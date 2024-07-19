İmamoğlu, Nevşehir'de KİPTAŞ Hacıbektaş Mihmandar Projesi'nin teslim törenine katıldı - Son Dakika
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İmamoğlu, Nevşehir'de KİPTAŞ Hacıbektaş Mihmandar Projesi'nin teslim törenine katıldı

İmamoğlu, Nevşehir\'de KİPTAŞ Hacıbektaş Mihmandar Projesi\'nin teslim törenine katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde KİPTAŞ Hacıbektaş Mihmandar Projesi'nin teslim törenine katıldı. İmamoğlu, projenin tamamlanmasının gururuyla konuşmasını yaptı ve Hacıbektaş'a hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

19.07.2024 14:24  Güncelleme: 14:27
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde KİPTAŞ Hacıbektaş Mihmandar Projesi'nin teslim törenine katıldı.

Sabah saatlerinde kente gelen İmamoğlu ilk olarak Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret etti.

Nevşehir Belediyesi'ni ziyareti sırasında İmamoğlu'na; eşi Dr. Dilek İmamoğlu, Arnavutluk Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek ve Özgür Karabat ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de eşlik etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kapadokya'nın merkezi olan Nevşehir'de İmamoğlu ve beraberindeki heyeti konuk etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Kendilerini ağırladığı için Arı'ya teşekkür eden İmamoğlu, "Enerjisi yüksek değerli başkanımıza güzel cümleleri için teşekkür ederim her şeyden önce üstün başarılarla dolu bir 5 yıl hem Nevşehir halkına hem Rasim Başkan'ımızın şahsına dilemek benim için ilk söz olsun. Gerçekten Nevşehir ve bütün coğrafyasını çok seviyorum ve dün akşam değerli Dostum Erion, Tiran Belediye Başkanımızla burada sohbet ettik, doğası ve tarihi üzerine. Dünyada eşi benzeri çok az rastlanır olağanüstü bir coğrafya burası ve sadece doğası, tarihi değil, aynı zamanda maneviyatıyla da çok özel bir yerdeyiz. Ben bu bölgeyle açıkçası etkili bir tanışma dönemim, yaklaşık 12 yıl oldu. 12 yıldır her yıl ziyaret etmekten ve buraları dolaşmaktan, tanımaktan da çok mutluyum" diye konuştu.

Buradan Hacıbektaş ilçesine geçen İmamoğlu, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde temeli 2022 yılında atılan KİPTAŞ Hacıbektaş Mihmandar Projesi'nin teslim törenine katıldı.

Törende konuşan İmamoğlu "Bugün, sevginin, saygının, hoşgörünün vücut bulduğu manevi topraklarda, Hacıbektaş'tayız. Üstelik verdiğimiz bir sözü tutmuş olmanın, Kiptaş Mihmandar projemizi tamamlamış olmanın gururuyla buradayız" şeklinde konuştu.

Projeden satın aldığı konutun bir anahtarını da Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğini söyleyen İmamoğlu, "Mevlana ve Hacıbektaş Velinin isimlerin olduğu yerlere hizmet etmek insanlara hizmet etmek demektir. Hacıbektaş'a karşı sorumluluğumuz bitmedi, bitmeyecek, katkı sağlamaya hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

İmamoğlu, "Görevimiz teslim aldığımız andan itibaren Türkiye'de yerel demokrasinin hakkını hukukunu korumak konusunda çok özenli davranmaya devam edeceğimiz. Hizmetlerimizi tüm yönüyle bütün Türkiye'ye sunmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha sonra Kiptaş Mihmandar konutlarını gezdikten sonra Hacı Bektaş Veli türbesini ziyaret ederek dua etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İmamoğlu, Nevşehir'de KİPTAŞ Hacıbektaş Mihmandar Projesi'nin teslim törenine katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu, Nevşehir'de KİPTAŞ Hacıbektaş Mihmandar Projesi'nin teslim törenine katıldı - Son Dakika
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