İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grubundan 'Karavan Sorununda' Yasal Düzenleme Çağrısı

Yerel

Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı birinci birleşiminde, karavan sorunu görüşüldü. Daha önce oybirliğiyle gündeme alınan önerge, komisyonlarda 'çalışma yapıldığı' gerekçesiyle karara bağlanmaya gerek görülmezken sorunun çözümü için CHP'li meclis üyelerinden yasal düzenleme çağrısı geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı birinci birleşimi, Meclis Birinci Başkan Vekili Altan İnanç idaresinde gerçekleştirildi.

Oturumda, kent genelinde park konusunda sorun olan karavanlar gündeme geldi.

Belediyenin otoparklarını ve yol kenarlarını işgal eden karavanlar sorununun çözümü için Büyükşehir'in girişimleriyle belirli bölgeler, karavan otoparkına çevrilmişti. Ancak birçok karavan kullanıcısının belirlenen alanları tercih etmemesi sorunun çözümsüz kalmasına neden oldu.

Konuya ilişkin çalışma yapılması için önerge meclise getirildi. "…..Yazılı Önergenin; İmar ve Bayındırlık –Esnaf, Meslek Odaları ve Tüketiciyi Koruma– Ulaşım Komisyonları'nca;"Konuya ilişkin olarak çalışmaları yürütmek üzere Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından komisyon oluşturularak; karavan parkı yer seçimi kriterlerinin belirlenmesi, bu kriterlere göre yer seçim önerisi geliştirmesi, ne kadar karavan parkı yerine (kapasitesine) gereksinim duyulduğunun tespit edilmesi ve karavan parklarında sağlanacak hizmetin standartlarının ve işletme modelinin belirlenmesi çalışmalarının yürütüldüğü, ayrıca belirlenen lokasyonlara yönelik ilgili daire başkanlıkları olan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak olan çalışmalar kapsamında da imar planlarında konuya yönelik düzenlemeler gerekmesi halinde imar planı değişikliklerine ilişkin çalışmaların yürütüleceği anlaşıldığından bu aşamada karar alınmasına gerek bulunmadığının" oyçokluğu ile uygun bulunduğuna, Hukuk Komisyonu'nca; "Konunun Başkanlık makamınca yapılacak çalışmadan sonra değerlendirilmek üzere bu aşamada karar verilmesine yer olmadığının" oybirliği ile uygun bulunduğuna, Çevre ve Sağlık Komisyonu'nca; "İlgili daire başkanlıklarının konu ile ilgili çalışmaları devam etmektedir. Komisyonumuzun bu aşamada karar vermesine yer olmadığının" oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor" ifadeleriyle gündeme gelen önerge, tartışmalar neden oldu.

Önergeye ilişkin söz alan AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, karavanların mevcut otoparkları ve yolları işgal etmesi nedeniyle mağduriyet yaratmasının yanında günlük kiralama üzerinden ticari amaçlı kullanılmasını eleştirdi. Boztepe, karavan sorununun çözülmesinde Büyükşehir'in yeni imar planı çalışmaları yapması ve karavan alanları belirlemesi gerektiğini söyledi.

Botepe'nin sözlerine CHP'den ise 'yönetmelik' çıkışı geldi.

Aşık: "Yasal düzenlemeye ihtiyaç var"

CHP'li Meclis Üyesi Nilüfer Bakoğlu Aşık, karavan türleri arasındaki farka dikkat çekerek şunları söyledi:

"Burada eksik bilinen ve aktarılan bir konu var. Karavanlar iki çeşit. Biri motorlular, biri de çekmeliler. Motorlular, trafikte araç statüsünde oldukları için bunlara müdahale etme şansımız yok. Yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Bu yasal düzenlemeyle bunların araç statüsünün değiştirilmesi gerekiyor. Çekçekli olanlar araç statüsünde olmadığı için kaldırılabiliyorlar. Belediye, bu karavanların girmesi için Karşıyaka'da üste bariyer gibi şeyler koydular. Önergede ikinci kısım… İzmir içinde çok miktarda karavan var ve Büyükşehir ciddi anlamada çalışıyor. Karavanların duracağı alanlarla ilgili çalışmalar yapıldı. Birkaç imar planı yapıldı. Ancak insanların talepleri, şehir merkezinde olması. O yüzden insanlar yer gösterilse bile gitmiyor."

Eroğlu: "Nitelik olarak amaçları barınmanda çok ticarete dayalı"

AK Parti Meclis Üyesi Fırat Eroğlu ise karavanların günlük kiralandığını belirterek şöyle konuştu: "Karavanların çoğu nitelik olarak amaçları barınmandan çok ticarete dayalı. Günlük konaklama için ev tutabileceğiniz bir site var. Oraya Bostanlı sahil yazdığınızda karavanlar çıkıyor. Burada karavanların günlüğünün bin 310 lira. Çekme karavan ise bin 535 lira. Bu karavanlar belediyemizin otoparklarında park edilmiş durumda. Bugün otellere gittiğinizde kimlik bildirme zorunluluğu var. Ancak buraya baktığınızda ne amaçla tutulduğu gibi bilgiler bilinmiyor. Burası ticarethaneye dönmüş. Bu konunun öneminin ciddi olduğuna dikkati çekmek isterim" diye konuştu.

Yıldır: "Bunun engellenmesi lazım"

Konuya ilişkin söz alan CHP Grup Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, şunları kaydetti:

"Sıkıntı belli. Aslında gerek İmar Daire Başkanlığı gerek Ulaşım gerekse Emlak Yönetimi Daire Başkanlıkları konu üzerinde çalışıyor. Konu sadece karavan değil. Tiny House ve hobi bahçeleriyle ilgili de bir sorun var. Bir açıdan baktığımızda bu bir tarz. Karavanlar, belediyenin parklarına park ediliyor. Evet bunun engellenmesi lazım. Bir ara İnciraltı'nda işgal vardı. Bir set konularak bu durum engellendi. Başka yerlerde de bu engellenmeli."

Önal: "Yasal bir düzenleme yapılmalı"

Önergeye ilişkin söz alan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ise, belediyenin çözümlerinin yasal düzenleme olmadıkça yetersiz kalacağını belirterek şöyle konuştu:

"Yasal bir düzenleme gelmedikçe bu konu çözülmeyecek. Maalesef Bayraklı sahilimizde ticarileşmiş ve farklı amaçlarla kullanılan karavanlar vardı. Yaptığımız çalışmalarla bunun önüne geçtik. Resmi otoparka çevirdik oraları. Ama bu defa da o karavanlar ara sokaklara gitmeye başladı. O nedenle belediyenin otopark alanı belirlemesiyle bu sorunun çözüleceğini düşünmüyorum. Benim öngörüm biz çalışma yapsak bile önüne geçemeyeceğiz. Yasal bir düzenleme yapılmalı."

İnanç: "Bu aynı zamanda güvenlik ve asayiş sorunu demektir"

Önergeye ilişkin yapılan tartışmaların ardından konuşan Meclis Başkan Vekili İnanç, konunun asayiş boyutuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"eğer bir karavan kamuya açık internet sitesinde farklı amaçlar için kullanılabiliyorsa bu aynı zamanda güvenlik ve asayiş sorunu demektir. Konunun o yönüyle de ele alınması gerekir."

Önerge, daha sonra İmar ve Bayındırlık –Esnaf, Meslek Odaları ve Tüketiciyi Koruma– Ulaşım Komisyonlarından geldiği haliyle Cumhur ittifakının 'ret' oylarına karşılık oyçokluğuyla kabul edildi.