İranlı Turistler Van'da Tatil Yapıyor - Son Dakika
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İranlı Turistler Van'da Tatil Yapıyor

İranlı turistler, okul tatili nedeniyle Van'a akın ederek alışveriş ve eğlencenin tadını çıkarıyor.

15.09.2024 15:27
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İSHAK KARA

(VAN) - İranlı turistler, ülkelerindeki okul tatilini değerlendirmek için Van'a akın etti. Turistler, gündüzleri alışveriş ve tekne gezisi, akşamları ise eğlence mekanlarını tercih ediyor.

İran ile 534 kilometre en uzun kara sınırına sahip Van'a özellikle İranlı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Ülkelerindeki okul tatilini değerlendirmek isteyen çok sayıda İranlı, kara yoluyla Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak tatilini Van'da geçiriyor.

Gündüzleri alışveriş, gece eğlence merkezleri

İranlı turistlerin Van'a akın etmesiyle birlikte oteller yüzde 100'e yakın oranda doldu. Gündüzleri şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezerek tekne turu yapıp Van Gölü'nde yüzen İranlılar, gece ise eğlence merkezlerinde tatilin keyfini çıkarıyor. Yıl boyunca zor günler geçiren esnaf ise bu durumdan memnun olduğunu dile getirirken, son günlerde yaşanan yoğunluk yüzleri güldürüyor.

Erbeçyan adlı İranlı turist, "Vanlılar bizi çok iyi karşıladı. Geziyoruz, eğleniyor alışveriş yapıyoruz. Elbiseleri ve fiyatları çok iyi, arada sırada geliyoruz. Herkesin Van'a gelmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Başka bir turist ise "Van çok güzel, eğleniyoruz. Van çok güzel alışveriş yapmaya geldik. Eğleniyor, yiyor, içiyoruz" diye konuştu.

Otelciler Derneği Genel Sekreteri ve otel işletmecisi Ebru Yeşilağaç, "Otellerde bu dönem için doluluk yüzde 80-90'larda, bu güzel memnun olduğumuz bir durum. Ama yıl bazında aynı doluluk oranını yakalayamadık. Bunun en önemli sebeplerinden biri kaçak otel ve apartlardan dolayıdır. Yetkililerden buna bir çözüm üretmelerini istiyoruz. İranlılar Van'da bir günü alışveriş yaparak, eğlence merkezleri ve doğa ile içi içe gezip tozarak geçiriyorlar. Güzel eğlenceli geçiyor. Bizler onları memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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