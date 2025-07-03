İsrail saldırılarından yaralı Gazzeliler Türkiye'ye getirildi

İsrail'in saldırılarının ardından sağlık hizmetine ulaşamayan 4 Gazzeli ve beraberindeki 7 refakatçi, tedavi için Türkiye'ye getirildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından tedavilerine devam edemeyen 4 Gazzeli ve beraberindeki 7 refakatçi, Türkiye'ye getirilmek üzere Gazze'den tahliye edilerek Ürdün'e götürüldü. İçerisindeki Gazzelilerle beraber Amman Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, önce İstanbul Havalimanı'na, daha sonra ise Ankara Esenboğa Havalimanı'na ulaştı. Gazzeliler, Esenboğa Havalimanı'nda hazır bekletilen ambulanslarla Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

TRT Arapça ekibi de tedavi için getirilen kafilede yer aldı

Öte yandan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında görevi başında yaralanan TRT Arapça muhabiri Sami Fuad Mahmoud Barhoom ile kameraman Sami Mohammed Abdullah Shehada da tedavi için uçakla Türkiye'ye getirilen 4 Gazzeli arasında yer aldı. Barhoom, TRT Arapça'ya ait basın aracının içerisindeyken İsrail güçlerine ait Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralandı. Barhoom'un bulunduğu basın aracına ayrıca 5 kurşun isabet etti. Kameraman Shehada ise İsrail güçlerine ait tankla yapılan ateş sonucu yaralandı. Saldırıda Shehada sağ bacağını kaybetti. - ANKARA