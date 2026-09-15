İYİ Partili Taş Aksaray'da konuştu, kabul edilen yasaya 'kara leke' dedi - Son Dakika
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İYİ Partili Taş Aksaray'da konuştu, kabul edilen yasaya 'kara leke' dedi

İYİ Partili Taş Aksaray\'da konuştu, kabul edilen yasaya \'kara leke\' dedi
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İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Aksaray İl Başkanlığı'nda teşkilat üyeleriyle buluştu. Taş, TBMM'de kabul edilen yasayı 'Türkiye tarihinin kara lekesi' olarak nitelendirerek ekonomi, tarım, sağlık ve hukuk alanlarında aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, "Türk milletinin bölünmez bütünlüğü en önceliğimizdir. Ekonomi, tarım, sağlık ve hukuk açısından aralıksız çalışıyoruz. Türk milletini yönetecek kadroları hep beraber yükselteceğiz" dedi.

Ayyüce Türkeş Taş, partisinin Aksaray İl Başkanlığı'nda teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Başkanlıktaki buluşmaya İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, İl Başkanı Sercan Belgemen, Kadın Kolları Başkanı Naciye Akkuş, Merkez İlçe Başkanı Melikşah Yıldız ve Yeşilova Belediye Başkanı Adnan Bayraktar katıldı.

"TÜRK MİLLETİNİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ EN ÖNCELİĞİMİZDİR"

Programda konuşan İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, "Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu Aksaray'a geliyor; bayrak mitingini burada gerçekleştireceğiz ve mitinglerimiz devam edecek. Çerçeve yasası adında bir ihanet süreci yaşandı, kimlerin yan yana geldiğini, kaderin kimleri bir araya getirdiğini gördük. Biz bir avuç Türk olarak tarihin doğru tarafındayız. 27 vatan evladı olarak Türk'ün toprağını ve hakkını savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Ayyüce Türkeş Taş ise Cumhuriyet tarihinde ilk kez kendileri gibi yetişmiş ve inançlı kadroların aynı safta durduğunu söyleyerek, "Herkese bir, bize on görev düşüyor. Her birimiz Mustafa Kemal, Alparslan Türkeş olarak sahalarda olacak kapasitedeyiz. Türk milletine, Türk halkına ve Türk bayrağına bir şey olmayacağına güveniyoruz. 'Ben varım, ben varım' desek de atı alan Üsküdar'ı geçecek" diye konuştu.

TBMM'de kabul edilen yasaya ilişkin eleştirilerini sürdüren Taş, yasayı "Türkiye tarihinin kara lekesi" olarak nitelendirdi. Taş, "Şu an tantana davulu çalanlar, bunu başarı olarak görenler bilsin ki tarih onları hain olarak yazacak. Bunu hep beraber göreceğiz, az bir vakit kaldı. İYİ Parti'ye ve hepimize büyük görev düşecek" dedi.

Taş, partisinin Türkiye'nin farklı sorunlarına ilişkin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Türk milletinin sesi olmak için çalışıyoruz. Cumhuriyetle, Atatürk'le, resmi dilimizle ve bayrağımızla sorunu olmayan herkesi bekliyoruz ve birleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Taş, ekonomi, hukuk, tarım ve sağlık alanlarındaki sorunlara dikkat çekti.

Taş, "Türkiye'nin olmayan problemi yok. Ekonomi her yerde sorun. Hukuksuzluk nereden tutsak dökülüyor. Bir Adalet Bakanı çıktı, yeni bir adalet kuruldu gibi gösteriliyor, ne yapılmaya çalışıldığı belli değil. İmralı canisine ev yapılıyor, Adalet Bakanı 'Öyle bir şey yok' diyor. Bunlar bilinçli yanlış yönetimin sonuçlarıdır.

Vatan olmazsa bunları çözmenin bir anlamı yok. Türk milletinin bölünmez bütünlüğü en önceliğimizdir. Ekonomi, tarım, sağlık ve hukuk açısından aralıksız çalışıyoruz. Türk milletini yönetecek kadroları hep beraber yükselteceğiz."

YENİ ÜYEYE ROZET TAKILDI

Konuşmaların ardından Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun katılımıyla 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenecek bayrak mitingine çağrı yapıldı.

İl Başkanı Sercan Belgemen tarafından Ayyüce Türkeş Taş'a bayrak ve Kur'an-ı Kerim takdim edildi. Partiye yeni üye olan Sinan Akbulut'a rozetini Türkeş Taş taktı.

Program, teşkilat üyelerinin toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İYİ Partili Taş Aksaray'da konuştu, kabul edilen yasaya 'kara leke' dedi - Son Dakika

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