İsrail saldırısında hayatını kaybeden WCK gönüllüsü Polonyalı Damian Sobol toprağa verildi

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İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden "World Central Kitchen" (WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşu gönüllüsü Polonyalı Damian Sobol, memleketi Przemysl'de toprağa verildi. Kahramanca davranışından dolayı Polonya Yeniden Doğuş Nişanı'na layık görülen Sobol için kilisede düzenlenen törene Filistin'in Varşova Büyükelçisi Mahmoud Khalifa ile WCK Kurucusu Jose Andres da katıldı.

İsrail ordusu tarafından 1 Nisan'da Gazze Şeridi'nin Deir el-Balah kentinde öldürülen 7 WCK yardım görevlisinden biri olan Damian Sobol, memleketi Polonya'nın Przemysl kentinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Sabah saatlerinde Sw. Jozef XX Salezjanie Kilisesinde düzenlenen ayine Damian Sobol'un yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Filistin'in Varşova Büyükelçisi Mahmoud Khalifa ile World Central Kitchen Kurucusu Jose Andres da kilisedeki törende yer aldı. Sobol kahramanca davranışından dolayı Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın kararıyla Polonya'nın en yüksek nişanlarından olan Polonya Yeniden Doğuş Nişanı'na layık görüldü. Polonya Yeniden Doğuş Nişanı kilisedeki törende Polonya Cumhurbaşkanı Danışmanı Dariusz Dudek tarafından Sobol'un annesine takdim edildi. Sobol'un naaşı törenin ardından Przemysl Ana Mezarlığında defnedilmek üzere kiliseden çıkarılırken, yüzlerce Polonyalı da Sobol'u son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Son derece üzgün olduğu görülen Polonyalılar mezarlığa kadar 2 kilometre boyunca ellerinde mumlar ve çiçeklerle sessiz bir şekilde yürüdü. Sobol mezarlıkta düzenlenen son törenin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

İsrail, 7 yardım görevlisinin bulunduğu araçları hedef almıştı

Öte yandan, İsrail ordusu, 1 Nisan'da 100 tonluk gıda yardımını teslim ettikten sonra Deir el-Balah'taki depodan ayrılan 3 WCK aracını hedef almıştı. Hareketleri İsrail ordusuyla koordine edilmesine rağmen araçların vurulması sonucu WCK görevlisi 25 yaşındaki Filistinli Saifeddin Issam Ayad Abutaha, 43 yaşındaki Avustralyalı Lalzawmi (Zomi) Frankcom, 35 yaşındaki Polonyalı Damian Sobol, 33 yaşındaki ABD- Kanada çifte vatandaşı Jacob Flickinger, 57 yaşındaki İngiliz John Chapman, 33 yaşındaki İngiliz James (Jim) Henderson, 47 yaşındaki İngiliz James Kirby hayatını kaybetmişti. WCK Kurucusu Jose Andres, İsrail'in yardım çalışanlarını "sistematik olarak" hedef aldığını ifade etmişti.

Polonya tazminat talep ediyor

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Polonyalı yardım görevlisinin öldürülmesi nedeniyle İsrail Büyükelçisi Jakow Liwne'yi 5 Nisan'da bakanlığa çağırmıştı.

Polonya hükümeti, saldırıyla ilgili İsrail'den şeffaf soruşturma yürütmesini ve hayatını kaybeden Polonya vatandaşı Damian Sobol'un ailesine tazminat ödenmesini talep ediyor.

Sobol, Ukrayna, Fas ve Türkiye'deki çalışmalarının ardından son 6 aydır Gazze'deki yardım misyonunda bulunuyordu. - VARŞOVA