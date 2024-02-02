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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 27 bin 131'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 27 bin 131'e yükseldi

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında ölü sayısı 27 bin 131\'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 131'e, yaralananların sayısı ise 66 bin 287'ye yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 112 kişinin hayatını kaybettiğini ve 148 kişinin yaralandığını açıkladı.

02.02.2024 15:24
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 131'e, yaralananların sayısı ise 66 bin 287'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılarına devam ediyor. İsrail'in 119 gündür ara vermediği saldırılarda bilanço her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılar sonucu son 24 saatte 112 kişinin hayatını kaybettiği, 148 kişinin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada, saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 27 bin 131'e, yaralananların sayısının ise 66 bin 287'ye yükseldiği kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 27 bin 131'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 27 bin 131'e yükseldi - Son Dakika
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