İzmir Bergama\'da Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor

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(İZMİR) – İzmir'in Bergama ilçesi Kapıkayası Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verilirken, bazı bölgelerde soğutma çalışmalarına başlandı.

İzmir'in Bergama ilçesi Kapıkayası Mahallesi'nde saat 15.16'da çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangına İzmir Orman İl Müdürlüğü saat 15.30'da ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 8 su ikmal, 4 dozer ile havadan ve karadan müdahale edilirken ilerleyen saatlerde ekiplere takviye yapıldı. Dikili, Menemen, Kınık gibi çevre ilçelerden ve illerden gelen takviye ekipler de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verilirken karadan müdahalenin devam ettiği bilgisi alındı.

Yangın bölgesinin İncecikler Köyü'ne bağlı dağlık alanda dağların arasındaki çanak bölgede çıktığı, bu durumun rüzgarın etkisini azalttığı ve yangının yayılmasını engellediği ifade edildi.

Riskli alanlar var

Orman İl bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre; yangın tam kontrol altına alınmadı ancak bölgesel bazda soğutma çalışmalarına başlandı.

Alanda bazı noktalarda yangının devam ettiği ve riskli bölgeler olduğu belirtilirken, yoğun müdahalenin yapıldığı belirtildi.

Can ve mal kaybının olmadığı yangında zarar gören alanmiktarının görüş darlığı nedeniyle belirlenemediğini hasarın günün aydınlanmasıyla birlikte ortaya çıkacağı bildirildi.