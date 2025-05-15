İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: "Yangını Fırsat Bilir, Yapılaşmaya Açarsak Büyük Bir Suç İşlemiş Oluruz"

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Mayıs ayı meclis toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bayraklı'daki orman yangınlarının ardından imara açılan alanlarda yanan ağaçların olduğunu belirterek "Eğer herhangi bir yangını fırsat bilir, yangından sonra yapılaşmaya açarsak bence iki dünyada da büyük bir suç işlemiş oluruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Mayıs ayı meclis toplantılarının ikinci oturumu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yönetiminde yapıldı. 14 Mayıs Çiftçiler Günü ve Eczacılar Günü'nü kutlayan Başkan Cemil Tugay, 2024 yılında yaşanan orman yangınlarında yanan alanlarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kırsal bölgede hizmet veren belediye başkanlarına da teşekkür eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'in tarımda Türkiye'nin en önemli şehirlerinden olduğunu ifade etti. Tugay, "Ege Bölgesi bir tarım bölgesi. Tarihsel olarak bir tarım ve ticaret şehri. Böyle bir şehirde elbette tarımla ilgili farkındalık sahibi olacağız ve yerel yönetimler olarak da üzerimize düşen görevlerin farkında olacağız ve çalışmalar yapacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi uzun yıllardır tarıma verdiği desteklerle, üreticilerimize, köylülerimize verdiği hizmetlerle İzmir Modeli adında bir modelden bahsettirmiş bir şehirdir. Bizler devraldığımız bayrağı daha ileriye götürmek için çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz zorlayıcı iklim şartlarının bize mecbur kıldığı nedenlerle, su konusundaki sıkıntıyı gözeterek ona göre tarım yapmak gerekiyor. Bazen ani yağışlar, dolu ve don olayı nedeniyle iyi gözleyerek, planlayarak tarımı en doğru şekilde yapmanın yollarını bulmamız gerektiğini biliyoruz. Bilinç, eğitim, iyi bir planlama işi. Planlama süreçlerinde yerelliğin önemi olduğuna çok inanıyorum. Ülkemiz ne yazık ki son zamanlarda merkezileşti. Merkezileştikçe kontrol edilememe, süreçlerin iyi takip edilememesi durumu yaşandı" dedi.

"Senfoni orkestrasına evrilecek"

Sanata ve sanatçıya her zaman destek olmak istediklerini belirten Başkan Tugay, Karşıyaka Oda Orkestrası'nı İzmir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'na dönüştürmeyi planladıklarını belirtti. Başkan Tugay, "İzmir'in de Türkiye'nin üçüncü büyük kenti olarak sahip olduğu değerli konser salonlarıyla birlikte böyle bir orkestrasının olması bence hepimizin hakkı, İzmirlilerin hakkı. Bizim nihayetinde amacımız şehrimizin sanat dokusunu geliştirmek artırmak. Kamunun görevlerinden birisi bu. İzmirlilere tanıtmak amacıyla yaz dönemine girmeden orkestra 30 Mayıs'ta ilk konserini yapacak. Biz sanata desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Sanatın her dalına destek olmak, hikayenin bir parçası olmak istiyoruz" dedi.

"O alanlarda yanan ağaçların fotoğraflarını saptadık ve gördük"

Bayraklı'da orman vasfından çıkarılıp konut yapılan alan hakkında konuşan Tugay, "Bayraklı yangınından sonra imar kararı çıkınca bir şeyler söylendi. Birinci görüş buralarda ağaç yetişmediği için imara açılmasında sakınca olmadığı, ikinci görüş ise orman alanının yangından sonra ağaçsızlaştığı ve imara açıldığı yönünde. Ben oturduğu yerden ön yargılarla değil de, somut verilerle, gözünün gördüğüyle, ölçebildiği şeylerle karar veren bir insanım. Söylenenlerden hangisi doğru diye sorumlu bir belediye başkanı olarak arkadaşlarımdan bu alanı incelemelerini istedim. Arkadaşlarımız incelemeleri yaptılar, bana da fotoğrafları gösterdiler, imara açılan o alanlarda yanan ağaçların fotoğraflarını saptadık ve gördük. Orası ağaçlık bir alanken yanmış ve hala belge olarak kayıtlarımızda. Deprem için konut yapılması elbette ihtiyaç. Yapılan konutlar için TOKİ'ye ve Bakanlığımıza kendi adıma da çok teşekkür ederim. Benzeri çabaların devamını dilediğimi pek çok vesileyle söyledim. Şehrimizin hem kentsel dönüşüm hem konut arzına ihtiyacı var. Bu açıdan da inanın çok pozitif yaklaşıyoruz ama ağaçlandırabileceğimiz, mevcut haliyle ağaçlık alanları gözümüz gibi korumamız gerektiğinde de ısrar ediyorum. Eğer herhangi bir yangını fırsat bilir, yangından sonra yapılaşmaya açarsak bence iki dünyada da büyük bir suç işlemiş oluruz" dedi.

"Gerçek bu değil"

Başkan Tugay, uçak seyahati sırasında yanan alanların fotoğraflarını çektiğini söyledi ve meclis sırasında üyelere gösterdi. Tugay, "Menderes'in oradan geçerken yanan alanlar çırılçıplak duruyordu. Ağaçlandırma çalışması yapılan alanları da gördüm. En iyi ihtimalle yüzde 20'si. Yüzde 80'i çırılçıplak duruyor ve hiçbir çalışma da yapılmış değil. Geçen hafta sonu Yamanlar tarafına gittim. Çok dar bir alan dışında yanan büyük alan ağaçlandırma çalışması yapılmış değil. Bayraklı Şehir Hastanesi'nin üzerindeki imara yeni açılan alanı yanan ağaçların fotoğrafları ile gördüm. Yanan orman alanı imara açılmış durumda. Ormanlarda yangınlar çıkmasın, kaybetmeyelim. Geriye dönmesi çok zor. İklim şartları öyle ki; yeterince yağmur yağmayınca doğal orman oluşmuyor. Fidan dikmekle de orman oluşturulamıyor. Ağaçlandırma çalışması mutlaka yapılmalı, yapılıyor. Bütün yanan alanların binlerce hektar alanın ağaçlandırılması, sizin dediğiniz gibi 'bak buraya şu kadar ağaç diktik, bunların hepsi de büyüdü' tarzında bir olay değil. Gerçek bu değil. Böyle bakarsak 'ormanlar yansın diğer taraftan birkaç sene içinde büyüyecek şekilde ağaçlandırız' diyebiliriz. Bu gerçek değil. O yangınların mümkünse çıkmaması, çıkıyorsa erkenden söndürülmesi, bunun için her türlü önlemin alınması, özellikle havadan söndürmenin etkili bir şekilde mutlaka yapılabiliyor olması lazım" şeklinde konuştu.