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İstanbul'da 'Hayalet Ağlar Döngüsel Ekonomide' projesi başlatıldı - Son Dakika
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İstanbul'da 'Hayalet Ağlar Döngüsel Ekonomide' projesi başlatıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Beyoğlu Belediyesi işbirliğinde hazırlanan 'Hayalet Ağlar Döngüsel Ekonomide' projesinin basın lansmanı gerçekleştirildi. Proje kapsamında denizden çıkarılan atıl durumdaki ağlar, geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılacak.

İstanbul\'da \'Hayalet Ağlar Döngüsel Ekonomide\' projesi başlatıldı
05.01.2024 - 18:24,
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Beyoğlu Belediyesi işbirliğinde hazırlanan 'Hayalet Ağlar Döngüsel Ekonomide' projesinin basın lansmanı gerçekleştirildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Beyoğlu Belediyesi işbirliğinde hazırlanan 'Hayalet Ağlar Döngüsel Ekonomide' projesinin basın lansmanı, Beyoğlu Belediye binasında gerçekleştirildi. Lansmana, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı. Projede, Marmara Denizi'nin farklı noktalarında gerçekleştirilen balıkçılık faaliyetleri sonrasında unutulan ve ekosisteme zarar veren atıl durumdaki ağlar, geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. 'Hayalet Ağlar Döngüsel Ekonomide' adıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde denizden çıkarılan ağ ve atıklar, elbise, çanta, şapka ve kolye yapımında kullanıldı.

"Denize bırakılan atıklara ve ağlara dikkat çekiliyor"

Programda konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Beyoğlu Belediyesi olarak burada İlçe Tarım Müdürlüğümüz, İl Milli Eğitim Müdürlüklerimiz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz, Olgunlaşma Enstitümüzle birlikte denizden çıkarılan ağların, dönüşüme kazandırılmasıyla ilgili aslında bir taraftan dönüşümü, bir taraftan sorumluluğu hatırlatan bir çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Olgunlaşma Enstitümüz buradan çıkarılan ağları ki geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi'nde Yenikapı açıklarında denize bırakılan ağların, bu bazen kasıtlı olarak bırakılıyor. Yani yakalandıklarında bırakılıyor. Bazen ağların takılmış olmasından kaynaklanabiliyor. Ama her halükarda bu ağların denizde olması özellikle deniz ekosistemin kirlenmesine, hem deniz canlılarının hayatlarını maalesef olumsuz şekilde etkiliyor. Bizler bütün bunlara bir farkındalık oluşturma düşüncesiyle Beyoğlu Belediyesi olarak dönüşümde iddialıyız" dedi.

"Arzu ettiğimiz yerde değiliz, onu ifade edeyim. Beyoğlu'nun bir tarafında Haliç, diğer tarafında Marmara var" diyen Başkan Yıldız, "Geçtiğimiz günlerde Haliç'e yönelik çalışmalarımız, Marmara Denizi'ne yönelik farkındalık oluşturmak üzere yaptığımız çalışmalar basınımız aracılığıyla bütün Türkiye'ye, dünyaya duyuruldu. Belki bir belediye başkanı olarak Haliç'e dalan tek belediye başkanıyım. Yani dalgıç elbiselerini giyip Haliç'in dibinde bulunan toprağa, balçığa dokunmuş biri olarak söylüyorum. Çünkü Haliç gözümüzün bebeği. Marmara aynı şekilde İstanbul'un göz bebeği, denizlerimizi sağlıklı tutarsak İstanbul'da daha sağlıklı yaşayabileceğiz. Bugün açıklanan raporlarda görüyoruz ki İstanbul dünyanın en yaşanabilir şehirlerinden olma yolunda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle 'sıfır emisyon hacmi' konusundaki titiz çalışmaları, bir taraftan ekosistemde, elektrikli araçlar, TOGG aracımız hepsi birbiriyle bağlantılı. Deniziyle, karasıyla, havasıyla ama bugün bizim konumuz denizdeki ağlarla ilgili, denizin temizliğiyle ilgilidir. Bu konuda da yine öncülük yapan ben Sayın Emine Erdoğan'a, Cumhurbaşkanımızın eşleri Hanımefendiye şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımıza özellikle dünyada bu konunun gündeme getirilmesi konusunda öncü çalışmalarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii ki çağrımız buradan denize hiçbir şeyin atılmaması, hiçbir atığın, plastiğin vesairenin atılmaması ama burada daha çok gördüğümüz atık ağlar, denize bırakılan ağlar konusu. Beyoğlu Olgunlaşma Enstitümüz tarafından kıyafetler, çantalar, el ürünleri, giysiler, kıyafetler bunlara dair ürünler üretildi.. Bir taraftan kıyafete dikkat çekiliyor ama aslında denize bırakılan atıklara ve ağlara dikkat çekiliyor. Onun için çevremizi temiz tutacağız, denizlerimizi, temiz tutacağız başta. Kalanlarla ilgili de ilgili kurumlarımız bu tür farkındalık çalışmalarını yapıyorlar. Ben Tarım Müdürlüğümüze, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, kaymakamımıza Olgunlaşma Enstitümüze ayrı ayrı herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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