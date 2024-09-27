İYİ Parti: Üniversite Sayısı Artışı Geriye Götürdü - Son Dakika
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İYİ Parti: Üniversite Sayısı Artışı Geriye Götürdü

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Turan Yaldır, artan üniversite sayısının işsizlik ve psikolojik sorunlara yol açtığını belirtti.

27.09.2024 18:15
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KEMAL ONUR ATALAY

(AKSARAY) - İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, "AK Parti iktidara geldiğinde üniversite sayısı 82'ydi, bugün ülke genelinde 208 üniversite var. Üniversite sayısını 82'den 208'e çıkarmak, eğitimde çağ atlatmadı. Ne yazık ki ülkeyi biraz daha geriye götürdü" dedi.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, üniversitelerin verdiği mezun sayısı kadar iş gücü planlaması yapılmadığını dolayısıyla işsiz kalan gençlerin psikolojik sorunlar yaşadığını ifade etti. Yaldır, üniversite sayısının azaltılması gerektiğini söyledi.

"Üniversite sayısını 82'den 208'e çıkarmak ülkeyi geriye götürdü"

Türkiye genelindeki üniversite sayısının kontrolsüz bir şekilde artırıldığına dikkat çeken Yaldır, "AK Parti iktidara geldiğinde üniversite sayısı 82'ydi, bugün ülke genelinde 208 üniversite var. Üniversite sayısını 82'den 208'e çıkarmak, eğitimde çağ atlatmadı. Ne yazık ki ülkeyi biraz daha geriye götürdü. Bugün üniversite kazanmak çok kolay oldu, üniversite okumak öğrenciler arasında ve aileler arasında yarış haline geldi. 'Onun çocuğu okuyor benim çocuğum da okusun' düşüncesi var. Alakasız yerlerde 2 yıllık fakültelerle eğitim sistemini bambaşka bir hale getirdiler. Rakamları farazi söylüyorum; senede yüz tane tarih öğretmeni ataması yapmayan Milli Eğitim senede bin tane tarih bölümü mezunu veriyor" dedi.

"Bu durum mesleklerimizin yok olmasına neden oldu"

Yeterli sayıda atama yapılmayan bölümler için çok sayıda mezun verildiğini söyleyen Yaldır, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu çocuklar ne yapacak? Memleketin her tarafını fen edebiyat fakültesi, eğitim fakültesi, 2 yıllık yüksekokullar yaptınız. 'Tüm çocuklar, tüm gençler okusun' dediniz. Fakat bu durum var olan mesleklerimizin yok olmasına ve göçmenlerin bu mesleklere yönelmesine neden oldu. Geldiğimiz noktada ne yazıktır üniversite okuyan bir genci, sanayide tarlada ya da bir kasap dükkanında çalıştıramazsınız. Önceden meslek erbaplarının çocukları, babası kasapsa kasap, çiftçiyse çiftçi, manavsa manav olurdu. Şimdi kasabın çocuğu gitti kolay kazanabilecek bir fakültede okudu. Babası esnaf olan bir çocuk, babasının mesleğini geliştirir esnaflığını yürütürdü. Geldiğimiz noktada hiçbir meslek dalında çocuklar, babalarının mesleklerini yapmadığı gibi babalar da ne yazık ki başkalarının etkisi altında kalarak çocuklarını herhangi bir şekilde atama söz konusu olmayan bir alanda okuttu ve o bölümde okuyan çocuklarımız da bugün iş bekliyorlar.

"Bu çocuklarımızın moralleri, psikolojisi bozuluyor"

Bu çocuklarımızın moralleri bozuluyor, psikolojisi bozuluyor. Geleceğe dair umutları ne yazık ki alt üst oluyor. Çocuklarımıza yapılan en büyük kötülük, esasında üniversite sayısının çoğaltılmasıdır. AK Parti iktidara geldiğinde keşke üniversite sayıları 82'de kalsaydı da bu arada yapılan yatırımlarla daha geniş kapsamlı mesleki liseler kampüs şeklinde yapılabilseydi, büyük meslek liseleri inşa edip maddi durumu iyi olmayan çocukların oralarda barınarak mesleklerini en iyi şekilde yapmaları için eğitim sistemimizi bu yönde geliştirseydik. İyi bir eğitim planı yapılsaydı da bugün gençlerimiz işsizlik ve büyük bir umutsuzlukla karşı karşıya kalıp önemli bir kısmının deizm gibi ateizm gibi bir safsatayla tanışmasına vesile olunmasaydı diyorum."

İYİ Parti: Üniversite Sayısı Artışı Geriye Götürdü
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İYİ Parti: Üniversite Sayısı Artışı Geriye Götürdü - Son Dakika

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