İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay:  Biz Kendi Teknolojimizi Üretmeliyiz

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, meclis toplantısında önemli mesajlar verdi. Azerbaycan'da katıldığı COP29 İklim Değişikliği Konferansı'nda yaşadığı hayal kırıklığını aktaran Başkan Tugay, "İklim krizine sebep olan ülkeler önlem alacaklarına bize nasıl borç vereceklerini, finans kaynaklarını nasıl sağlayacaklarını anlatıyor. İklimin finansmanıydı konferansın konusu. Bize ürün, teknoloji pazarlamaya çalışıyorlar. Bu sorumluluğu onlar almak zorundalar. Biz de kendi teknolojimizi üretmeliyiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kasım ayı olağan meclis toplantısının beşinci oturumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay idaresinde Kültürpark Fuar Alanı 4 No'lu Hol'de gerçekleşti. Cumhuriyet Halk Partili (CHP) kadın meclis üyeleri toplantıya 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne vurgu yapmak amacıyla mor kıyafetlerle katıldı.

Meclis toplantısının açılışını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın oğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski İzmir İl Gençlik Kolu Başkan Yardımcısı Onur Günay'ın vefatıyla ilgili konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, "Hepimizi çok üzen bir haber aldık. Güzelbahçe Belediye Başkan'ımızın değerli evladı, oğlu çok şanssız bir şekilde yaşamını kaybetti. Büyük üzüntü içindeyiz. 3 yaşında bir çocuğu olan kardeşimizdi. Hepimizin yakından tanıdığı bir arkadaşımızdı. Allah kimsenin başına vermesin. Tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu. Başkan Tugay, "Urla Belediye Başkan'ımız da dedesini kaybetmiş. Ona da başsağlığı diliyoruz" dedi.

İzmir'in göğsünü kabartan sporcu Kılınç meclise geldi

Mecliste ayrıca 9- 10 Kasım 2023 tarihleri arasında İsveç'te düzenlenen Avrupa Açık Taekwondo Turnuvası '73 Kilogram Erkekler Kategorisi'nde üçüncü, 30-31 Mart 2024 tarihleri arasında Skopje Makedonya Avrupa Açık Taekwondo Turnuvası '78 Kilogram Genç Erkekler Kategorisi'nde Avrupa Şampiyonu, 23-31 Ekim 2024 tarihleri arasında Bahreyn'in Manama şehrinde düzenlenen Dünya Okul Sporlar Yaz Oyunları '73 Kilogram Erkekler Kategorisi'nde Dünya Şampiyonu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Lisanslı sporcusu Mahir Miran Kılınç'a 1 adet Ata Altın karşılığı olan Türk Lirası'nın ödül olarak verilmesi kabul edildi. Meclise katılan Kılınç'ı tebrik eden Başkan Tugay, başarılarının devam etmesini diledi.

Bütçesi onaylanan ilçelerden teşekkür

Oturumda Buca, Bornova, Konak, Gaziemir, Kemalpaşa'nın Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2025 Mali Yılı Analitik Bütçeleri kabul edildi. İlçelerden gelen başkan ve temsilciler yürütülen çalışmalardan dolayı meclis üyelerine teşekkürlerini sundu.

"Geçici bir uygulama"

Başkan Tugay, Kordon'da su taşkınlarını önleyecek "Acil Eylem Paketi" üzerine gelen soru üzerine de konuştu. Alsancak Limanı ile Cumhuriyet Meydanı arasındaki fırtına duvarının geçici olduğunu belirten Başkan Tugay, "Kordon'da daha kalıcı bir düzenleme yapmak istiyoruz ama Koruma Kurulu şu anda onun için onay vermedi. Bunu geçici çözüm yöntemi olarak düşünüyoruz. Zemin seviyesinden 60 santimetrelik sete izin verildi. Kaldırılabilir. Kalıcı düzenlemeyi yaparken onu da kaldıracağız. Hiç kimseye zararı olmayacak, insanların kullanımları açısından avantajları olan bir uygulama" ifadelerini kullandı.

"Bu şehir hepimizin ortak değeri ve malı"

Mecliste kentin ortak alanları ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde sigara içilmesine ve yerlere izmarit atılmasına karşılık hukuki bir engel getirilmesi talep edildi. Başkan Tugay, bu konuda eğitimin önemine dikkati çekerek, "Kafanıza göre ceza belirleyemezsiniz. Bunların hepsi kanunda, mevzuatta belli, bizim de yetkimiz sınırlı. Bunları eğitimle aşabileceğimizi düşünüyorum. Bu şehir Kemeraltı, Kordon, Kadifekale'si ile en ücra köşesiyle hepimizin ortak değeri ve malı. Bütün İzmirliler buraların sahibi. Nasıl evimizin ortasına çöp atmıyorsak sokağa da atmamamız gerekiyor. Bunu bilinç olarak yaymamız lazım. Ama alışkanlık edinmiş vatandaşlarımız var. Normal, kanuni sınırlarda cezai uygulamalar yapılabilir. Kimseye ceza verelim diye uğraşmıyoruz ama belli bir noktadan sonra biraz daha cezalarla caydırıcı olmak lazım" diye konuştu.

"Öğretmenlerimizin hakkı ödenmez"

24 Kasım Öğretmenler Günü özelinde de açıklama yapan Başkan Tugay babasının da öğretmen olduğunu hatırlatarak, "Hiçbir öğretmenimizin hakkı ödenmez ama ailenizde bu görevi yapan birileri olunca ne kadar cefakar bir görev olduğunu biliyorsunuz. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum" dedi.

"Ne oldu bu ülkeye?"

Gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan Başkan Tugay, Azerbaycan'ın Bakü kentinde katıldığı COP29 İklim Değişikliği Konferansı'nı değerlendirdi. Başkan Tugay uluslararası zirveyi hayal kırıklığı olarak nitelendirdi ve dünyanın içinde bulunduğu iklim krizine sebep olan Amerika, Çin, Hindistan, Rusya ve Avrupa'nın zengin ülkelerinin finans kaynağı desteği yapmak istediklerini ve teknolojik ürünler pazarladıklarını aktardı. Başkan Tugay, "Sebep olan kendileri, kendilerini düzeltmiyorlar üstüne bizim gibi ülkelerin üzerinden de para kazanmaya çalışıyorlar. Bu sorumluluğu almak zorundalar. Biz de kendi teknolojimizi üretmeliyiz. Çinliler burada elektrikli arabaya yatırım yapıyor diye seviniyoruz. Milletimiz Allah aşkına kendine gelsin. Siyasetçilerimiz, ülkeyi yönetenler herkes kendine gelsin. Biz ne zaman onun bunun araba fabrikasını burada yaptırıyor diye sevinmekten kurtulacağız? Nerede bizim ulusal politikamız, milli ekonomimiz? Ne oldu bu ülkeye? Çin kasabası kurulacakmış diye çok seviniyoruz. Bu ülke kendi fabrikalarını ve tesislerini ona buna sattı ve öldürdü. Milli ekonomimizin dışına çıktık. Bundan vazgeçmemiz lazım. Yoksa biz bu sefaletten kurtulamayız. Bu işin partisi yok. Hiç kimse bunu savunmasın. Hiç kimse yabancıların yatırımların bizi kurtaracağını söylemesin. Yok böyle dünya! Türkiye önce kendine yeten ülke olacak sonra kendi gücüyle büyüyen ülke olacak. Bizim insanlarımız bunu yapar" ifadelerini kullandı.