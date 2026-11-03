Isparta\'da LPG\'ye gelen zam pompa fiyatına yansıdı, litre 50,80 TL oldu

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - 3 Kasım'dan itibaren geçerli olan LPG zammı Isparta'da pompa fiyatlarına yansıdı. Bir akaryakıt istasyonunda LPG'nin litre fiyatı 41,30 TL'den 50,80 TL'ye yükseldi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan vatandaşlar, art arda gelen zamların bütçelerini zorladığını söyledi.

Eşel Mobil Sistemi'nin sona ermesi ve Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan güncellemenin ardından akaryakıt fiyatlarında artış yaşandı. 1 Kasım'da benzine 4,15 TL, motorine 3,60 TL, LPG'ye ise 1,45 TL zam yapılmıştı. Böylece benzinin litre fiyatı bazı illerde 83 TL'yi, motorinin litre fiyatı ise 103 TL'yi aşmıştı.

3 Kasım'dan itibaren geçerli olan yeni LPG zammı da pompa fiyatlarına yansıdı. Isparta'da bir akaryakıt istasyonunda LPG'nin litre fiyatı 41,30 TL'den 50,80 TL'ye yükseldi. Art arda gelen zamlar karşısında vatandaşlar tepkilerini ANKA Haber Ajansı mikrofonuna anlattı.

"MOTORA TÜP TAKTIRACAĞIM"

Zamların ardından motosikletine LPG sistemi taktırmayı düşündüğünü söyleyen Sefa Efe Yazgan, alternatif yakıt arayışına girdiğini belirterek, "Motora tüp taktıracağım, çok yakıyor. Yani en azından tüp daha ucuz. Tüp daha ucuz olunca onu taktıracağız yani. Dizele geçsek ona da zam gelecek. Benzine geçsek ona da zam gelecek. Tüp'e geçiyoruz, ona da zam geliyor. Herhalde artık ne yapacağız bilmiyorum. Suyla falan çalıştırmaya deneyeceğiz. Her şeye zam geliyor" dedi.

Yunus Karagöz ise zamların herkesi etkilediğini ifade ederek, "Herkes etkiliyor. Garibanların hepsi herkese etkiliyor yani. Bulur, yüz elliyi bulur yani. Bu şekilde soyulmaya başladıysak bulur yani. Yani bence kuyruklar biraz saçmalık geliyor bence. Herkes yükleniyor. Şu anda gelen giden yok. Herkes zaten binen biniyor. Zaten bir depo almış olsa araba. İkinci depoda mecburen yine almak zorunda. Bence yanlış. İki yüz TL'lik aldım ben" diye konuştu.

"ŞU AN KALAN PARAMLA ALIYORUM"

Akaryakıt zamlarının kendisini maddi açıdan zorladığını belirten Batuhan Taşer, "Aşırı derecede kötü etkiliyor beni yani. Maddi sıkıntı yaşıyoruz ya. Aşırı derecede. LPG için bence çok daha az olmalıydı tabii ki de. LPG mazot için geçerli. Çünkü ulaşım hayatımız için önemli bir faktör. Kendim olarak konuşayım. Ben çok zorlanıyorum yani. Şu an kalan paramla alıyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Demirbaş da ekonomik şartların vatandaşları zorladığını belirterek, akaryakıt fiyatlarında dünya genelindeki gelişmelerin etkili olduğunu söyledi.

Demirbaş, "Vallahi aklımızda hayırlısı olsun. Ekonomi tabii genel olarak kolay değil. Yaşam şartları zorluyor insanı ister istemez. Aklımızda hayırlısı olsun tekrardan. ya tabii bunu kestiremeyiz. Dünyadaki olaylar olsun. Tabii akaryakıt konusunda kendi kaynaklarımızı kullanamıyoruz. Az miktarda kullanıyoruz. Amerika'nın, İran'ın, İsrail'in pozisyonu önemli tabii bu durumlarda. İyi bir durum gözükmüyor açıkçası ilerisi için. Ama tabii inanan insanız, Müslüman insanız sonuçta. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur diyoruz. Daha ne kadar kötü olur diyoruz. Göreceğiz inşallah yaşayarak göreceğiz" dedi.

"HERKESİ ETKİLER"

Ali Gürgür ise LPG fiyatındaki artışın vatandaşın bütçesine ciddi yük getireceğini ifade ederek, "Yapacak bir şey yok, alıştık yani. Bizim elimizden gelen bir şey yok. 40 liralık gaza 10 lira zam gelmesi hakikaten asgari ücretliyi değil, normal ücretliyi bile çok etkiler yani. Herkesi etkiler. İğneden ipliğe hepsini etkiler" diye konuştu.