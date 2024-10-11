İsmetler Doruğu için Zirve Tırmanışı - Son Dakika
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Yerel

İsmetler Doruğu için Zirve Tırmanışı

İsmetler Doruğu için Zirve Tırmanışı

Dağcılar, hayatını kaybeden İsmet İnan ve İsmet Öztürk'ün anısını yaşatmak için tırmanacak.

11.10.2024 13:58
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Aladağlar'da geçirdiği çığ kazası sonucu 2024 yılında hayatını kaybeden İsmet İnan ve kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden dağcılar arasında Dağların Dede Korkut'u olarak bilinen İsmet Öztürk'ün isimlerinin Aladağlar'da yaşatılması için dağcılar 3 kişilik dağcı ekibi zirve tırmanışı gerçekleştirecek.

Kısa adı DKSK olan ODTÜ Dağcılık Kulübü'nden adını alan zirve, 1975 yılında Demirkazık Batı yüzünde meydana gelen çığ kazasında hayatlarını kaybeden ODTÜ'lü iki genç dağcı Suner ve Okşar'dan adını alan dorukların arasında kalan isimsiz zirvenin adının İsmetler Doruğu olmasını isteyen dağcılar faaliyet gerçekleştirecekler.

Aladağlar'da 3 bin 658 metre yükseklikteki isimsiz dorukta bölgede uzun yıllar rehberlik de yapan dağcıların adının yaşatılmasını isteyen Umut Karkın, Selim Gürkan ve Hamza Yücel İsmet Doruğu olarak anılmasını istedikleri zirveye 13 Ekim'de tırmanış gerçekleştirecekler.

Hayatını kaybeden dağcılar İsmet İnan ve İsmet Öztürk'ün dağcılık için önemli ve unutulmaması gereken isimler olduğunu söyleyen dağcı Umut Karkın bundan sonra Aladağlar'ın 3 bin 658 metre yükseklikteki isimsiz zirvesinin İsmetler Doruğu olarak anılmasını istediklerini ifade etti.

İsmet Öztürk Kimdir ?

Dağların Dede Korkut'u olarak tanınan, dağcı ve fotoğrafçı kimliği ile tanınan İsmet Öztürk, dünyanın farklı bölgelerinde yürüyüş ve tırmanışlar gerçekleştirdi.

Everest (Nepal), Fransa Alpleri, Allgau (Almanya), Ötztal Alpleri (Avusturya) gibi bölgelerde tırmanışlar yapan Öztürk Aladağlar'da da dağcılara rehberlik yapıyordu. Çok sayıda yerli ve yabancı belgesel filmlerde, kültür ve sanat projelerinde turist rehberi, senaryo ve içerikleri konusunda yöresel kültür, yaşam, sosyal, antropolojik ve danışmanlık yapan Öztürk, dağcılık kariyerinde onca ödüle layık görüldü.

Öztürk, tarihe tanıklık etmek istercesine ve bu tanıklıkların ebediyete kadar canlı kalması için hayatı boyunca fotoğrafçılığa ayrı bir önem vermiştir.

29 Haziran 2024 tarihinde Çanakkale'nin Küçükkuyu ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Öztürk, Kayseri'de defnedildi.

İsmet İnan kimdir?

Türkiye'nin sayılı kadın yüksek irtifa dağcılarından olan İsmet İnan 1974 yılında Amasya'da dünyaya gelmiştir. 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur. 2011 yılında Profesyonel Turist Rehberliği mesleğine adım atmıştır.

Rehberlik hayatını doğayla bütünleştiren İsmet İnan en zorlu yürüyüş rotalarının, dağ tırmanışlarının talep edilen rehberi olmuştur.

Niğde'nin Çamardı ilçesi sınırlarında Aladağlar'da, Demirkazık-Emli Vadisi mevkiinde tehlikeleri tespit etmek amacıyla mesleğinin sorumluluğu ile önden giden rehber, üzerine çığ düşmesi sonucu hayatını kaybetmiştir.

Türkiye'nin sayılı kadın yüksek irtifa dağcılarından da olan rehber İsmet İnan dağcılar arasında zirveleri zorlayan güçlü karakteri, yardımseverliği ve dostluğu her zaman hatırlanacak isimler arasında yerini almaktadır. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İsmetler Doruğu için Zirve Tırmanışı - Son Dakika

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