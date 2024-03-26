İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Uluslararası Giritliler ve Mübadiller Federasyonu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Uluslararası Giritliler ve Mübadiller Federasyonu'nu ziyaret etti

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Uluslararası Giritliler ve Mübadiller Federasyonu'nu ziyaret etti. Başkan Soyer, 'Son nefesimize kadar barış, demokrasi, Cumhuriyet gibi erdemlerimize sahip çıkacağız' dedi. Federasyon Başkanı Zafer Güzelkasap ise 'Siz bize yol göstermeseydiniz ne İzmir Büyükşehir Belediyesi Mübadele Korosu kurulurdu ne de biz bu kadar ilke imza atardık' ifadelerini kullandı.

26.03.2024 12:48  Güncelleme: 12:53
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Uluslararası Giritliler ve Mübadiller Federasyonu'nu (UGİMFED) ziyaret etti. Başkan Soyer, "Son nefesimize kadar barış, demokrasi, Cumhuriyet gibi erdemlerimize sahip çıkacağız" dedi. Federasyon Başkanı Zafer Güzelkasap ise "Siz bize yol göstermeseydiniz ne İzmir Büyükşehir Belediyesi Mübadele Korosu kurulurdu ne de biz bu kadar ilke imza atardık" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Uluslararası Giritliler ve Mübadiller Federasyonu (UGİMFED) Genel Başkanı Zafer Güzelkasap ve üyelerini Konak'ta bulunan ofislerinde ziyaret etti. Eski CHP İzmir Milletvekili Kani Beko'nun da bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Tunç Soyer, "İzmir'in karakterini, kimliğini oluşturan paydaşlardan biri sizsiniz. Bu kökler yok sayılamaz. Barış çok kıymetli. Barış için ne kadar çok çalışırsak yaptığımız iş o kadar çok kıymetli olur. Biz son nefesimize kadar barış, demokrasi, Cumhuriyet gibi erdemlerimize sahip çıkacağız. Bu erdemlere sahip çıkmazsak kayboluruz" dedi.

BAŞKANIMIZ BİZLER İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Kendilerine katkılarından dolayı Başkan Soyer'e teşekkürlerini sunan Zafer Güzelkasap ise "Sizin zamanınızda çok hızlı adımlar attık. Camiamızın görünürlüğü arttı. Siz bize yol göstermeseydiniz ne İzmir Büyükşehir Belediyesi Mübadele Korosu kurulurdu ne de biz bu kadar ilke imza atardık. Sizin duruşunuz bizler için çok kıymetli.  Başkanımız bizler için çok kıymetli" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Uluslararası Giritliler ve Mübadiller Federasyonu\'nu ziyaret etti
Kaynak: ANKA

Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Uluslararası Giritliler ve Mübadiller Federasyonu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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