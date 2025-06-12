Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nın ilk etabı tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nın ilk etabı tamamlandı

12.06.2025 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nın ilk etabı tamamlandı Başkan Ünlüce, "Şehrin gerçek değeri, yalnızca insanlarına değil, tüm canlılara sunduğu yaşam kalitesiyle ölçülür" Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarısungur Mahallesi'nde hayata geçirilen Hayvan Bakımevi ve Doğal...

Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nın ilk etabı tamamlandı

Başkan Ünlüce, "Şehrin gerçek değeri, yalnızca insanlarına değil, tüm canlılara sunduğu yaşam kalitesiyle ölçülür"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarısungur Mahallesi'nde hayata geçirilen Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nda bakımevi inşaat çalışmaları devam ederken, Doğal Yaşam Alanı ise kapılarını açtı.

2024 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren 7527 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun doğrultusunda harekete geçen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlara daha iyi yaşam şartları sunmak amacıyla Türkiye'de örnek bir projeyi hayata geçiriyor. Toplam 67 dönüm arazi üzerine kurulacak Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nın ilk etabında 8 dönüm üzerinde zemin çalışmaları tamamlandı. Tamamlanan etabın açılışı görkemli bir törenle gerçekleştirildi.

Açılışa Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Vali Yardımcısı Adem Keleş, Yerel Reform Girişim Derneği Başkanı Murat Karayalçın, CHP Milletvekili İbrahim Arslan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Eskişehir Baro Başkanı Barış Günaydın, Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Erdinç Yuva, belediye bürokratları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende ilk olarak konuşan Eskişehir Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Başkanı Ece Bilgin, "Burası bir şefkat yuvası, merhamet yuvası olacak. Artık insanlarda çok da göremediğimiz aslında insana çok yakışan bir hasret olan merhamet, sevgi vicdan bu merkezde yaşayacak." dedi.

Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdinç Yuva, oda olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile her türlü iş birliğine açık olduklarını belirterek, "Veteriner hekimler olarak bizler de elimizden gelen her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek isterim. Sözlerimi çok uzatmadan, kıymetli Başkanımıza da iyi ki varsınız demek istiyorum. Gerçekten, sizlerin kıymetli destekleriyle bu şehirde güzel hizmetleri hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Biz veteriner hekimler de bu tesisler özelinde gece gündüz her türlü hizmete hazırız." diye konuştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Nurben Fatma Koptekin, "Bugün burada, sokakta yaşayan can dostlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla doğayla uyumlu, sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanını hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yerel Reform Girişimi Derneği Kurucu Başkanı Murat Karayalçın, Başkan Ünlüce ve ilçe belediye başkanlarını kutladı.

Vali Yardımcısı Adem Keleş, "Eskişehir ölçeğinde çok güzel hizmet verecek böyle bir tesisin hayata geçirilmesini oldukça kıymetli buluyorum. Böyle bir hizmete imza atan değerli belediyemize teşekkür ediyorum. Bu tesis, hazine ve orman arazilerinden tahsis edilerek inşa edilmiştir. Ayrıca Tepebaşı Belediyemizin ve Odunpazarı Belediyemizin de iki ayrı hayvan bakım evi bulunmakta. Ancak genel anlamda bu tesisler yeterli olmamakta. Yeni açılan bu tesisin, yükü paylaşma noktasında önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Son olarak konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, sokak hayvanları konusunun ülkemiz için en önemli beş sorun arasında yer aldığını ifade ederek, "Hayvan hakları ve hayvanların korunmasına dair yasada değişiklik yapıldı. Daha önceki uygulamada sokak hayvanları toplanıyor, kısırlaştırılıyor, rehabilite ediliyor ve sahiplendiriliyordu. Sahiplendirilemeyenler ise alındıkları yere geri bırakılıyordu. Yapılan değişiklikle artık bu geri bırakma uygulaması kaldırıldı. Bu değişiklik sonrası ciddi bir sorunla karşılaştık. Ancak artık aldığınız yere bırakma uygulaması olmadığı için barınaklar dolmuş durumda. Hayvan bakım evi inşaatı sürerken, bu tıkanıklığı aşmak için doğal yaşam alanı oluşturma kararı aldık. Tepebaşı ve Odunpazarı belediyelerimizle imzaladığımız protokolle hem kısırlaştırma işlemlerine devam etmeyi hem de rehabilitasyon süreci tamamlanan hayvanları bu merkeze almayı planladık. Bu nedenle sürece biraz hız verdik. Normalde önce bakım evi, ardından doğal yaşam alanı açılır. Biz bu sırayı tersinden uyguladık. Yer tahsisi konusunda bize destek olan Eskişehir Valiliği'ne ve yine bu tesisin her aşamasında bize destek olan Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu'na, Veteriner Hekimleri Odası Başkanımıza, yönetim kuruluna, tüm üyelerine ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ailesinin tüm çalışanlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Özellikle meclis üyelerimiz, projeye başladığımız ilk andan itibaren büyük bir heyecanla yanımızda oldular. Önümüzdeki birkaç ay içinde bakım evini de açmış olacağız. Böylece Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyelerimizle birlikte Eskişehir'deki bu soruna hep birlikte çözüm üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Sokak hayvanları ile ilgili sorunların kırsaldan başladığını vurgulayan Ünlüce "Kırsalı çözmeden bu sorunun çözülmesi mümkün değil. Bu nedenle yeniden bir çağrıda bulunmak istiyorum. Valiliğimizin koordinasyonunda yapılan son toplantılarda bir tavsiye kararı alındı. Her ne kadar yasa bunu zorunlu kılmasa da, 12 kırsal ilçemizin de doğal yaşam alanları kurması önerildi. Kısırlaştırma işlemleri ise nüfusu 25 binden fazla olan belediyelerimiz tarafından yapılıp, ardından kırsal ilçelerde kurulacak doğal yaşam alanlarına bırakılması planlanıyor. Daha önce de defalarca dile getirdiğim gibi ülkenin en büyük problemlerinden birine karşı yalnızca belediyeler değil, tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum hep birlikte mücadele vermek zorundayız. Çünkü inanıyoruz ki bir şehrin gerçek değeri, yalnızca insanlarına değil, tüm canlılara sunduğu yaşam kalitesiyle ölçülür." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar doğal yaşam alanını gezdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin, 14 Nisan 2025 tarihinde Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri ile yaptığı iş birliği protokolü kapsamında, Eskişehir merkezi ve kırsalında bulunan sahipsiz köpeklerin; kısırlaştırma ve aşılama işlemlerinin ardından, sahiplendirilinceye kadar doğal yaşam alanında bakımları sağlanacak. Bu kapsamda doğal yaşam alanına ilk etapta toplamda 50 köpek getirildi.

