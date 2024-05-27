Iğdır Üniversitesi Öğrenci ve Akademisyenleri Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika
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Iğdır Üniversitesi Öğrenci ve Akademisyenleri Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenledi

Iğdır Üniversitesi Öğrenci ve Akademisyenleri Filistin\'e Destek Yürüyüşü Düzenledi

Iğdır Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri, İsrail'in kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara tepki göstermek amacıyla mezuniyet yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe Üniversite Rektörü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Basın açıklamasında İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırım uygulamaları kınandı ve Filistin halkının özgürlüğüne kavuşması için uluslararası desteğin önemi vurgulandı.

27.05.2024 12:06
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Iğdır Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri, İsrail'in kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılara tepki göstererek "Filistin" temalı mezuniyet yürüyüşü düzenledi.

Iğdır Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni çerçevesinde İsrail'in kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılara tepki göstermek için yürüyüş düzenledi. Iğdır Vali Yolundan Zübeyde Hanım Bulvarına doğru düzenlenen yürüyüşe Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Zübeyde Hanım Bulvarında yürüyüş sona ererken burada basın açıklaması yapıldı. İsrail Devletinin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde kadın, çocuk, sivil ayrımı gözetmeksizin apaçık bir soykırım uygulanıldığının belirtildiği basın açıklamasında, "İsrail devleti, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde kadın, çocuk, sivil ayrımı gözetmeksizin apaçık bir soykırım uygulamaktadır. Saldırıların üzerinden geçen 7 ayda 35 bin 800 masum Filistinli yaşamını yitirmiş, 80 binden fazla kişi de yaralanmıştır. İsrail'in insanlık dışı bu uygulamalarına dünyanın artık sessiz kalmaması gerektiğini buradan bir kez daha haykırıyoruz. Yüzyıllardır farklı dinlerden ve kültürlerden insanların barış ve huzur içerisinde yaşadığı Filistin'de, huzurun yeniden sağlanması için vahşice sürdürülen katliamların bir an önce sona erdirilmesi çağrısında bulunuyoruz. Filistinlilerin kendi topraklarında özgürce ve insan onuruna yakışır biçimde yaşayabilmesi için gerekli tüm adımlar ivedilikle atılmalıdır. Uluslararası kamuoyunun bu konuda üzerine düşen her türlü desteği sağlaması şarttır. Bizler ümmetin bir parçası olarak zor durumdaki Müslüman kardeşlerimizin ve onlara ses olanların mücadelesinin daima yanında olacağız. Filistin'de yaşanan soykırımı unutturmayacağız. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır. Hiçbir güç, Filistin'de yaşanan trajedinin üstünü örtemeyecek, İsrail'in insanlık dışı uygulamalarını ve işgal politikasını meşrulaştıramayacaktır. Bu vesileyle Iğdır Üniversitesi olarak işgal altında yaşayan Filistin halkının onurlu mücadelesinin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet diliyoruz. Filistin halkının acılarını yüreklerimizde hissediyoruz. İnanıyoruz ki bir gün Can Azerbaycan'da Karabağ nasıl özgürlüğüne kavuştuysa Filistin de özgürlüğüne kavuşacak, İslam dünyasındaki acılar son bulacaktır" ifadelerine yer verildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Iğdır Üniversitesi Öğrenci ve Akademisyenleri Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika

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