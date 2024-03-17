İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Flamingo Doğa Parkı\'nı İnceledi

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yaşayan Parklar projesi kapsamında Mavişehir'de yapımı sürdürülen ve haziran ayında açılması planlanan Flamingo Doğa Parkı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Soyer, "Tam anlamıyla doğayla uyumlu bir parkı hayata geçirmiş olacağız. Şu anda yüzde seksenlerdeyiz. Şimdiden İzmir'e hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yaşayan Parklar projesi kapsamında Mavişehir'de yapımı sürdürülen ve Haziran ayında açılması planlanan Flamingo Doğa Parkı'nı ziyaret etti. Bostanlı Balıkçı Barınağı'ndan başlayan ve kuzeye doğru Mavi Ada bölgesini içine alan 1,3 kilometrelik sahil bölgesinde oluşturulan Flamingo Doğa Parkı, bölgedeki kuş popülasyonu için yeni yaşam alanları yaratacak, kentlinin doğayla bütünleşmesini ve kuş türlerinin yakından gözlemlenmesini sağlayacak.

"TAM ANLAMIYLA DOĞAYLA UYUMLU BİR PARKI HAYATA GEÇİRMİŞ OLACAĞIZ"

Parktaki çalışmaları yerinde inceleyen Tunç Soyer, "Bizim İzmir'de doğayla uyumlu dirençli bir kent inşa etme tarifinin en gözle görülür, en somut örneği aslında bu park. Bu hem su taşkınlarına engel olacak dirençli bir konum yaratmış oldu. Ama aynı zamanda da İzmir'in doğasıyla uyumunun en net ortaya çıktığı noktalardan biri. Suyun içine konulan bu küçük direkler üzerinde karabatakların martıların olduğunu görüyoruz. O martılar karabataklar pelikanlar içeriye de gelecekler. Tam anlamıyla doğayla uyumlu bir parkı hayata geçirmiş olacağız. İşte o doğayla uyum ne demektir onu görmek üzere tüm İzmirlileri davet ediyor olacağız. Şu anda yüzde seksenlerdeyiz, haziran ortasını geçmeyecek şekilde inşallah açılışını da gerçekleştirmiş olacak arkadaşlarımız. Şimdiden İzmir'e hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İzmir'in en gözde, en çok merak edilen, en çok gelinmek istenen parklarından biri olacak Flamingo Parkı" dedi.

FLAMİNGO DOĞA PARKI PROJESİ

Yoğun kentleşmenin olduğu Mavişehir, yıllar öncesinden sulak alan ekosistemine sahip Gediz Deltası'nın bir parçasını oluşturuyor. Ancak kentin büyümesiyle bu özelliğini büyük ölçüde yitirdi. Proje bu doğrultuda geliştirilerek kentin belleğinden silinmiş bu sulak alanı kentsel dokunun içerisinde yeniden oluşturabilmeyi hedefliyor. Flamingo Doğa Parkı, Gediz Deltası'nın koruma-kullanım dengesinde ziyaretçi deneyimine açılması fikrinin bir demo alanı olarak tasarlandı. Park; tuzcul sulak alanlar, dalyan balıkçılığı, hayvancılık, kuş popülasyonu gibi yere özgü doğal ve kültürel girdileri referans alıyor; içerisinde ziyaretçi merkezi, doğa bulmacaları, deniz içi doğa dersliği, tuzcul sulak alan düzlükleri, kuş gözlem kuleleri gibi rekreasyonel faaliyetleri barındırıyor.

Güney Gediz Deltası birçok canlı türüne ev sahipliği yapmasının yanında flamingoların çok yoğun yaşadığı ve ürediği bir bölge olarak biliniyor. Dünyadaki flamingo nüfusunun yaklaşık yüzde 10'una yaşam alanı sunan Gediz Deltası'nın başladığı yer olan proje alanı bu sebeple Flamingo Doğa Parkı ismini aldı. Parkta oluşturulmaya çalışılan doku, delta içerisindeki Homa Dalyanı'nda eski yıllardaki kadim inşaat yöntemleri referans alınarak tasarlandı. Mevcut dokuyla uyumlu, kolay inşa edilebilen narin görünümlü fakat dayanıklı yapılar bu yöntemlerden yola çıkılarak benzer nitelikte üretilecek.