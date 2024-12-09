İstanbul Havalimanı'nda yeni sistem! Avrupa'da ilk olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İstanbul Havalimanı'nda yeni sistem! Avrupa'da ilk olacak

Geniş Video İzle

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 17 Nisan'da Avrupa'da bir ilk olarak 3 pistte eşzamanlı iniş-kalkış uygulamasını başlatacaklarını açıkladı. Bu yeni sistemle birlikte operasyonel gecikmelerin azaltılması ve verimliliğin artırılması hedefleniyor.

09.12.2024 14:47  Güncelleme: 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 17 Nisan'da 3 pistte aynı anda iniş-kalkış uygulamasını başlatacaklarını bildirdi. Yeni uygulama ile İstanbul Havalimanı'nda etkin ve dinamik bir kapasite yönetimi sağlayacaklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Ülkemizde hayata geçireceğimiz bu sistem Avrupa'da bir ilk olacak" dedi.

İstanbul Havalimanı'nda 17 nisan itibariyle yeni uygulama başlayacak

3 PİSTE AYNI ANDA İNİŞ-KALKIŞ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda uygulanmaya başlayacak olan Eşzamanlı Bağımsız 3'lü Pist Operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul Havalimanı'nın havacılıkta bir dönüm noktası olduğunu ve birçok yeni teknoloji sistemi bünyesinde barındırdığını söyleyen Bakan Uraloğlu, artan yolcu kapasitesine yönelik çalışmalar sürdürdüklerini kaydederek, "17 Nisan'da İstanbul Havalimanı 3 pistinde aynı anda iniş-kalkış uygulamasını başlatacağız. Ülkemizde hayata geçireceğimiz bu sistem Avrupa'da bir ilk olacak" ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'nda 17 nisan itibariyle yeni uygulama başlayacak

"OPERASYONEL SEBEPLİ GECİKMELER MİNİMUMA İNECEK"

Çalışmaların Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bünyesinde sürdürüldüğünü kaydeden Bakan Uraloğlu, yeni uygulama ile 3 pistten eşzamanlı iniş ve eş zamanlı kalkış yapılabileceğini belirterek, İstanbul Havalimanı'nda etkin ve dinamik bir kapasite yönetimi sağlayacaklarını ifade etti. Uraloğlu, "Bu sayede operasyonel sebepli gecikmeleri de minimuma indireceğiz. Ayrıca yakıt tasarrufu ve uçuş verimliliğini de maksimize edeceğiz. Çalışmalar yapım süreci devam eden yeni pistleri de kapsayacak. Yeni pistlerin hizmete alınmasıyla taksi süreleri başta olmak üzere birçok konuda hava trafik operasyonlarının verimliliği artacak" şeklinde konuştu.

İstanbul Havalimanı\'nda yeni sistem! Avrupa\'da ilk olacak
Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, İstanbul Havalimanı, Teknoloji, Havacılık, istanbul, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul Havalimanı'nda yeni sistem! Avrupa'da ilk olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:21 Suriye’de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
14:54 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi’yi bana çok gördüler Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler
13:49 Münbiç’i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi
13:23 Muhalifler, Esad’ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık
21:25 Trump en çok ünlülerin kullandığı yasayı çekecek Trump en çok ünlülerin kullandığı yasayı çekecek
21:04 İsrail’in savaş ilanının ardından ilk büyük saldırı Suriye’de hedef aldıkları yer çok kritik İsrail'in savaş ilanının ardından ilk büyük saldırı! Suriye'de hedef aldıkları yer çok kritik
20:54 Beşar Esad ve ailesi Moskova’da Rusya sığınma hakkı teklif etti Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti
20:43 Suriye Hava Kuvvetleri’ne Ait Uçağın Sinyali Kayboldu: Esad’ın Uçağı Mı Suriye Hava Kuvvetleri'ne Ait Uçağın Sinyali Kayboldu: Esad'ın Uçağı Mı?
20:25 Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz’dan özür diledi Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi
20:15 Muhalifler, Baas’ın istihbarat örgütü El-Muhaberat binasında Muhalifler, Baas'ın istihbarat örgütü El-Muhaberat binasında
20:13 TÜRK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması: Kabul edilebilir yanı yok TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Kabul edilebilir yanı yok
20:03 Bomba iddia: Turgut Doman, bir daha hakemlik yapamayacak Bomba iddia: Turgut Doman, bir daha hakemlik yapamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 16:38:35. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda yeni sistem! Avrupa'da ilk olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.