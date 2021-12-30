İDDEF, zorluklara rağmen milyonlara umut oldu - Son Dakika

İDDEF, 2021 yılında da etkisini sürdüren koronavirüs salgını ve türlü zorluklara rağmen dünyanın dört bir yanında eğitim ve insani yardım çalışmalarını artırarak milyonlarca insana ulaştı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2021 yılında İslami ve insani hizmet çalışmaları yaptığı 40 ülke 253 bölgede hayırseverlerin desteğiyle cami, mescit, medrese ve ev inşa edip su kuyusu açarak gıda, acil yardım, ramazan ve kurban organizasyonu gerçekleştirdi. İDDEF aynı zamanda Türkiye'de meydana gelen sel ve yangın gibi doğal afetlerde devletin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak yardım çalışmaları yaptı.

"5 milyon insana hayırseverlerimizin desteğiyle ulaştık"

İDDEF'ten 2021 faaliyetleriyle ilgili yapılan açıklamada, "Yaklaşık iki yıldır dünyayı sağlıkla beraber ekonomik ve sosyal yönden olumsuz etkileyen Covid-19 pandemisiyle topyekün mücadele ederken hayırseverlerimizin, ekiplerimizin ve gönüllülerimizin desteğiyle çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. 2021'de tüm tedbirlerimizi alarak başta Ramazan ve Kurban organizasyonlarımız olmak üzere sene boyunca sahada olarak gerçek ihtiyaç sahiplerinin kapısını çaldık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitime ulaşamamış ve insani yardıma muhtaç 5 milyon insana umut olmaya çalıştık. Yardıma muhtaç kardeşlerini yalnız bırakmayan tüm hayırsever bağışçılarımıza gönülden teşekkür ederiz" denildi.

İDDEF'in 2021 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar şöyle sıralandı:

Eğitim

İDDEF, temel hedefi doğrultusunda İslam dünyasının en büyük sorunu olan eğitimin kolay ulaşılabilir, kaliteli ve sürdürülebilir hale gelmesi için çalışmalarına devam ediyor. Yoksul insanları ücretsiz eğitime kavuşturan federasyon, bu kapsamda çeşitli sebeplerle eğitim alamayan her Müslüman'ın İslam'ı en iyi şekilde öğrenmesi, ilmi ve fenni eğitime kavuşması için 2021 yılında da 40 ülkede, 100 eğitim merkezi ve 80 medresede 400'ün üzerinde hoca ile 10 bine yakın talebe ile eğitim seferberliğini sürdürdü. Federasyon her yeni eğitim-öğretim döneminin başında olduğu gibi 2021 yılında da "İlme Kalem Ol" sloganıyla binlerce öğrenciye eğitim seti dağıttı.

Kalıcı eser

"Geleceğe Eser Bırak" sloganıyla yeni medrese, külliye ve mescitler inşa eden federasyon, ilim tahsil eden öğrencilerin temiz, rahat ve güvenli bir ortamda İslami ve fenni ilimler ve hafızlık okuması, bölge Müslümanlarının ise ibadeti için hayırseverlerin bağışlarıyla 2021 yılında kalıcı eser olarak 30 medrese, mescit, cami ve külliye temeli attı. İdlib'in altı ayrı bölgesinde 610 briket ev inşa ederek savaş mağduru ailelere teslim eden federasyon, ayrıca Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun 27 bölgesinde su kuyusu, güneş enerjili elektrik ve tarım, medrese ve mescitten oluşan örnek köy projesini hayata geçirdi.

Acil yardım

İDDEF, Afrika'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Balkanlar'a kadar ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunurken iç savaş ve doğal afet gibi nedenlerle insani kriz yaşanan ülkelere acil yardım çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Türkiye'de ve dünyada yıl boyunca acil yardım faaliyetleri gerçekleştirilirken, dünyanın farklı diyarlarındaki çatışma ve afet bölgelerinde bulunan mazlum ve mağdur 294 bin kişiye hayırseverlerin yardımları ulaştırıldı. Ağustos ayında Antalya başta olmak üzere onlarca şehirde çıkan orman yangınlarıyla müdahale çalışmalarına ve acil yardım faaliyetlerine destek olan İDDEF, gıda yardımı yaparak yangınlardan etkilenen ormanlar için Bir Fidan Bin Orman ağaçlandırma kampanyasını hayata geçirdi. Batı Karadeniz'de yaşanan sel ve su baskınlarından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için bölgeye intikal eden federasyon ekipleri, hazır gıdadan içme suyuna, bebek mamasından hijyen setine kadar birçok ihtiyaç listesindeki malzemeyi AFAD koordinasyon merkezlerine teslim etti. İsrail'in Ramazan ayında Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda acil yardım seferberliği ilan edilerek yaklaşık 12 milyon liralık destekle gıda, nakdi yardım, yakıt, yardım kolileri, tıbbi malzeme, ilaç, su arıtma tesisi ve tam donanımlı 5 adet ambulans yardımı yapıldı. İDDEF ayrıca saldırılar nedeniyle yıkılan ev ve kalıcı eserler için harekete geçerek Gazze Kalkınma ve İyileştirme Projesiyle onarım ve inşa çalışmaları yaptı. Suriye'deki savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan ve yaşam mücadelesi verdikleri çadır kentte ağır kış şartlarından olumsuz etkilenen Suriyeli mağdur ailelere gıda yardımı yapıldı. Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgelere Türkiye'den yardım ulaştıran federasyon, Tigray, Amhara ve Afar bölgelerinde iç savaştan etkilenen insanlara yönelik gıda kumanyası dağıttı. Son yılların en büyük insani krizinin yaşandığı Afganistan'a acil yardım çalışmalarını devam ettiren federasyon, Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı kamptaki yangında her şeyini kaybeden Müslümanların yaralarını hep birlikte sararak kumanya ulaştırdı. Balkanlar ve Afrika'da sünnet merasimleri düzenleyen federasyon, ihtiyaç sahibi ve yetim çocukları sünnet ettirdi. İdlib, Yemen ve Gazze için 'İyilik Isıtır' sloganıyla başlatılan 2021- 2022 dönemi yardım kampanyası kapsamında ise kış yardımı yapılmaya devam edilirken, kalıcı ve uzun vadeli projeler de üretiliyor.

