İskenderun'da Astrofest Bilim Şenliği - Son Dakika
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İskenderun'da Astrofest Bilim Şenliği

İskenderun\'da Astrofest Bilim Şenliği

TÜBİTAK 4007 Astrofest, 6 bin öğrenciye astronomi ve uzay temalı etkinlikler sunuyor.

19.10.2024 11:41
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HATAY'ın İskenderun İlçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4007 Astrofest Bilim Şenliği öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Ziraat Park'ta ziyaretçilere açık tutulacak olan TÜBİTAK 4007 Astrofest İskenderun Bilim Şenliği ile çocuklara astronomi ve uzay alanında farkındalık yaratmak hedefleniyor. 3 gün boyunca 6 bin öğrenciyi ağırlamayı planlayan organizasyon kapsamında, ay arabası, ayın evreleri, güneş saati, gökyüzü gözlemi, genişleyen evren, 3D yazıcı, planetaryum gösterisi, jiroskop ve havacılık atölyesi gibi toplamda 30 etkinlik gerçekleştiriliyor.

Astrofest İskenderun projesinin yürütücüsü Serkan Orman, etkinlik kapsamında yaklaşık 30 astronomi temalı atölyenin yer aldığını ve öğrencilerin bu atölyelerde aktif olarak yer alacağını söyledi. Astrofest İskenderun ile öğrencilere astronomi ve uzay temalı yaklaşık 30 etkinlikle zenginleştirilmiş bir bilim şenliği sunulduğunu ifade eden Serkan Orman, "Bu süreçte çocuklarımız bizzat etkinliklerin içerisinde yer alarak, astronomi ve uzay alanında farkındalık kazanacaklarö dedi.

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞİSKENDERUN(Hatay),

Kaynak: DHA

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