Hayvanseverler Ötanazi Kanun Teklifini Protesto Etti

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GENÇAĞA KARAFAZLI

(ARTVİN) - Hopa Doğa Koruma ve Yaşam Derneği üyeleri ve hayvanseverler, sokak hayvanlarına ötanazi öngören kanun teklifini protesto etti. Nazan Yeğen, "Gün gibi açık ki, bu yasa geçtiği takdirde, belediyeler barınaklarda katliam yaparken, hayvanlar birileri tarafından üretilmeye, çoğaltılmaya, sömürülmeye, nüfus sürekli olarak artmaya devam edecek" dedi.

Hopa Doğa Koruma ve Yaşam Derneği üyeleri ve çevre illerden gelen hayvanseverler Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni protesto etti. Yapılan açıklamada Nazan Yeğen şunları söyledi:

"Bu yasa geçtiği takdirde barınaklarda katliam yaşanacak"

Görüşülecek teklifteki çelişki ve yanlışlıkları Tarım Bakanlığı'nın ve sizlerin dikkatine sunuyoruz: Taslakta ötanazinin Türkiye'de ve Osmanlı Devleti'nde kullanılmış ve sonuç vermemiş olmasına değinilmemiş. Ayrıca, ötanazi, bireylerin kendi iradesiyle yaşamına son verme beyanı sonucu uygulanan bir eylemdir. Yaşamak isteyen, yaşam savaşı veren canlılar ve bireyler için böyle bir kavram uygulanmak şöyle dursun, kullanılamaz. Bu tarz bir uygulamaya ötanazi denmez, olsa olsa cinayet denir. Taslağın amacının sokaktaki hayvan nüfusun kontrol altına almak olduğu söyleniyor. Gün gibi açık ki, bu yasa geçtiği takdirde, belediyeler barınaklarda katliam yaparken, hayvanlar birileri tarafından üretilmeye, çoğaltılmaya, sömürülmeye, nüfus sürekli olarak artmaya devam edecek. Bir taraftan hayvan üretimi ve satışı devam ederken, hayvanlar ticari birer mal haline getirilip rant elde edilirken, diğer taraftan sokakta yaşam savaşı veren hayvanların öldürülmesini bize çözüm diye sunmaya kalkmasın, buna kim inanır? Doğu Karadeniz bölgesindeki hayvan popülasyonunun artışında, avlanma ya da diğer gerekçelerle köye götürülen ve kısırlaştırılmayan hayvanların yaz sonunda merkezlerine bırakılmalarının da sebep olduğunu çok iyi biliyoruz. Sokaktaki kısır ve uyumlu hayvanlarla uğraşmak yerine, işe köylerden ve evine hayvan alan herkesin bu konudaki sorumlulukların yerine getirmeleri gibi sıkı denetimler uygulayın. Dünya Hayvan Sağlık Örgütü başta olmak üzere, dünyada hayvanlar konusundaki otoritelerin tamamı köpek nüfus yönetiminde kısırlaştırma, aşılama ve yerinde yaşatmayı önermektedir. Önce köpekleri öldürecekler, sonra sıra kedilere ve diğer türlere gelecek. Sokakta hayvan istemeyen zihniyeti biz asla kabul etmiyoruz."