Su kuyusu

Dünyanın en büyük nimeti ve yaşam kaynağı olan suyu Afrika ve Asya'daki insanlara ulaştırmak için hayırseverlerin bağışlarıyla binlerce su kuyusu açan federasyon, 2021'de açtığı bin 115 su kuyusu ile 400 bine yakın insanı temiz suya kavuşturdu. Su kuyularıyla beraber Gazze'de açtığı Su Arıtma Tesisi ve Çeşme projesiyle günlük 40 bin litre temiz su sağlanırken, şu ana kadar dünyanın dört bir yanında açılan su kuyularından 2 milyona yakın kişi istifade etmeye devam ediyor. Su kuyusu açma faaliyeti için hazırlanan su fonu modülü ile su kuyularının hangi ülkede ve hangi tiple açıldığı bağışçıya gösterilerek su kuyuları daha şeffaf ve hızlı tamamlanıyor.

Afrika fidan projesi

Federasyon, Afrika kıtasında medrese ve yetimhanelerinin bahçesi ve çevresi başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bölgelerde hayırseverlerin desteğiyle fidan dikimi yapıyor. Burkina Faso, Nijerya, Somali, Etiyopya, Kenya, Nijer, Uganda ve Tanzaya'da 'Bir Fidan, Bin Orman' anlayışıyla sosyal sorumluluk projelerine imza atan İDDEF, limon, mango ve muz gibi fidanlar dikiyor. Toprakları ve insanların umutlarını yeşertmek hedefiyle 2020 yılında dikilen fidanlar ağaç olup meyve verecek hale gelerek bölgeyi yeşile bürürken, bağışçıların ismini ya da seçtikleri ismi vererek fidan projesini kararlılıkla sürdüren federasyon, 2021 yılında binlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Ramazan yardım faaliyetleri

İDDEF, "İyilik Seninle" sloganıyla gerçekleştirdiği 2021 Ramazan yardım çalışmaları kapsamında hayırseverlerin desteğiyle Türkiye başta olmak üzere 40 ülke 150 bölgede 398 bin 850 kişi için iftar yemeği verdi. Ramazan ayında hayırseverlerin zekat, fitre ve kumanya yardımlarını mazlum ve mağdur ülkelerdeki ihtiyaç sahibi insanlara ve muhtaç öğrencilere ulaştıran federasyon, 51 bin 270 aileye kumanya yardımı yaptı. 43 bin zekat yoksul, öğrenci ve yetime bağışçıların emaneti olan zekat ve fitreleri tek tek teslim eden federasyon, Suriye, Yemen ve Gazze gibi acil kriz bölgelerine de ağırlık vererek 138 bin kişiye sıcak iftar yemeği ve kumanya yardımı dağıttı. Ermenistan'ın saldırılarından zaferle çıkan Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine giden federasyon, şehit aileleri ve gazileri ziyaret edip Ramazan'ın heyecanını paylaşarak hediyelerle kardeşliği pekiştirdi. İDDEF ayrıca özel bir çalışmayla Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki ecdadı unutmayarak Bo-Kaap Müslümanları ve Osmanlı kökenli ailelere ulaştı.

Kurban organizasyonu

2021 yurt dışı vacip kurban organizasyonunu "Kardeşinle Kurbanını Paylaş" sloganıyla gerçekleştiren İDDEF hayırseverlerin vekalet yoluyla emanet ettiği 71 bin 734 hisse kurbanı Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 40 ülke 264 bölgede 3 milyon 521 bin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. 12 yılın verdiği güven ve tecrübeyle hiçbir aracı kurumla çalışmadan kurbanlıkları ilk elden keserek dağıtımını tamamlayan federasyon, çalışmalarını ülkelere giden ekipleri ve yerel görevlileriyle gerçekleştirdi. Kurban Bayramı'nın bereket ve heyecanını Afrika, Asya, Balkanlar ve Ortadoğu'ya taşıyan federasyon, İslami usul ve kaidelere göre gerçekleştirdiği programda kurbanlıkları veteriner kontrolünden geçirerek insanlara ikram etti. - İSTANBUL