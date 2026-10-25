İsmail Dündar, YENİ Parti Burdur İl Başkanlığına 174 oyla seçildi

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - YENİ Parti Burdur İl Başkanlığı'nın 1. Olağan İl Kongresi'nde İsmail Dündar, 174 oy alarak İl Başkanlığına seçildi. Dündar, "Artık eski alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz gerekir. Kimseye 'Sana ihtiyaç yok' deme lüksümüz yok" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Burdur İl Başkanlığı'nın 1. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi. Kongreye Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, eski Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş, Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, ilçe örgütü başkanları, delegeler ve partililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, faaliyet ve mali raporlar okunarak delegelerin oylarına sunuldu. Raporlar, delegelerin oylarıyla kabul edildi. Kongrede daha sonra YENİ Parti Burdur Kurucu İl Başkanı Barış Ayten ve il başkanlığına aday olan İsmail Dündar konuşma yaptı.

BARIŞ AYTEN: "ZOR ŞARTLAR ALTINDA PARTİMİZİ KURDUK"

YENİ Parti Burdur Kurucu İl Başkanı Barış Ayten, partisinin kuruluş sürecinde yaşadıkları zorluklara değinerek, şunları söyledi:

"Zor şartlar altında partimizi kurduk. Burdur'un 11 ilçesinde çok kısa sürede partimizi örgütledik. Bütün kongrelerde hep söylüyorum. 'Paramız yok' dediler, 'Buluruz' dedik. 'Binalarımız yok' dediler, 'Tutarız' dedik. 'Arabalarımız yok' dediler, 'Gerekirse alırız' dedik. Bizim için önemli olanın partimizin iktidarı olduğunu söyledik ve yine hep şunu söylüyorum: Bunu başardık. İşte salonda bayraklarımız var. Her zaman ifade ediyorum, biz bize düşen birinci görevimizi gerçekleştirdik. Evet, parti binalarımızı milletin yuvasına, milletin evine kurduk. Parti bayraklarımızı astık. Birinci görevimizi tamamladık. Asıl görev, ikinci görevimizdir."

"YENİ PARTİ'MİZİ İKTİDAR YAPACAĞIZ"

Partinin yeni dönemdeki hedefinin iktidar olduğunu belirten Ayten, şöyle devam etti:

"Şimdi hepimize düşen, il başkanımızın önderliğinde ve yanında, hep beraber partimizin bayraklarını iktidar burçlarına dikmektir. YENİ Parti'mizi iktidar yapacağız. Bundan başka yolumuz yoktur. Artık kongre sürecinin son kongresiyle bugün sürecimizi tamamlıyoruz. Önümüze bakacağız. Partimizi iktidar etmek için kol kola gireceğiz, el ele vereceğiz. Eski alışkanlıklarımızı bir kenara bırakacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz ve partimizin kapısını herkese açıp hep beraber iktidara yürüyeceğiz."

"DAİMA PARTİNİN VE ÖRGÜTLERİMİZİN EMRİNDE OLACAĞIM"

Yeni dönemde de parti çalışmalarına destek vereceğini ifade eden Ayten, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ben Barış Ayten olarak, hepinizin önünde söz veriyorum. Daima partinin emrinde olacağım. Daima ilçe örgütlerimizin emrinde olacağım. Bu partinin iktidar mücadelesi için ben ve arkadaşlarım sonuna kadar mücadele vereceğiz. Sonuna kadar örgütlerimizin yanında olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yeni il başkanımıza ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

İSMAİL DÜNDAR: "ESKİ ALIŞKANLIKLARIMIZDAN VAZGEÇMEMİZ GEREKİR"

Kongrede konuşan İl Başkan adayı İsmail Dündar ise partinin yeni dönemde daha fazla sahada olması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler artık Sayın İl Başkanımızın da söylediği gibi sözü az tutmak ve çalışmak zorundayız. Bizler YENİ Parti'nin yeni yüzleriyiz. Artık bizim eski alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz gerekir. Bu doğrultuda, 'Sen de şurada duruver, sen gelme, sana ihtiyaç yok' deme şansımız yoktur. Hiç kimse için böyle bir lüksümüz yoktur. Bizler alt komşumuzdan, üst komşumuzdan, yan komşumuzdan oy alamadığımız, onları partimize dahil edemediğimiz müddetçe iktidar olma şansımız yoktur."

DÜNDAR: "HER EVE, HER SOKAĞA, HER CADDEYE GİRMEK İSTİYORUZ"

Partinin toplumun her kesimine ulaşması gerektiğini vurgulayan Dündar, "Dolayısıyla bizler bu alışkanlıkları geride bırakarak her bir ferdi, milletin ve halkın kurduğu YENİ Parti'mizin bir ferdi yapmak yolunda çabamızı göstereceğiz. Partimizi iktidara taşıyacak yolu sizlerle paylaştım. Sizlerden desteğinizi istiyoruz. Gücünüzü bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Her eve, her sokağa, her caddeye sizlerle birlikte girmek ve çalışmak istiyoruz. Hepinize, yönetim kurulunda görev alan arkadaşlarımla birlikte ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Atatürk'le kalın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kongrede oy kullanma işlemlerine geçildi. İsmail Dündar'ın tek aday olarak katıldığı seçimde 180 delege sandık başına gitti. İsmail Dündar 174 oy alarak YENİ Parti Burdur İl Başkanı seçildi.

KURULTAY DELEGELERİ BELLİ OLDU

Kongrede YENİ Parti'nin kurultayında Burdur'u temsil edecek delegeler de belirlendi. YENİ Parti Burdur Kurucu İl Başkanı Barış Ayten, YENİ Parti Burdur İl Başkanı İsmail Dündar, YENİ Parti Burdur Merkez İlçe Başkanı İlyas Divarcı, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş ve Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd kurultay delegesi seçildi.