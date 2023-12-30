İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanında Aileyi Ziyaret Etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Örnekköy kentsel dönüşüm alanında kasım ayında tapuların dağıtıldığı ikinci etapta kendisini davet eden bir aileye konuk oldu. Düdükçü ailesiyle bir araya gelen Başkan Soyer'e 9 yaşındaki minik Zeynep tarafından anahtarlık hediye edildi. Ziyarette konuşan Zeynep Düdükçü, "Siz söz verdiniz evleri yaptınız, biz söz verdik kahveyi yaptık" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yerinde dönüşüm, yüzde yüz uzlaşı, belediye garantörlüğü ve kooperatifçilik modeliyle Türkiye'ye örnek olacak şekilde yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Başkan Soyer, geçen kasım ayında Karşıyaka Örnekköy kentsel dönüşüm alanının ikinci etabı için yapılan tapu teslim töreninde kendisini davet eden 9 yaşındaki Zeynep Düdükçü'nün evini ziyaret etti.

Buluşmada Başkan Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Banu Dayangaç ile Büyükşehir Belediyesi bürokrat ve personeli eşlik etti.

BAŞKAN SOYER'E ANAHTARLIK HEDİYE EDİLDİ

9 yaşındaki Zeynep Düdükçü'nün yanında 12 yaşındaki abla Işıl Düdükçü, baba Süleyman Düdükçü, anne Serap Düdükçü, dede Nurettin Yağış, anneanne Zeynep Yağış da yer aldı. Başkan Soyer, Zeynep ile sohbet ederken kitap okumayı çok sevdiğini öğrendi. Bunun üzerine Soyer, kendisine anahtarlık hediye eden ve çay ikramında bulunan minik Düdükçü'ye kitap seti ulaştırma sözü verdi.

"İNŞALLAH KUTLAMA YEMEĞİNİ BİZİM EVDE YAPARIZ"

Başkan Soyer sohbet sırasında ayrıca "Seni Çocuk Belediyesine alalım, oradan başla. Sonra da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yapalım" diye konuştu. Başkan Soyer, daha sonra aile büyükleriyle de sohbet etti. Ev halkı kentsel dönüşüm çalışmalarından ve yeni konut sahibi olmalarından dolayı Başkan Soyer'e teşekkürlerini iletirken, anne Serap Düdükçü, "Hiçbir belediyenin insan hayatına bu kadar dokunduğunu görmedik. Gerçekten altını çizerek söylüyorum. Size çok ihtiyacımız var. Sizi tekrar görmek istiyoruz. Dualarımız sizinle. İnşallah kadronuzla, ekibinizle kutlama yemeğinizi bizim evimizde yaparız" dedi.

Başkan Soyer de unutulmaz bir anı yaşadığını belirterek, "Beni çok mutlu ettiniz. Teşekkür ediyorum" diye cevap verdi. Başkan Soyer'e Türk kahvesi de ikram eden 9 yaşındaki minik Düdükçü ayrıca, "Siz söz verdiniz evleri yaptınız, biz söz verdik kahveyi yaptık" dedi. Soyer de iki kardeşe kulaklık ve satranç takımı hediye etti.

DİĞER ETAPLARDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin birinci etabında 2020 yılında 143 bağımsız birim tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmişti. Geçen kasım ayında yapılan törenle projenin ikinci etabında 170 konut ve 20 işyerinden oluşan 190 bağımsız bölümün de tapuları hak sahiplerine verildi. Bin 600 bağımsız birimin bulunduğu 3, 4 ve 5'inci etapların yapımı tüm hızıyla sürüyor. Ayrıca bir yandan da 6'ncı etap için kura ve ihale hazırlık çalışmaları yapılıyor. 3 bin 800 bağımsız birimin üretileceği alanda 333 bağımsız birim tamamlanmış oldu.

İZMİR'DE DÖNÜŞÜMÜN SÜRECİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü kentsel dönüşüm süreçlerinde hak sahipleriyle uzlaşılarak "Yerinde Dönüşüm" ilkesini hayata geçiriliyor. Yaşayanların yine aynı alanda ve yenilenmiş çevrede ve sağlıklı yapılarda yaşamlarına devam etmesine öncelik veriliyor. 4 farklı kentsel dönüşüm alanında, uzlaşma görüşmeleri ile birlikte inşaat yapımı ve yeni ihale etapları için çalışmalar birlikte devam ediyor. Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı'nda 3 etapta, Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı'nda 2 etapta, Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanında 1 etapta, Gaziemir Kentsel Dönüşüm Alanında 2 etapta olmak üzere 8 etapta yaklaşık 820 bin metrekarelik inşaat alanında 5 bin 560 bağımsız bölümün inşaatları sürüyor.