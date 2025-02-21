İstanbul-Ankara Yolunda Trafik Sorunu Yok

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul genelinde ve İstanbul- Ankara arasında trafiğe kapalı yol bulunmadığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ankara-İstanbul Devlet Yolu'nda bir tırın makas atması üzerine trafik güvenliği nedeniyle 15 dakika kapalı kalan Bolu Dağı geçişinde trafikte herhangi bir aksama yoktur. Söz konusu aksın yanı sıra İstanbul ili genelinde ve İstanbul-Ankara arasında trafiğe kapalı yol bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kritik yol kesimlerinde bazı araçlara geçiş yasağı geldiği belirtilen açıklamada, "Kritik yol kesimlerinde trafik akışında olumsuzlukların yaşanmaması için kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç 23 Şubat Pazar günü saat 13.00'e kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde D100 ve D750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara otoyollarında seyirlerine izin verilmeyecektir" denildi.

Yolculuk esnasında vatandaşların sorun yaşamaması için Bakanlık Çağrı Merkezi, Yol Danışma Hattı veya Karayolları Genel Müdürlüğünün web sitesi üzerinden yolların durumunu öğrenebilecekleri kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımız yolculuk esnasında sorun yaşamamaları için ALO 123 Bakanlık Çağrı Merkezinden, ALO 159 Yol Danışma Hattı'ndan ya da Karayolları Genel Müdürlüğü web sitesi güzergahları üzerindeki yol durumunu öğrenebilirler. Ayrıca vatandaşlarımızın yolculukları esnasında kuvvetli kar yağışından etkilenmemeleri için kış lastiği takmalarını, yakıt depolarının dolu olmasını, zincir, takoz, çekme halatı bulundurmalarını, trafiğin durması halinde bulundukları şeritte kalmalarını, özellikle emniyet şeridi ve karşı yöne ait şeridi ihlal etmemelerini tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımızın seyahatleri esnasında sorun yaşamaması için Karayolları ekiplerimiz 7/24 görevdedir." - ANKARA