BM temsilcisi Ferederick Kenney: "İlk gemi en yakın zamanda İstanbul Boğazı'ndan geçecek" - Son Dakika
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BM temsilcisi Ferederick Kenney: "İlk gemi en yakın zamanda İstanbul Boğazı'ndan geçecek"

27.07.2022 16:23

İstanbul'da tahıl sevkiyatı üssünün resmi açılışının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan BM temsilcisi Frederick J. Kenney, ilk geminin en yakın zamanda İstanbul Boğazı'ndan geçeceğini açıkladı.

İstanbul'da tahıl sevkiyatı üssünün resmi açılışının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan BM temsilcisi Frederick J. Kenney, ilk geminin en yakın zamanda İstanbul Boğazı'ndan geçeceğini açıkladı.

Ukrayna'dan yapılacak olan tahıl sevkiyatına ilişkin geçtiğimiz Cuma günü İstanbul'da tarihi imzalar atılmıştı. Tarihi anlaşmanın ardından İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi içerisinde Müşterek Koordinasyon Merkezi kuruldu. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler(BM) yetkililerinin yer aldığı merkezin açılışı gerçekleştirdi.

Açılışın ardından BM temsilcisi Frederick J. Kenney, gazetecilere yaptığı açıklamada, anlaşmanın tahıl, gıda maddeleri ve gübre ürünlerinden meydana geldiğini belirterek bu anlaşma çerçevesinde kararlar alınacağını ifade etti.

Rus tarafının yaptırımların bir kısmının kaldırılmaması halinde anlaşmayı bozacağı yönündeki ifadelerine ilişkin konuşan Kenney, zirvede bir araya gelen tüm tarafların bu anlaşmaya mutabık olduğunu ve başarılı olmasını sağlamaya kararlı olduğunu söyledi. Kenney, ayrıca ilk geminin en yakın zamanda İstanbul Boğazı'ndan geçeceğini ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel BM temsilcisi Ferederick Kenney: 'İlk gemi en yakın zamanda İstanbul Boğazı'ndan geçecek' - Son Dakika

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