İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı: 110 Milyon İnsan Türkiye Üzerinden Batıya Göç Edecek

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, "2050 yılına kadar dünya üzerinde 218 milyon insan Birleşmiş Milletler raporuna göre siyasi sebeplerle ve ekonomik sebeplerle göçmen olacak. Buraya kadar bir sorun yok. Sorun şurada başlıyor; bunların 110 milyonu Türkiye üzerinden batıya gidecek. 30 yıl içerisinde 110 milyon insanın Türkiye üzerinden batıya yürümesinden bahsediyoruz. Göçmenler geçmişte Roma'yı yıktılar bizi affetmezler. Bu Türkiye'nin gerçek bir milli güvenlik sorunudur" dedi.

İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, Osmaniye'de Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarete İYİ Parti Göç Politikaları Başkan Yardımcısı Hüseyin Evren Kavas, İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serat Kılıç, İYİ Parti Osmaniye Belediye Başkan Adayı Alpaslan Koca ve çok sayıda partili katıldı.

"110 MİLYON İNSAN TÜRKİYE ÜZERİNDEN BATIYA GÖÇ EDECEK"

Mehmet Tolga Akalın şunları söyledi:

"Biz İYİ Parti olarak göçmenleri geri gönderme planı hazırladık. Biz bu iş yaparken herkesin bir geri gönderme temennisi var ama bir planları yok. Soruyoruz iktidara ne yapacaksınız siz bu sığınmacıları geri gönderme işini diye bize verdikleri cevap göndereceğiz diyorlar. Peki nasıl yapacaksınız diyoruz, Esad'la anlaşacaz diyorlar. Soru şu; ya anlaşamazsanız diye soruyoruz cevap veremiyorlar. Biz İYİ Parti olarak beş kademeli bir geri gönderme planı ortaya koyduk. İkincisi de şu; resmi olarak Türkiye'de ortalama 4 milyon sığınmacı var ama daha büyük bir sorun var. 2050 yılına kadar dünya üzerinde 218 milyon insan Birleşmiş Milletler raporuna göre siyasi sebeplerle ve ekonomik sebeplerle göçmen olacak. Buraya kadar bir sorun yok. Sorun şurada başlıyor; bunların 110 milyonu Türkiye üzerinden batıya gidecek. 30 yıl içerisinde 110 milyon insanın Türkiye üzerinden batıya yürümesinden bahsediyoruz. Göçmenler geçmişte Roma'yı yıktılar bizi affetmezler. Bu Türkiye'nin gerçek bir milli güvenlik sorunudur. PKK'da, Türkiye için bir milli güvenlik sorunu olmakla birlikte taktik bir tehdittir, stratejik bir tehdittir.

"AK PARTİ ULU ÖNDER ATATÜRK'ÜN ÇIKARDIĞI İSKAN KANUNU'NU KALDIRDI"

Atatürk 1934'de İskan Kanunu'nu çıkarıyor ve o kanuna bir madde ekliyor. Bir belde de bir bölgede toplam yaşayan yabancıların oranı, yerlilerin yüzde 10'unu geçemez diyor. 1934'de olan İskan Kanunu bunu diyor. Bu madde ne zaman kalktı biliyomusunuz 2006'da AK Parti kaldırdı. Başka ne oldu; Türkiye Ortadoğu sözleşmesinde kara mayınların temizlenmesinde çekince koymuştu. 2003 yılında geldiler yine Avrupa Birliği uyumu adı altında Suriye sınırına kadar mayın temizlenmesi, ruhsatı şöyle yapılacak, verimli arazileri tarıma açacağız dediler. Mayınlı arazilerin temizlenmesi 2010 yılında bitti. 2011 yılında Suriye iç savaşı başladı 6 ay sonra."