Ayrıca, bakımevinin kuzeyinde yer alan ve devlet ormanı vasfındaki 60 bin metrekarelik alanın doğal yaşam alanı olarak kullanılması için gerekli tahsis işlemleri tamamlandı. Bu geniş alanda ortalama 7 bin köpeğin barındırılması planlanıyor.

Kaynak: İHA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Eskişehir, Belediye, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nın ilk etabı tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi
Danimarka parlamentosundan tarihi karar ABD, Grönland’da askeri üs kuracak Danimarka parlamentosundan tarihi karar! ABD, Grönland'da askeri üs kuracak
U19 Milli Takım’da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi U19 Milli Takım'da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi
Japonya ve Çin savaş uçakları Pasifik semalarında burun buruna geldi Japonya ve Çin savaş uçakları Pasifik semalarında burun buruna geldi
Fenerbahçe’den ayrılır ayrılmaz Inter’e imza attı Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı
İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk aktivistin eşi Sümeyra Ordu: Saatlerce aç bırakmışlar İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk aktivistin eşi Sümeyra Ordu: Saatlerce aç bırakmışlar
Akrabalar arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralı Akrabalar arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralı
Daha yeni satın aldığı takım küme düştü Taraftarlar kulübü satmasını istiyor Daha yeni satın aldığı takım küme düştü! Taraftarlar kulübü satmasını istiyor
Bombalar arka arkaya Galatasaray, Chelsea’den kaleci alıyor Bombalar arka arkaya! Galatasaray, Chelsea'den kaleci alıyor
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest
Fenerbahçe’de gerilim arttı Mahmut Uslu Ali Koç’a ateş püskürdü Fenerbahçe'de gerilim arttı! Mahmut Uslu Ali Koç'a ateş püskürdü

16:04
Hindistan’da düşen uçağın enkazından ilk bilanço Her yerden cansız beden çıkıyor
Hindistan'da düşen uçağın enkazından ilk bilanço! Her yerden cansız beden çıkıyor
15:45
İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı
15:29
Yarın son gün Bankadaki bakiyeniz TMSF’ye devredilebilir
Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir
22:52
Aziz Yıldırım’dan sürpriz buluşma Kongre üyeleriyle toplantı yaptı
Aziz Yıldırım'dan sürpriz buluşma! Kongre üyeleriyle toplantı yaptı
22:48
Trump’ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı
Trump'ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı
22:36
Milan Skriniar, PSG’de kadro dışı
Milan Skriniar, PSG'de kadro dışı
22:24
İlk görüntü geldi Leroy Sane İstanbul’a geliyor
İlk görüntü geldi! Leroy Sane İstanbul'a geliyor
22:22
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
22:17
Markus Gisdol resmen Kayserispor’da
Markus Gisdol resmen Kayserispor'da
21:01
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme
20:59
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı
20:48
Real Madrid’in Kulüpler Dünya Kupası kadro belli oldu Arda Güler detayı
Real Madrid'in Kulüpler Dünya Kupası kadro belli oldu! Arda Güler detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 16:37:08. #7.13#
SON DAKİKA: Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nın ilk etabı tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.