlikte çözüm üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Sokak hayvanları ile ilgili sorunların kırsaldan başladığını vurgulayan Ünlüce "Kırsalı çözmeden bu sorunun çözülmesi mümkün değil. Bu nedenle yeniden bir çağrıda bulunmak istiyorum. Valiliğimizin koordinasyonunda yapılan son toplantılarda bir tavsiye kararı alındı. Her ne kadar yasa bunu zorunlu kılmasa da, 12 kırsal ilçemizin de doğal yaşam alanları kurması önerildi. Kısırlaştırma işlemleri ise nüfusu 25 binden fazla olan belediyelerimiz tarafından yapılıp, ardından kırsal ilçelerde kurulacak doğal yaşam alanlarına bırakılması planlanıyor. Daha önce de defalarca dile getirdiğim gibi ülkenin en büyük problemlerinden birine karşı yalnızca belediyeler değil, tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum hep birlikte mücadele vermek zorundayız. Çünkü inanıyoruz ki bir şehrin gerçek değeri, yalnızca insanlarına değil, tüm canlılara sunduğu yaşam kalitesiyle ölçülür." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar doğal yaşam alanını gezdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin, 14 Nisan 2025 tarihinde Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri ile yaptığı iş birliği protokolü kapsamında, Eskişehir merkezi ve kırsalında bulunan sahipsiz köpeklerin; kısırlaştırma ve aşılama işlemlerinin ardından, sahiplendirilinceye kadar doğal yaşam alanında bakımları sağlanacak. Bu kapsamda doğal yaşam alanına ilk etapta toplamda 50 köpek getirildi.

Ayrıca, bakımevinin kuzeyinde yer alan ve devlet ormanı vasfındaki 60 bin metrekarelik alanın doğal yaşam alanı olarak kullanılması için gerekli tahsis işlemleri tamamlandı. Bu geniş alanda ortalama 7 bin köpeğin barındırılması planlanıyor.