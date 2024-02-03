İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmirlilere Teşekkür Turuna Çıktı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 5 yıllık görev süresi boyunca kendisine destek veren İzmirlilere teşekkür turuna çıktı. İlk ziyaretini Tire Süt Kooperatifi'ne yapan ve üreticiler tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Tunç Soyer, "Maraton koşucusuyuz biz. Benim ayağım takıldı, düştüm yok. Şimdi bu görevi yapmayacağım diye bu hikayeden vazgeçer miyim? Son nefesime kadar sizlere, ülkeme hizmet edeceğim. Mesele esir olmak değil, teslim olmamak. Bu aşk insana neler yaptırmaz" dedi.
Ziyarette Başkan Tunç Soyer'in yanı sıra İzmir Köy Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Aydın, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, Büyükşehir bürokratları ve üreticiler yer aldı.
"MARATON KOŞUCUSUYUZ BİZ"
Üreticilere " Türkiye'nin umudu sizlersiniz" diye seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Biz nerede yaşarsak yaşayalım, ne görev yaparsak yapalım sonuna kadar gücümüz yettiğince sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bizim bağımız hiçbir şekilde kopmaz. Yaşadığımız sürece sahip çıkmaya devam edeceğiz. Maraton koşucusuyuz biz. Benim ayağım takıldı düştüm yok. Ben 15 sene önce Seferihisar için sonra İzmir için mücadelemi sürdürdüm. Ülkem için vakfettim kendimi. Şimdi bu görevi yapmayacağım diye bu hikayeden vazgeçer miyim? Son nefesime kadar sizlere, ülkeme hizmet edeceğim. Esir olmak değil mesele teslim olmamak. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu güzelim insanlar çok daha iyisini hak ediyor. Bu memleketi seviyorum. Ben aşkla seviyorum bu memleketi. Geçmişini, denizini, toprağını seviyorum. Bu aşk insana neler yaptırmaz" dedi.
"EN BÜYÜK DESTEĞİ SİZDEN GÖRDÜK"
Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk ise "Biz bir dönem daha sizleri görmek istedik. Bizim ekibimize her zaman belediye destek oldu. En büyük desteği sizden gördük. Belediyenin insanlara dokunması çok önemli. Bunun en güzel örneği kooperatif. Sizler kooperatifleri ayağa kaldırarak insanlara dokunuyorsunuz" diye konuştu.
"BİZ SİZİ İSTİYORUZ"
Tire Süt Kooperatifi'nin ardından CHP Tire Teşkilatı ile Tire Muhtarlar Derneği'ni ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bir dönem daha siz yapmalıydınız. Bu sizin hakkınızdı" sözleriyle karşılandı. Bir belediye başkanının görevi süresince alabileceği en büyük ödülün bu sözler olduğunu dile getiren Başkan Tunç Soyer, "İşiniz eğer vatandaş tarafından takdir ediliyorsa hayatınız boyunca bundan daha güzel bir şey olamaz. Gönül çok daha güzel şeyler yapmak istiyor. Biz sizden vazgeçmeyeceğiz. Nasıl vazgeçeriz" ifadelerini kullandı.
88 üyeli Tire Muhtarlar Derneği'nin Başkanı Berna Kireşçi ise "Tire sizin döneminizde en büyük yatırıma kavuştu. Tireliler olarak sizlerin bir dönem daha hakkınız olduğunu düşünüyoruz. Biz sizleri istiyoruz. Biz sizlerin arkasındayız" dedi.
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