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Ispartalı çocuklar Filistin için yürüdü

Isparta'da çocuklar, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar için yürüdü.

Ispartalı çocuklar Filistin için yürüdü
23.12.2023 - 18:48,
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Ispartalı çocuklar Filistin için yürüdü

ISPARTA - Isparta'da yaşları 18'den küçük çocuklar, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar için yürüdü.

Isparta'da 23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü'nde Aksa Çocuk Kulübü ve Isparta Filistin İnisiyatifi ortak çalışması ile Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi. Isparta hastaneler caddesi üzerinde bulunan Akoluk cami önünde bir araya gelen çocuklar Kaymakkapı meydanına kadar "Isparta uyuma Filistin'e sahip çık" "Bombalar sussun, çocuklar gülsün" sloganları ile yürüdü. Çocukların yürüyüş programına aileleri de destek verdi.

Kaymakkapı meydanında Aksa Çocuk Kulübüne bağlı çocuklar Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından şiirler okudu. Isparta Filistin İnisiyatifi adına basın açıklaması yapan Adnan Çelik İsrail'in çocuklara yaptığı zülme dikkat çekerek "Çocukları gözünü kırpmadan bombardımana tabi tutan siyonist İsrail'in bu tutumları karşısında oluşturulan Isparta Filistin İnisiyatifi kurulduğu günden beri bu zulmü dünyaya duyurmak ve farkındalık sağlamak adına durmaksızın çalışmaktadır, çalışmaya da devam edecektir inşallah. Isparta Filistin İnisiyatifi ben değil biz diyenlerin, benim kurum ve kuruluşum değil birlik ve beraberlik içerisinde zulmün karşısında ve mazlumun yanında top yekün beraberiz diyen Türk ve Filistin bayrakları dışında hiçbir kurum ve kuruluşunun logo ve flamalarının taşınmadığı, herkesin elinden gelenden fazlasını yapmaya gayret ettiği birlikte hareket edebilme adına en güzel modellerden birisi olmuştur. Çocukların, kadınların, yaşlıların kısacası insanların öldürülmediği Filistin ve Doğu Türkistan başta olmak üzere tüm mazlum ve mağdur coğrafyalarda insanların özgür olduğu, zalimin hak ettiği cezayı gördüğü yarınlara ulaşabilmek duası ile" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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