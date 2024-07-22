Hayvanseverler Ötanazi Kanun Teklifini Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hayvanseverler Ötanazi Kanun Teklifini Protesto Etti

Geniş Video İzle

Hopa Doğa Koruma ve Yaşam Derneği üyeleri ve hayvanseverler, sokak hayvanlarına ötanazi öngören kanun teklifini protesto etti. Nazan Yeğen, "Gün gibi açık ki, bu yasa geçtiği takdirde, belediyeler barınaklarda katliam yaparken, hayvanlar birileri tarafından üretilmeye, çoğaltılmaya, sömürülmeye, nüfus sürekli olarak artmaya devam edecek" dedi.

22.07.2024 16:59  Güncelleme: 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GENÇAĞA KARAFAZLI

(ARTVİN) - Hopa Doğa Koruma ve Yaşam Derneği üyeleri ve hayvanseverler, sokak hayvanlarına ötanazi öngören kanun teklifini protesto etti. Nazan Yeğen, "Gün gibi açık ki, bu yasa geçtiği takdirde, belediyeler barınaklarda katliam yaparken, hayvanlar birileri tarafından üretilmeye, çoğaltılmaya, sömürülmeye, nüfus sürekli olarak artmaya devam edecek" dedi.

Hopa Doğa Koruma ve Yaşam Derneği üyeleri ve çevre illerden gelen hayvanseverler Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni protesto etti. Yapılan açıklamada Nazan Yeğen şunları söyledi:

"Bu yasa geçtiği takdirde barınaklarda katliam yaşanacak"

Görüşülecek teklifteki çelişki ve yanlışlıkları Tarım Bakanlığı'nın ve sizlerin dikkatine sunuyoruz:  Taslakta ötanazinin Türkiye'de ve Osmanlı Devleti'nde kullanılmış ve sonuç vermemiş olmasına değinilmemiş. Ayrıca, ötanazi, bireylerin kendi iradesiyle yaşamına son verme beyanı sonucu uygulanan bir eylemdir. Yaşamak isteyen, yaşam savaşı veren canlılar ve bireyler için böyle bir kavram uygulanmak şöyle dursun, kullanılamaz. Bu tarz bir uygulamaya ötanazi denmez, olsa olsa cinayet denir. Taslağın amacının sokaktaki hayvan nüfusun kontrol altına almak olduğu söyleniyor. Gün gibi açık ki, bu yasa geçtiği takdirde, belediyeler barınaklarda katliam yaparken, hayvanlar birileri tarafından üretilmeye, çoğaltılmaya, sömürülmeye, nüfus sürekli olarak artmaya devam edecek. Bir taraftan hayvan üretimi ve satışı devam ederken, hayvanlar ticari birer mal haline getirilip rant elde edilirken, diğer taraftan sokakta yaşam savaşı veren hayvanların öldürülmesini bize çözüm diye sunmaya kalkmasın, buna kim inanır? Doğu Karadeniz bölgesindeki hayvan popülasyonunun artışında, avlanma ya da diğer gerekçelerle köye götürülen ve kısırlaştırılmayan hayvanların yaz sonunda merkezlerine bırakılmalarının da sebep olduğunu çok iyi biliyoruz. Sokaktaki kısır ve uyumlu hayvanlarla uğraşmak yerine, işe köylerden ve evine hayvan alan herkesin bu konudaki sorumlulukların yerine getirmeleri gibi sıkı denetimler uygulayın. Dünya Hayvan Sağlık Örgütü başta olmak üzere, dünyada hayvanlar konusundaki otoritelerin tamamı köpek nüfus yönetiminde kısırlaştırma, aşılama ve yerinde yaşatmayı önermektedir. Önce köpekleri öldürecekler, sonra sıra kedilere ve diğer türlere gelecek. Sokakta hayvan istemeyen zihniyeti biz asla kabul etmiyoruz."

Hayvanseverler Ötanazi Kanun Teklifini Protesto Etti
Kaynak: ANKA

Hopa, Hayvan Hakları, Çevre, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hayvanseverler Ötanazi Kanun Teklifini Protesto Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:36 Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ’’ötanazi’’ kelimesi çıkarılıyor Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor
17:02 Kamala Harris’in dış politikadaki yaklaşımı Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir Kamala Harris'in dış politikadaki yaklaşımı! Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir
16:11 Türkiye’yi ikiye bölen kanun teklifi TBMM koridorlarında tansiyon yine yükseldi Türkiye'yi ikiye bölen kanun teklifi! TBMM koridorlarında tansiyon yine yükseldi
15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
16:21 Dilan Polat cezaevinde iğne ipliğe döndü Ablası Sıla Doğu isyan etti Dilan Polat cezaevinde iğne ipliğe döndü! Ablası Sıla Doğu isyan etti
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 18:02:39. #1.11#
SON DAKİKA: Hayvanseverler Ötanazi Kanun Teklifini Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement