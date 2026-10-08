İstanbul'da 7 katlı binada 2 kişi öldü, Vali Gül 3 kişiye ulaşılamadığını açıkladı - Son Dakika
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İstanbul'da 7 katlı binada 2 kişi öldü, Vali Gül 3 kişiye ulaşılamadığını açıkladı

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İstanbul Valisi Davut Gül, 3 katı çöken 7 katlı binada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişiye ulaşılamadığını açıkladı. Yıkılma riski artınca fazla yük kaldırıldı, galeriler açılarak 3 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. 6 yaralının tedavisi sürüyor, biri ağır ancak hayati tehlikesi yok.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 3 katı çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları sürerken, enkazın altında yangın olduğu ortaya çıktı. İstanbul Valisi Davut Gül, bodrum kattaki kumaş dükkanında bulunan kumaşların yanması nedeniyle enkazın kendi içerisinde için için yandığını belirterek, itfaiyenin enkaz nedeniyle yangına doğrudan müdahale edemediğini söyledi.

İstanbul'da 7 katlı binada 2 kişi öldü, Vali Gül 3 kişiye ulaşılamadığını açıkladı

“KUMAŞLARIN YANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Vali Gül, enkaz altındaki yangına ilişkin açıklamasında, “Bodrum katta kumaş dükkanı olduğu için kumaşların yandığını düşünüyoruz. Dolayısıyla o da için için yanıyor. İtfaiye de enkazdan dolayı müdahale edemediği için maalesef kendi içerisinde yanan bir yangınımız var” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 7 katlı binada 2 kişi öldü, Vali Gül 3 kişiye ulaşılamadığını açıkladı

3 KİŞİYE ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

AFAD koordinasyonunda sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında henüz ulaşılamayan 3 kişiye ulaşılması için ekiplerin yoğun çabası devam ediyor. Vali Gül, 20, 40 ve 60 yaşlarındaki 3 kişiden henüz haber alınamadığını belirtti.

İstanbul'da 7 katlı binada 2 kişi öldü, Vali Gül 3 kişiye ulaşılamadığını açıkladı

ENKAZDA HASSAS DİNLEME YAPILDI

Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşabilmek için hassas dinleme çalışması yaptığını belirten Gül, jeneratörlerin durdurularak çevrede sessizliğin sağlandığını söyledi. Ancak şu ana kadar yapılan dinlemelerden sonuç alınamadığı, ekiplerin tahmin edilen noktalara yöneldiği aktarıldı.

İstanbul'da 7 katlı binada 2 kişi öldü, Vali Gül 3 kişiye ulaşılamadığını açıkladı

BİNANIN YIKILMA RİSKİ ARTTI

Binanın yana yatma ve yeniden yıkılma riskinin artması üzerine enkaz üzerindeki fazla yükün kaldırılması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Arama kurtarma ekiplerinin güvenliği için enkazın alt bölümüne, maden ocaklarında kullanılan sisteme benzer bariyerler yerleştirildi.

Gül, ekiplerin hem enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmaya çalıştığını hem de binanın üzerlerine yıkılmaması için gerekli tedbirleri aldığını belirtti.

İstanbul'da 7 katlı binada 2 kişi öldü, Vali Gül 3 kişiye ulaşılamadığını açıkladı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 YARALI VAR

Çöken binada enkaz altında kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 yaralının ise hastanelerde tedavi gördüğü bildirildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ancak 6 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

ÇEVREDEKİ 3 BİNA TEDBİREN BOŞALTILDI

Yıkılan binanın çevresindeki 3 bina da tedbir amacıyla boşaltıldı. Evlerine dönemeyen vatandaşlardan 44’ünün otelde konaklamayı tercih ettiği, bu kişilerin kaymakamlık koordinasyonunda yerleştirildiği, diğer vatandaşların ise yakınlarının yanına geçtiği açıklandı.

Enkaz kaldırma çalışmalarının ise yarın itibarıyla tamamen tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

“ÇÖKMEYEN BİNALAR İNŞA ETMELİYİZ”

Vali Gül, olayın ardından kentsel dönüşümün önemine de dikkat çekerek, binalar yıkılmadan önce gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Gül, kentsel dönüşüm kapsamında daha hızlı hareket edilmesi ve güvenli yapıların inşa edilmesi çağrısında bulundu.

İstanbul'da 7 katlı binada 2 kişi öldü, Vali Gül 3 kişiye ulaşılamadığını açıkladı
İstanbul'da 7 katlı binada 2 kişi öldü, Vali Gül 3 kişiye ulaşılamadığını açıkladı
İstanbul'da 7 katlı binada 2 kişi öldü, Vali Gül 3 kişiye ulaşılamadığını açıkladı
İstanbul'da 7 katlı binada 2 kişi öldü, Vali Gül 3 kişiye ulaşılamadığını açıkladı
Kaynak: İHA
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