 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan: Filistin Davası Sürdüğü Sürece Boykota Devam Edeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi

İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan: Filistin Davası Sürdüğü Sürece Boykota Devam Edeceğiz

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşünde yaptığı konuşmada, İsrail'in zulmüne dikkat çekerek, Filistin davası sürdüğü sürece boykota devam edeceklerini söyledi.

İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan: Filistin Davası Sürdüğü Sürece Boykota Devam Edeceğiz
01.01.2024 - 11:07,
Abone Ol

'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşünde konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "7 Ekim'de İsrail Naziliği tarihin en kanlı katliamlarından bir tanesine başladı, dünya buna seyirci kaldı. Yılın ilk gününün sabahında İstanbul'dan bütün dünyaya haykırmak istiyoruz; olup bitenlere kayıtsız kalamayız. Filistin soykırımına sebep olanların ve şehitlerimizin katillerinin aynı olduğunu biliyoruz. Boykota devam edeceğimize söz veriyoruz, Filistin davası sürdüğü sürece hayatımızda boykota yer açacağız" dedi.

Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşü için binlerce vatandaş sabah namazından sonra Galata Köprüsü'ne akın etti. 300'den fazla sivil toplum kuruluşunun katıldığı yürüyüşe Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma eski Bakanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan gibi birçok isim de katıldı. Programda konuşan Erdoğan, İsrail'in zulmüne dikkat çekerken terörle mücadelenin süreceğini ifade etti.

"İstanbul'dan bütün dünyaya haykırmak istiyoruz; kayıtsız kalamayız"

İsrail zulmüne dünyanın tepkisiz kaldığını söyleyen İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "7 Ekim'de İsrail Naziliği tarihin en kanlı katliamlarından bir tanesine başladı, her gün yüzlerce çocuğu katletti. Kardeşlerimizin canlarını, mallarını almaya yeni bir boyutta devam etti ve dünya buna seyirci kaldı. Biz bu sabah; yılın ilk gününün sabahında İstanbul'dan bütün dünyaya haykırmak istiyoruz. 12 şehidimizi de Filistin'de olup bitenleri de takip eden, uyumayanlar olarak dünyaya haykırmak istiyoruz; biz bu olup bitenlere kayıtsız kalamayız. Bütün dünyaya hakkı, adaleti haykırmaya devam edeceğimize söz veriyoruz, Kudüs bizim ilk kıblemiz, çünkü Mescid-i Aksa bizim kutlu mabedimiz. Bizden önce gelen ecdadımız bu toprakları şehit kanlarıyla sulamıştır. Bu topraklarda 3 dinin mensuplarının huzur ve barış içerisinde yaşamalarını temin etmişlerdir. Topraklarımız üzerinde gözü olanların, arz-ı mevud safsatasıyla milyonların kanına girenlerin gözlerini çıkarmak için bizler kayıtsız kalamayız" şeklinde konuştu.

"Boykota devam edeceğimize söz veriyoruz"

Sözlerini sürdüren Erdoğan, "Verdiğimiz en son 12 şehitten önceki on binlerce şehidimizin katilleri aynı olduğu için kayıtsız kalamayız. Yılın ilk gününün sabahında İstanbul'da Galata Köprüsü'nde, yüzbinler, terörle mücadele yıllar boyunca verdiğimiz şehitlerimizi katillerinin kim olduğunu biliyoruz. Filistin soykırımına sebep olanların ve şehitlerimizin katillerinin aynı olduğunu bizler biliyoruz. Ancak birlik olduğumuzda bu zulümlere karşı durmak için güçlü olabiliriz. Suni gündemler oluşturup bizi ayrıştırmaya çalışanların, Filistin davasını sulandırmaya çalışanların ABD ve İsrail'in etki ajanları olduğunu biliyoruz. Bizler mülteci düşmanlarını körükleyenlerin de kimle olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Ayasofya'nın prangalarının kırılması, Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğünün ilk adımıdır bunu da biliyoruz. Boykota devam edeceğimize söz veriyoruz, bu iş ateşkesle bitmeyecek, Filistin davası sürdüğü sürece hayatımızda boykota yer açacağız, elimizden geleni yapacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bilal Erdoğan, Filistin, İstanbul, İsrail, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan: Filistin Davası Sürdüğü Sürece Boykota Devam Edeceğiz - Son Dakika


11:24
Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45
Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01
Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
09:58
Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü
09:45
Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum
09:36
Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an

Son Dakika
11:24 Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55 Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45 Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26 Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01 Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
09:58 Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü
09:45 Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum
09:36 Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an
09:12 Herkesi ilgilendiriyor! İşte 2024'te yürürlüğe giren uygulamalar
08:49 İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 121 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 12:11:16. #1.12#
SON DAKİKA: İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan: Filistin Davası Sürdüğü Sürece Boykota Devam Edeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement